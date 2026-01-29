РФ готовит новые обстрелы: тревожный прогноз о масштабных отключениях в Украине

РФ не планирует останавливаться в своих террористических попытках уничтожить украинскую энергетику.

https://glavred.info/ukraine/rf-gotovit-novye-obstrely-trevozhnyy-prognoz-o-masshtabnyh-otklyucheniyah-v-ukraine-10736429.html Ссылка скопирована

Украинцев предупредили о вероятности новых отключений / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, Минэнерго, ГСЧС

Важное из заявлений Рябцева:

РФ не планирует останавливаться в своих террористических атаках

Перспективу энергетики Украины можно изобразить в виде синусоиды

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев прокомментировал ситуацию в украинской энергетике после массированных обстрелов российских оккупационных войск.

В интервью Главреду он согласился с мнение о том, что страна-агрессор РФ не планирует останавливаться в своих террористических попытках уничтожить украинскую энергетику, которая обеспечивает теплом десятки тысяч жилых домов.

видео дня

"Перспективу, которая нас ждет, можно изобразить в виде синусоиды: очередной удар, период восстановления, возвращение графиков стабилизационных отключений, а затем снова Россия нанесет очередной удар по нашей энергетике", - указал эксперт.

/ Главред

При этом он считает, что никаких изменений в тактике Российской Федерации в ближайшее время не произойдет.

"Это означает, что единственный способ изменить ситуацию к лучшему, то есть уменьшить продолжительность отключений электроэнергии, заключается во внедрении новых мощностей генерации электроэнергии с присоединением их к Объединенной энергетической системе Украины. Это единственный способ уменьшить негативное влияние российских ударов", - добавил Рябцев.

Оценка эксперта по возможным отключениям

Руководитель Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра отметил, что похолодание не представляет серьёзной угрозы для стабильной работы энергосистемы. По его словам, в настоящее время нет оснований ожидать масштабных или затяжных перебоев с электроснабжением.

Отключения электроэнергии - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине введены экстренные отключения электроэнергии. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации работы энергосистемы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве действовали экстренные отключения. Аварийные отключения рассчитаны до момента стабилизации работы энергосистемы.

Как писал ранее Главред, после атаки энергетики Украины начались экстренные отключения света. Во время экстренных отключений графики не действуют.

Читайте также:

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред