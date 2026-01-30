На Харьков надвигается ледяной дождь: синоптики предупреждают о лютой непогоде

Кратко:
- В Харькове на дорогах будет гололедица
- Из-за густого тумана видимость будет падать до 200-500 метров
В пятницу, 30 января, в Харькове и области ожидается ледяной дождь и гололед. Об этом предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
"Днем 30 января 2026 года по городу и области ожидается ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега", - предупреждают синоптики.
Кроме того, на дорогах будет гололедица, а из-за густого тумана видимость будет падать до 200-500 метров.
"Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны", - обратились к горожанам синоптики и объявили I уровень опасности, желтый.
30 января в Харьковской области ожидается облачная погода. По области прогнозируются дождь, ледяной дождь, снег и мокрый снег. В дневное время возможны гололед и налипание мокрого снега, на дорогах будет скользко. Ветер 3-8 м/с. Температура в течение суток будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла.
В Харькове днем ожидается смешанная фаза осадков с переходом в ледяной дождь и мокрый снег. Температура ночью и утром около 0°, днем снизится до -3°, к вечеру будет -5°
Как прогнозирует сайт Sinoptik, облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера.
"Облачная погода продержится в Харькове весь день. Весь день будет идти сильный снег, который к вечеру должен ослабнуть", - говорится в сообщении.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 30-31 января в Украину начнет заходить новая воздушная масса арктического происхождения с очередным похолоданием.
Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью Главреду также пообещала похолодание. По ее словам, с 31 января уже в Украине будет более ощутимое снижение температуры. Ночью будет 12-17 мороза, именно в ночь на 31 число. На севере страны местами до -20 градусов опустятся столбики термометров. Днем 8-13 мороза. 1-2 февраля будут самыми морозными.
Между тем 29 января на территории Киевской области и Киева сохранится сложная погодная ситуация. Синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных метеорологических явлениях.
