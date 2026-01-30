Света будет в разы больше: графики отключений для Львовской области на 31 января

Вы узнаете:
В субботу, 31 января, во Львове и области будут действовать почасовые отключения электроэнергии для всех групп потребителей. Свет будут отключать один раз в сутки. Об этом сообщило Львовоблэнерго.
Причиной ограничений является дефицит мощностей в энергосистеме. Энергетики призывают жителей Львовской области экономно пользоваться электроэнергией и не включать одновременно мощные приборы, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.
График отключений на 31 января
По данным облэнерго, максимальная продолжительность отключений будет у группы 2.1. Потребителям этой группы отключат свет на 4 часа.
Меньше всего без света будут потребители групп 3.1 и 4.1. Им свет отключат только на 2,5 часа. Все остальные группы не будут иметь света около 3-3,5 часов.
Группа 1
- 1.1. Электроэнергии нет с 08:00 до 11:00.
- 1.2. Электроэнергии нет с 14:30 до 18:00.
Группа 2
- 2.1. Электроэнергии нет с 00:00 до 04:00.
- 2.2. Электроэнергии нет с 11:00 до 14:30.
Группа 3
- 3.1. Электроэнергии нет с 21:30 до 24:00.
- 3.2. Электроэнергии нет с 18:00 до 21:30.
Группа 4
- 4.1. Электроэнергии нет с 21:30 до 24:00.
- 4.2. Электроэнергии нет с 04:00 до 07:30.
Группа 5
- 5.1. Электроэнергии нет с 14:30 до 18:00.
- 5.2. Электроэнергии нет с 07:30 до 11:00.
Группа 6
- 6.1. Электроэнергии нет с 11:00 до 14:30.
- 6.2. Электроэнергии нет с 18:00 до 21:30.
Узнать группу отключений можно на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом.
Пункты несокрушимости на Львовщине
На Львовщине работают 174 пункта несокрушимости из 851 подготовленного. Остальные находятся в режиме готовности и могут открыться быстро, сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.
Узнать адрес ближайшего пункта можно через приложение "Дія". Для этого нужно авторизоваться в приложении, перейти в раздел "Сервисы" и выбрать пункт "Несокрушимость".
На карте можно разрешить доступ к геолокации или найти пункты вручную, изменяя масштаб. Сервис работает как онлайн, так и офлайн.
Отключения света в Украине - новости по теме
Президент Зеленский сообщил, что Украина готова зеркально воздерживаться от ударов по российским объектам в рамках договоренности с США об энергетическом перемирии. По его словам, Россия переориентирует атаки на логистику и узловые станции.
Как сообщал Главред, несмотря на рекордные морозы и массовые разрушения энергосистемы, Украина до сих пор не получила около 250 млн долларов, обещанных западными партнерами на восстановление критической инфраструктуры. По данным Reuters, деньги должны были пойти на закупку сжиженного газа и ремонт электростанций после российских ударов.
Кроме того, из-за сильных морозов с 31 января возможны массовые аварийные отключения. Поврежденные сети могут вызвать длительные перебои с электроэнергией и на следующей неделе, предупреждает эксперт Руслан Черный.
Об источнике: Львовоблэнерго
Львовоблэнерго - оператор системы распределения электроэнергии на территории Львовской области. Компания обеспечивает распределение электрической энергии бытовым и небытовым потребителям, эксплуатацию и обслуживание электросетей, а также подключение новых объектов к сети.
Предприятие работает в составе энергетической системы Украины и выполняет функции в соответствии с требованиями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
