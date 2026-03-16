Путин планирует напасть на одну из стран ЕС: Bild предупредил о новой угрозе

Виталий Кирсанов
16 марта 2026, 14:23обновлено 16 марта, 15:55
Россия может готовить сценарий дестабилизации в Эстонии по образцу событий 2014 года в Украине.
  • Российские пропагандисты распространяют идею вымышленной "Народной республики Нарва" в Эстонии
  • Эстонские спецслужбы считают эту кампанию дезинформационной

Россия может пытаться реализовать сценарий дестабилизации на востоке Эстонии - в приграничном городе Нарва. По данным немецкого издания Bild, в социальных сетях уже разворачивается пропагандистская кампания с призывами создать так называемую "Народную республику Нарва".

Нарва находится на границе с Россией и насчитывает около 50 тысяч жителей, при этом большинство населения - русскоязычные. По информации журналистов, уже несколько недель в российских социальных сетях распространяются публикации, в которых продвигается идея отделения города и создания псевдореспублики.

По оценке эстонских спецслужб, подобная информационная активность может быть частью подготовки к сценарию, напоминающему события начала российской агрессии против Украины в 2014 году.

С начала марта в сети начали появляться призывы к распространению листовок, актам саботажа и вооружению сторонников идеи "Народной республики Нарва". Пропагандистские сообщения сопровождаются лозунгами вроде "Русские, мы не одиноки!" и "От Нарвы до Пюсси (город на северо-востоке Эстонии, - ред.) простирается русская земля". Также публикуются карты и символика предполагаемого образования.

Представитель эстонской службы безопасности КаПо Марта Тууле заявила, что речь идёт о дезинформационной кампании, направленной на создание напряжения в обществе и подрыв общественного единства.

По её словам, подобные методы уже применялись ранее как в Эстонии, так и в других странах. Такие информационные операции позволяют сравнительно простыми средствами запугивать население и создавать атмосферу нестабильности. Она подчеркнула, что участие в подобных провокациях может повлечь уголовную ответственность.

Издание со ссылкой на источники в спецслужбах отмечает, что начало информационной кампании может быть не случайным - она разворачивается в момент, когда внимание мировой общественности приковано к ситуации вокруг Иран.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко считает, что европейские страны до сих пор оценивают угрозы со стороны России по устаревшим моделям ведения войны.

По его мнению, многие в Европе всё ещё ожидают традиционного наступления с использованием крупных танковых колонн, тогда как Москва может применять более сложные и гибридные сценарии.

Коваленко отметил, что потенциальная агрессия может начаться с атак с применением беспилотников и ракет, после чего возможны действия диверсионных групп и штурмовых подразделений. Лишь на более позднем этапе, по его словам, могут быть задействованы более масштабные военные силы.

Он также добавил, что европейские СМИ нередко рассматривают угрозы слишком линейно и могут готовить общество к менее вероятным сценариям развития событий.

Напомним, Главред писал, что группа российских пограничников в декабре 2025 года пересекла границу с Эстонией. Вероятно, это часть более широкой кампании Кремля по созданию информационных и психологических условий для подготовки к будущей войне между НАТО и Россией.

Накануне лидер России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении РФ на Европу. Европейские политики якобы "вбивают в головы страхи" о неизбежном столкновении с РФ.

Тем временем страны Балтии усиливают подготовку к возможным военным угрозам со стороны РФ и Беларуси. В частности, на границе Литвы с этими странами уже появились конструкции, которые предназначены для подрыва мостов в случае начала войны.

Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

