Блэкаут и отключение метро: кому и где возвращают электроэнергию в Украине

Энергетики вернули электричество критической инфраструктуре, идет процесс его возвращения бытовым потребителям.

Украина восстанавливается после масштабных отключений

Главное:

Восстанавливается электроснабжение критической инфраструктуры Украины

Электроснабжение вернется в течение ближайших часов

Работу метро в Киеве начинают восстанавливать на всех трех линиях

Энергетики восстановили критическую инфраструктуру в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, в Харьковской, Житомирской и Одесской областях уже возвращают свет населению.

"По состоянию на 14.00 в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях восстановлено энергоснабжение для критической инфраструктуры. Следующим этапом будет происходить постепенное восстановление бытовых потребителей", – сообщил первый вице-премьер-министр, энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, в Харьковской, Житомирской и Одесской областях энергетики уже возвращают свет людям.

"Энергосистема работает целостно. Диспетчеры "Укрэнерго" контролируют ситуацию. В то же время продолжаем наблюдать значительный дефицит мощности. Ряд областей остается на аварийных графиках отключений", – отметил глава Минэнерго.

Подробности восстановления энергосистемы

Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после системной аварии, которая произошла утром в субботу, сообщило Министерство энергетики.

"Прямо сейчас энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. Первоочередная задача – восстановление критической инфраструктуры", – говорится в его сообщении.

Там отметили, что по прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших часов.

"В разных регионах временные рамки возвращения света могут отличаться. Постепенная нагрузка блоков атомных электростанций до номинальной мощности требует времени", – пояснило министерство.

Оно добавило, что для сохранения целостности энергосистемы, в ряде областей применены аварийные отключения.

"Дефицит мощности остается очень высоким, поэтому экстренные отключения необходимы для предотвращения повреждения оборудования", – отметило Минэнерго.

Что известно о ситуации в Киеве

Энергетики вернули электричество критической инфраструктуре Киева, сейчас идет процесс его возвращения бытовым потребителям, говорится в сообщении ДТЭК.

"Восстановление происходит поочередно. Такой подход необходим, чтобы избежать перегрузки сетей и не допустить новых аварий", – отметила компания.

ДТЭК просит использовать электроэнергию экономно, так как это поможет стабильнее и быстрее восстановить электроснабжение.

В Киеве постепенно начинают восстанавливать работу метрополитена, а также восстанавливают водо- и теплоснабжение, сообщил городской глава Виталий Кличко.

"Работу метро начинают восстанавливать на всех трех линиях. Также восстановлены объекты критической инфраструктуры. Восстанавливают давление воды в системе водо- и теплоснабжения Чтобы как можно быстрее вернуть услуги киевлянам", – написал он в Telegram.

Что предшествовало

31 января в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки АЭС

По информации Минэнерго, в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений.

Мнение специалиста о рисках отключений электроэнергии

Глава Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра заявил, что краткий период похолодания, продолжающийся не более пары дней, не способен существенно повлиять на работу энергосистемы. Он подчеркнул, что при нынешнем состоянии отрасли предпосылок для длительных или массовых отключений электроэнергии нет.

