"Я могу сделать всё, что захочу": Трамп раскрыл сценарий для ещё одной страны

Руслан Иваненко
17 марта 2026, 01:52
Лидеры двух стран обсуждают перспективы дальнейших шагов и контактов.
Президент США подчеркнул, что может поступать с Кубой так, как сочтет нужным / Коллаж Главред, фото: National Guard, instagram.com/potus/

Кратко:

  • Дональд Трамп заявил о возможности "взять Кубу"
  • Заявление прозвучало 16 марта на фоне кризиса на острове
  • Напряженность между США и Кубой растет на фоне экономических проблем

Президент США Дональд Трамп сделал скандальное заявление в отношении Кубы, заявив о возможности взятия острова под контроль. Во время выступления 16 марта он отметил, что считает это "большой честью", сообщает Clash Report.

"Я думаю, что буду иметь честь захватить Кубу. Это было бы хорошо. Это большая честь", — сказал Трамп.

По его словам, у США достаточно возможностей влиять на ситуацию на острове: "Я могу освободить ее или захватить, думаю, что могу сделать с ней все, что захочу".

Заявления Трампа прозвучали на фоне углубления экономического и политического кризиса на Кубе и обострения отношений между Вашингтоном и Гаваной.

Возможные соглашения и дальнейшие шаги

Как сообщает Reuters, 15 марта Трамп предположил, что США могут в ближайшее время заключить соглашение с Кубой или принять другие решения в отношении острова.

"Куба также хочет заключить соглашение, и я думаю, что мы довольно скоро либо заключим соглашение, либо сделаем все, что нам нужно", — добавил президент на борту самолета Air Force One.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил начало переговоров с США, отметив, что страна переживает один из самых серьезных экономических кризисов за последние десятилетия.

"Эти переговоры направлены на поиск решений через диалог по двусторонним разногласиям, которые существуют между двумя странами", — сказал Диас-Канель.

Он выразил надежду, что переговоры помогут "отйти от конфронтации".

Удары по Ирану — последние новости

Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Кроме того, американские атаки на остров Харг в Персидском заливе, где расположен главный нефтяной терминал Ирана, "полностью уничтожили" большую часть острова. Президент США Дональд Трамп резко заявил, что его войска могут нанести еще удары, но только "для развлечения".

Напомним, в США заявляют, что имеют достаточные запасы вооружения для проведения операции "Эпическая ярость" и дальнейших действий, однако президент Дональд Трамп вновь резко раскритиковал решение администрации Джо Байдена передавать оружие Украине.

Об источнике: Clash Report

Clash Report — это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, странах Ближнего Востока и других странах мира.

01:52Мир
Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

23:06Война
Во Львове прогремел громкий взрыв, горит автобус — первые подробности

Во Львове прогремел громкий взрыв, горит автобус — первые подробности

22:44Украина
02:37

Трансгендерный сын Шер женился: какой была свадьба 57-летнего Чеза Боно

02:32

Для чего реально нужны пакетики в коробках с новыми кроссовками: удивит многихВидео

02:01

Внебрачный сын Шварценеггера удивил сходством со звездным отцом

02:00

Никита Пресняков обнищал: его отец-путинист слил правду о состоянии сына

01:52

"Я могу сделать всё, что захочу": Трамп раскрыл сценарий для ещё одной страны

01:22

Ющенко "дружескими объятиями" поздравил Шона Пенна с "Оскаром"

00:48

Не уступил даже Шевченко: молодой нападающий "Динамо" повторил уникальный рекорд

00:23

"Нельзя прощать": Елена Мозговая заговорила о предательстве

00:02

Испортят интерьер и доставит хлопот: 4 ошибочных решения при ремонте кухниВидео

16 марта, понедельник
23:29

Елена Тополя рассказала о смене фамилии после развода

23:08

Не только Донбасс: ВСУ раскрыли, где РФ создает условия для крупного наступления

23:06

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

22:55

Нужна срочная операция: у Марины Хлебниковой обнаружили опухоль

22:44

Во Львове прогремел громкий взрыв, горит автобус — первые подробностиФотоВидео

22:25

Как сделать "мраморные" пасхальные яйца: лайфхак, покоривший Сеть

22:21

Лишь половина водителей скажет, кто может ехать прямо: запутанный тест по ПДДВидео

22:06

"Хочу жить": российская ведущая в слезах рассказала о своей смертельной болезни

22:04

"Самолеты Судного дня": почему их появление в небе вновь привлекло внимание сети

21:55

Лучшее средство от конденсата на стекле: эффект держится несколько недель

21:39

Силы обороны сорвали планы Кремля по наступлению — Зеленский рассказал подробностиВидео

21:07

Трамп признался, кого боится Путин, и высказался о помощи Украине — подробностиВидео

21:06

Тепло берет паузу: насколько упадут столбики термометра в Днепре

21:03

Легендарный рецепт пасхального кулича - получится у всехВидео

21:02

Редкая встреча: Ольга Сумская показала свежее фото Ротару

20:29

Урожай огурцов может пропасть полностью: какие соседи вредят им больше всегоВидео

20:26

Какие деликатесы считались роскошью в СССР: могли позволить себе далеко не все

20:24

В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выгляделоФотоВидео

20:09

Температура может опуститься до -2: погода на Тернопольщине изменит курс

19:57

Персик после заморозков: ошибка, которую нельзя допускать при весенней обрезкеВидео

19:21

Единственный путь к миру: Свитан сказал, как Украина может победить РоссиюВидео

19:21

"Путин дал зеленый свет": раскрыты подробности "соглашения" России с СШАВидео

19:20

Почему на чае появляется райдужная пленка и безопасно ли пить напиток с ней

19:10

Война вокруг Ирана меняет правила мировой игры: Денисенко о проблеме для Украинымнение

19:07

Россия перебрасывает элиту ВДВ: Сырский заявил об изменении основного направления удара

18:34

Какие животные приносили украинцам достаток и счастье: тайны фольклораВидео

18:20

"Будем достигать целей на земле": в Кремле выступили с новым заявлением о войне

18:13

Много новичков: Ребров объявил состав на решающие матчи плей-офф к ЧМ-2026

17:59

"Настоящий друг Украины": Шон Пенн прибыл в Киев

17:58

Угроза только для одной области — РФ готовит новый удар, что станет целью

17:57

Как вторая кожа: легкий макияж на каждый день с эффектом фотошопа покорил TikTokВидео

17:18

Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

17:02

Удалила часть органа: украинская актриса пошла на рискованный шаг

16:55

Депутаты рвутся на фронт: Арахамия объяснил слова Зеленского о мобилизации нардепов

16:54

На Житомирщине значительно похолодает: стало известно, на сколько снизится температура

16:51

12 вещей, которые категорически запрещено сливать в раковину: об этом знают не все

16:41

Взрывы не утихают уже три дня: Москва под массированной атакой, что известно

16:22

Украину накрыла волна похолодания: известно, когда вернётся весеннее тепло

16:02

Почему туи внезапно чернеют: как спасти деревья после зимы

15:45

7 привычек, которые могут обидеть вашу собаку: об этом мало кто задумывается

15:43

Три знака зодиака, которым вскоре очень повезет: кому улыбнётся удача

