Была царицей семь дней: как галичанка покорила Москву и за что прокляла Романовых

Шляхетница из Самбора сумела то, что не удавалось многим полководцам - она взошла на московский престол.

История Марины Мнишек, которая семь дней правила в Кремле / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Фигура шляхтянки из Самбора Марины Мнишек, которая в начале XVII века на семь дней стала царицей Московского царства, до сих пор вызывает острые дискуссии. Однако оценивать ее роль следует с учетом сложного исторического контекста.

Главред узнал, кем была Марина Мнишек и как она стала московской царицей.

Кто такая Марина Мнишек

Марина Мнишек была польской шляхеткой из Самбора, которая в XVII веке стала центральной фигурой Смутного времени в Московском царстве. Она была женой двух самозванцев — Лжедмитриев, претендовавших на московский престол, и даже коронована царицей в Успенском соборе Кремля.

Украинский археолог, доктор исторических наук, профессор Николай Бандровский отметил, что волна критики в адрес Марины Мнишек часто основывается лишь на факте ее коронации в Кремле. При этом игнорируется тот факт, что она была частью масштабной политической игры.

Как состоялся брак Марины Мнишек с Лжедмитрием

Сегодня легко осуждать шестнадцатилетнюю девушку из Самбора за то, что она согласилась на венчание в Успенском соборе Кремля. Однако стоит вспомнить, кто стоял за этим браком. Ее отец, Юрий (Ежи) Мнишек, львовский староста с европейским образованием, видел в этом не просто семейный союз, а стратегический договор. Согласно соглашению 1604 года, за руку дочери он требовал миллион золотых и огромные территории — Смоленщину, Северщину и города Новгород и Псков.

Фактически это была не просто дворянская амбиция, а попытка галицкой элиты распространить свое влияние на восток и фактически колонизировать Московское царство. Марина ехала в Кремль не как подданная, а как владычица.

Кто на самом деле штурмовал Москву

Как отметил Николай Бандровский, в походах на Москву участвовало не только польское войско, но и многочисленные казацкие отряды. В 1604 году 2000 запорожцев прибыли под Самбор, чтобы помочь в борьбе с Москвой. Также прибыл и отряд донских казаков. Более того, перед выступлением участники похода освящали свои сабли во Львове, в Бернардинском костеле (ныне церковь св. Андрея).

22 января 1605 года украинско-польское войско столкнулось с московскими войсками в битве под Добриничами. Московская сторона выставила более 6 тысяч стрельцов и 300 пушек. Из-за явного превосходства врага украинско-польские силы понесли большие потери в пехоте, артиллерии и кавалерии и были вынуждены отступить.

Как состоялась коронация Марины Мнишек

Казалось бы, поражение стало концом кампании, но внезапная смерть московского царя Бориса I Годунова в апреле 1605 года вызвала бунт в Московии и открыла ворота для наступления. Галичане и их союзники воспользовались ситуацией и ворвались в Москву.

В результате 31 июля 1605 года Димитрий был коронован царем. Согласно договору, он прислал в Самбор отцу Марины Мнишек 200 тысяч золотых в качестве свадебного подарка, а бракосочетание Димитрия и Марины состоялось дистанционно в Кракове 22 ноября 1605 года при участии короля Сигизмунда III Вазы и папского нунция.

Марина Мнишек была коронована царицей в Успенском соборе Кремля 8 мая 1606 года. Однако уже через неделю против новоизбранного царя подняли бунт под руководством Василия Шуйского, и Димитрий вместе с Мариной был вынужден уйти в изгнание.

Как Марина Мнишек во второй раз вышла замуж за Лжедмитрия

Брак Марины Мнишек со вторым самозванцем, известным как Лжедмитрий II, состоялся после гибели ее первого мужа — Лжедмитрия I. После смерти первого самозванца Марина оказалась в лагере второго претендента на московский престол в Тушине, где "узнала" в нем своего покойного мужа и тем самым поддержала его притязания на власть. На этом основании она неофициально вышла замуж за Лжедмитрия II, фактически признав его своим мужем и оказывая ему политическую поддержку, хотя внешне он мало напоминал ее первого мужа.

Московское царство охватила волна восстаний "лжецаревичей". Самозванцу приходилось постоянно вести бои с армией Василия Шуйского и отрядами соперников на престол. Ситуация Лжедмитрия стала особенно опасной, когда в конфликт открыто вмешался король Польши Сигизмунд III. Лжедмитрий бежал в Калугу, и Марина получила шанс вернуться домой. Однако она отказалась, поскольку искренне верила, что является "коронованной на царство царицей". Беременная и поссорившаяся с отцом, она переоделась в мужскую одежду и вместе со служанкой и несколькими сотнями донских казаков отправилась к мужу.

Марина обращалась к королю, надеясь на его поддержку, но тщетно. Менее чем через месяц после ее письма, 4 февраля 1610 года, Сигизмунд III заключил соглашение с враждебными Шуйскому боярами, по которому царем должен был стать его сын Владислав. В конце года Лжедмитрия II убил ногайский мурза.

Почему третьим мужем царицы стал атаман

Наименее известная, но наиболее показательная страница жизни Мнишек — ее союз с атаманом Донских казаков Иваном Заруцким. Этот человек, выходец из Галичины, стал ее главной опорой после гибели самозванцев.

Заруцкий стал боярином и членом временного правительства, обещая посадить сына Марины на престол. Это был союз двух людей, которые пытались диктовать свою волю Кремлю даже тогда, когда удача отвернулась от них.

"Однако эта идилия длилась недолго, и уже через два года им обоим пришлось бежать из Москвы от наступающих войск Минина и Пожарского. Тогда Марина Мнишек со своим мужем и своими войсками ушли в Астрахань, где планировали создать отдельное государство, но в результате коварства были схвачены и впоследствии казнены", — рассказал историк.

Финал истории пересказывал очевидец тех событий более чем 400-летней давности, голландец Элиас Геркман. Малолетнего сына Марины Мнишек, трехлетнего Ивасика, казнили на ее глазах.

Саму Марину, по официальной версии московских дипломатов, "съела тоска", но современники были уверены, что Мнишек была убита по приказу Михаила Романова. Перед смертью она прокляла этот род, пожелав, чтобы ни один правитель из них не умер своей смертью.

О личности: Николай Бандровский Николай Бандровский — украинский археолог, историк, доктор исторических наук и профессор. Он является одним из ведущих исследователей истории и археологии Западной Украины, автором многочисленных научных трудов и публикаций на темы древних культур, археологических памятников и исторических событий. Бандровский был старшим научным сотрудником отдела археологии Института украиноведения им. Ивана Крипякевича НАН Украины и возглавляет Археологическую комиссию Научного общества имени Шевченко.

