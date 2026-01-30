Света будет в разы больше: графики отключений для Львовской области на 31 января

По распоряжению Укрэнерго в течение суток во Львове и области будут применены почасовые отключения.

Отключение света на Львовщине 31 января / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

В субботу, 31 января, во Львове и области будут действовать почасовые отключения электроэнергии для всех групп потребителей. Свет будут отключать один раз в сутки. Об этом сообщило Львовоблэнерго.

Причиной ограничений является дефицит мощностей в энергосистеме. Энергетики призывают жителей Львовской области экономно пользоваться электроэнергией и не включать одновременно мощные приборы, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

График отключений на 31 января

По данным облэнерго, максимальная продолжительность отключений будет у группы 2.1. Потребителям этой группы отключат свет на 4 часа.

Меньше всего без света будут потребители групп 3.1 и 4.1. Им свет отключат только на 2,5 часа. Все остальные группы не будут иметь света около 3-3,5 часов.

Группа 1

1.1. Электроэнергии нет с 08:00 до 11:00.

1.2. Электроэнергии нет с 14:30 до 18:00.

Группа 2

2.1. Электроэнергии нет с 00:00 до 04:00.

2.2. Электроэнергии нет с 11:00 до 14:30.

Группа 3

3.1. Электроэнергии нет с 21:30 до 24:00.

3.2. Электроэнергии нет с 18:00 до 21:30.

Группа 4

4.1. Электроэнергии нет с 21:30 до 24:00.

4.2. Электроэнергии нет с 04:00 до 07:30.

Группа 5

5.1. Электроэнергии нет с 14:30 до 18:00.

5.2. Электроэнергии нет с 07:30 до 11:00.

Группа 6

6.1. Электроэнергии нет с 11:00 до 14:30.

6.2. Электроэнергии нет с 18:00 до 21:30.

График отключений на Львовщине на 31 января / Фото: Львовоблэнерго

Узнать группу отключений можно на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом.

Пункты несокрушимости на Львовщине

На Львовщине работают 174 пункта несокрушимости из 851 подготовленного. Остальные находятся в режиме готовности и могут открыться быстро, сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.

Узнать адрес ближайшего пункта можно через приложение "Дія". Для этого нужно авторизоваться в приложении, перейти в раздел "Сервисы" и выбрать пункт "Несокрушимость".

На карте можно разрешить доступ к геолокации или найти пункты вручную, изменяя масштаб. Сервис работает как онлайн, так и офлайн.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Об источнике: Львовоблэнерго Львовоблэнерго - оператор системы распределения электроэнергии на территории Львовской области. Компания обеспечивает распределение электрической энергии бытовым и небытовым потребителям, эксплуатацию и обслуживание электросетей, а также подключение новых объектов к сети. Предприятие работает в составе энергетической системы Украины и выполняет функции в соответствии с требованиями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

