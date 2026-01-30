Украинцам стоит готовиться к аварийным отключениям: эксперт назвал причину

Графики почасовых отключений могут перестать действовать в эти выходные и на следующей неделе.

Для украинской энергетики ближайшие несколько дней будут сложными / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщил Черный:

Графики отключений могут перестать действовать уже завтра

Из-за новой волны заморозков провода сетей могут оборваться

Энергетики смогут восстановить подачу электроэнергии в случае новых обрывов не раньше следующей недели

Во всех областях Украины по состоянию на 30 января действуют графики почасовых отключений, а в некоторых местах до сих пор введены экстренные отключения. Но в эти выходные ситуация может измениться в худшую сторону.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный. По его словам, с субботы, 31 декабря, украинцам стоит быть готовыми к массовым аварийным отключениям.

Почему в Украине могут перестать действовать графики почасовых отключений

Причиной возможного перехода с ГПВ на ГАВ эксперт называет низкие температуры воздуха. Из-за обморожения проводов могут произойти массовые порывы.

Поскольку сети и без того повреждены, в результате дополнительного обрыва проводов энергетикам понадобится больше времени для восстановления. Поэтому аварийные отключения могут продолжаться не только на выходных, но и на следующей неделе.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Будут ли в Украине масштабные отключения - прогноз эксперта

Главред писал, что по словам эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева, РФ не планирует останавливаться в своих террористических попытках уничтожить украинскую энергетику, которая обеспечивает теплом десятки тысяч жилых домов.

По его мнению, перспективу, которая нас ждет, можно изобразить в виде синусоиды: очередной удар, период восстановления, возвращение графиков стабилизационных отключений, а затем снова Россия нанесет очередной удар по нашей энергетике.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 30 января во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Ранее стало известно, что, по словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, после восстановления электроснабжения в домах, где нет отопления, свет отключать не будут.

Недавно СМИ написали, что ближайшие три недели станут особенно сложными для украинцев из-за сочетания сильного похолодания и серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в результате интенсивных российских атак.

О персоне: Руслан Черный Руслан Черный - украинский финансовый журналист, главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы.

