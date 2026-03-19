Чем пахнет Наталка Денисенко: духи для легкости и солнечного настроения

Некоторые ароматы актриса не меняет уже много лет.

Наталка Денисенко — духи

Украинская актриса Наталка Денисенко известна своей любовью к нежным и женственным ароматам. Главред расскажет о любимых духах звезды.

Как отмечают в TikTok-блоге"Мама в теме", знаменитость даже в парфюмерии отдает предпочтение белым флаконам и энергичным, но изысканным композициям.

Kilian "Good Girl Gone Bad"

Один из главных фаворитов актрисы — Kilian "Good Girl Gone Bad".

"Наталка Денисенко обожает белый цвет и даже духи выбирает в таких флаконах. Актриса пользуется "Good Girl Gone Bad" от Kilian, и они пахнут нарциссами и кедром", — рассказывает блогер.

Композиция раскрывается нотами османтуса, розы и жасмина, переходя в туберозу и нарцисс.

Tom Ford "Soleil Blanc"

Еще один "белый" фаворит Денисенко — Tom Ford "Soleil Blanc". Это теплый, солнечный аромат с цитрусовыми и сладкими аккордами.

"В коллекции актрисы есть и другой "белый" фаворит — это Tom Ford Soleil Blanc. Цитрусовый аромат со сладкими нотками", — сообщают "Мама в теме".

Парфюм насыщен нотами бергамота и фисташки, глубже можно почувствовать иланг-иланг, а база из амбры и кокосового молока создает эффект загорелой кожи. Такой аромат прекрасно подойдет для весны и лета, отпуска на море и создания солнечного настроения.

Chanel "Chance Eau Fraiche"

Любовь Наталки на долгие годы — Chanel "Chance Eau Fraiche". Легкий цветочный аромат покорил ее сердце более десяти лет назад.

"Впрочем, своим фаворитом уже десяток лет Денисенко называет туалетную воду Chanel Chance Eau Fraiche. Она пахнет жасмином, гиацинтом и белым мускусом", — раскрывает блогерша.

Это легкий, свежий и энергичный аромат с нотами цитруса, жасмина и мускуса. Несмотря на легкость, Chanel может похвастаться стойкостью благодаря древесной базе. Духи идеально подходят для повседневного использования.

Сколько стоят любимые духи Наталки Денисенко

Парфюмерные предпочтения Наталки Денисенко относятся к премиум-сегменту:

Kilian Good Girl Gone Bad — от 10 000 грн

Tom Ford Soleil Blanc — от 6 800 до 14 500 грн

Chanel Chance Eau Fraiche — от 4 700 до 7 900 грн

Парфюмерный стиль Наталки Денисенко

Актриса делает ставку на легкость и энергичность аромата.

цветочные композиции с белыми нотами

свежие и цитрусовые аккорды

теплые, "солнечные" ароматы с нотами кожи

Парфюмерный гардероб Наталки Денисенко построен на балансе нежности и характера. Ее выбор идеально подходит для тех, кто хочет звучать изысканно, но в то же время легко и непринужденно.

О персонаже: Наталька Денисенко Наталька Денисенко — украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Виталька", "Село на миллион", "Крепостная", "Папаньки-2" и др.

