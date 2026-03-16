Лишь половина водителей скажет, кто может ехать прямо: запутанный тест по ПДД

При решении этой задачи из ПДД ошибаются 54 % водителей.

Сложный тест по ПДД для водителей

Вы узнаете:

О чем информируют сигналы светофора

Можно ли водителям двигаться прямо

Знание правил дорожного движения — основа безопасности, ведь даже секундная невнимательность может привести к непоправимым последствиям. Поэтому даже опытным водителям стоит проходить специальные тесты и задания, чтобы освежить свои знания.

Автор YouTube-канала "За!Правилами" поделился интересным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно внимательно рассмотреть изображение и ответить: водитель какого автомобиля имеет право продолжить движение прямо через перекресток?

Кто может проехать прямо

Варианты ответа:

Водитель зеленого автомобиля. Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля. Водители красного и синего автомобилей. Всем разрешено движение. Всем движение запрещено.

Кто может проехать прямо – объяснение задачи

Итак, перед нами перекресток, к которому подъехали три автомобиля. Все водители намерены продолжить движение прямо, но позволит ли им это сделать светофор?

Сейчас на светофоре горит красный сигнал, запрещающий продолжать движение в любом направлении. Но данный светофор имеет дополнительную секцию, в которой включена зеленая стрелка, позволяющая продолжать движение в указанном направлении, то есть прямо.

В то же время возникает вопрос: со всех полос ли разрешается продолжать движение прямо? Как можно видеть, перед перекрестком нет ни знаков, ни разметки, которая бы указывала, с какой полосы и куда разрешается продолжать движение. Поэтому для движения прямо может подойти любая полоса, если это не противоречит требованиям дорожных знаков или разметки.

В пункте 8.7.3 ПДД говорится, что сигнал в виде зеленой стрелки в дополнительной секции вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя о том, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся из других направлений.

Таким образом, конкретно в этой ситуации продолжить движение прямо разрешается всем трем водителям, но все они должны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся из других направлений.

Правильный вариант ответа — 5.

Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами" YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

