"Я могу сделать всё, что захочу": Трамп раскрыл сценарий для ещё одной страны

Лидеры двух стран обсуждают перспективы дальнейших шагов и контактов.

Президент США подчеркнул, что может поступать с Кубой так, как сочтет нужным

Дональд Трамп заявил о возможности "взять Кубу"

Заявление прозвучало 16 марта на фоне кризиса на острове

Напряженность между США и Кубой растет на фоне экономических проблем

Президент США Дональд Трамп сделал скандальное заявление в отношении Кубы, заявив о возможности взятия острова под контроль. Во время выступления 16 марта он отметил, что считает это "большой честью", сообщает Clash Report.

"Я думаю, что буду иметь честь захватить Кубу. Это было бы хорошо. Это большая честь", — сказал Трамп. видео дня

По его словам, у США достаточно возможностей влиять на ситуацию на острове: "Я могу освободить ее или захватить, думаю, что могу сделать с ней все, что захочу".

Заявления Трампа прозвучали на фоне углубления экономического и политического кризиса на Кубе и обострения отношений между Вашингтоном и Гаваной.

Возможные соглашения и дальнейшие шаги

Как сообщает Reuters, 15 марта Трамп предположил, что США могут в ближайшее время заключить соглашение с Кубой или принять другие решения в отношении острова.

"Куба также хочет заключить соглашение, и я думаю, что мы довольно скоро либо заключим соглашение, либо сделаем все, что нам нужно", — добавил президент на борту самолета Air Force One.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил начало переговоров с США, отметив, что страна переживает один из самых серьезных экономических кризисов за последние десятилетия.

"Эти переговоры направлены на поиск решений через диалог по двусторонним разногласиям, которые существуют между двумя странами", — сказал Диас-Канель.

Он выразил надежду, что переговоры помогут "отйти от конфронтации".

Удары по Ирану — последние новости

Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Кроме того, американские атаки на остров Харг в Персидском заливе, где расположен главный нефтяной терминал Ирана, "полностью уничтожили" большую часть острова. Президент США Дональд Трамп резко заявил, что его войска могут нанести еще удары, но только "для развлечения".

Напомним, в США заявляют, что имеют достаточные запасы вооружения для проведения операции "Эпическая ярость" и дальнейших действий, однако президент Дональд Трамп вновь резко раскритиковал решение администрации Джо Байдена передавать оружие Украине.

Об источнике: Clash Report Clash Report — это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, странах Ближнего Востока и других странах мира.

