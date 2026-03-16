Во Львове прогремел громкий взрыв, горит автобус — первые подробности

Поздно вечером 16 марта во Львове прогремел взрыв. В городе загорелся автобус. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Он отметил, что, по предварительной информации, на одной из стоянок загорелся автобус.
"Это не общественный транспорт. Предварительно пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Сейчас выясняются все детали инцидента. Мэр города также показал видео, на котором четко видно, что загорелся автобус.
ГСЧС сообщили, что 16 марта в 21:53 спасатели получили сообщение о пожаре автобуса на ул. Б. Хмельницкого в г. Львове.
Отмечается, что на момент прибытия спасателей на место происшествия автобус был полностью охвачен огнем. Но в 22:14 пожарные ликвидировали возгорание.
Как сообщал Главред, в ночь на воскресенье, 22 февраля, центр Львова всколыхнули два мощных взрыва, которые были слышны в разных районах города. Воздушная тревога при этом не объявлялась. Правоохранители квалифицировали происшествие как теракт.
Известно, что в результате теракта пострадало более 20 человек и есть жертва. Ею оказалась 23-летняя полицейская Виктория Шпилька.
В тот же день полиция задержала женщину, устроившую теракт во Львове. Установлено, что взорвались самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки. Их, как сообщили в полиции, заложила подозреваемая – 33-летняя жительница Ровенской области.
О личности: Андрей Садовый
Андрей Садовый — украинский политик, общественный деятель и предприниматель, глава Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение „Самопомощь"", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред