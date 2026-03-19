Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Была царицей семь дней: как галичанка покорила Москву и за что прокляла Романовых

Руслана Заклинская
19 марта 2026, 19:21
Шляхетница из Самбора сумела то, что не удавалось многим полководцам - она взошла на московский престол.
История Марины Мнишек, которая семь дней правила в Кремле / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Кто такая Марина Мнишек
  • Кем были Лжедмитрии и как Марина стала их женой
  • Кто стал третьим мужем Мнишек

Фигура шляхтянки из Самбора Марины Мнишек, которая в начале XVII века на семь дней стала царицей Московского царства, до сих пор вызывает острые дискуссии. Однако оценивать ее роль следует с учетом сложного исторического контекста.

Главред узнал, кем была Марина Мнишек и как она стала московской царицей.

видео дня

Кто такая Марина Мнишек

Марина Мнишек была польской шляхеткой из Самбора, которая в XVII веке стала центральной фигурой Смутного времени в Московском царстве. Она была женой двух самозванцев — Лжедмитриев, претендовавших на московский престол, и даже коронована царицей в Успенском соборе Кремля.

Украинский археолог, доктор исторических наук, профессор Николай Бандровский отметил, что волна критики в адрес Марины Мнишек часто основывается лишь на факте ее коронации в Кремле. При этом игнорируется тот факт, что она была частью масштабной политической игры.

Как состоялся брак Марины Мнишек с Лжедмитрием

Сегодня легко осуждать шестнадцатилетнюю девушку из Самбора за то, что она согласилась на венчание в Успенском соборе Кремля. Однако стоит вспомнить, кто стоял за этим браком. Ее отец, Юрий (Ежи) Мнишек, львовский староста с европейским образованием, видел в этом не просто семейный союз, а стратегический договор. Согласно соглашению 1604 года, за руку дочери он требовал миллион золотых и огромные территории — Смоленщину, Северщину и города Новгород и Псков.

Фактически это была не просто дворянская амбиция, а попытка галицкой элиты распространить свое влияние на восток и фактически колонизировать Московское царство. Марина ехала в Кремль не как подданная, а как владычица.

Кто на самом деле штурмовал Москву

Как отметил Николай Бандровский, в походах на Москву участвовало не только польское войско, но и многочисленные казацкие отряды. В 1604 году 2000 запорожцев прибыли под Самбор, чтобы помочь в борьбе с Москвой. Также прибыл и отряд донских казаков. Более того, перед выступлением участники похода освящали свои сабли во Львове, в Бернардинском костеле (ныне церковь св. Андрея).

22 января 1605 года украинско-польское войско столкнулось с московскими войсками в битве под Добриничами. Московская сторона выставила более 6 тысяч стрельцов и 300 пушек. Из-за явного превосходства врага украинско-польские силы понесли большие потери в пехоте, артиллерии и кавалерии и были вынуждены отступить.

Как состоялась коронация Марины Мнишек

Казалось бы, поражение стало концом кампании, но внезапная смерть московского царя Бориса I Годунова в апреле 1605 года вызвала бунт в Московии и открыла ворота для наступления. Галичане и их союзники воспользовались ситуацией и ворвались в Москву.

В результате 31 июля 1605 года Димитрий был коронован царем. Согласно договору, он прислал в Самбор отцу Марины Мнишек 200 тысяч золотых в качестве свадебного подарка, а бракосочетание Димитрия и Марины состоялось дистанционно в Кракове 22 ноября 1605 года при участии короля Сигизмунда III Вазы и папского нунция.

Марина Мнишек была коронована царицей в Успенском соборе Кремля 8 мая 1606 года. Однако уже через неделю против новоизбранного царя подняли бунт под руководством Василия Шуйского, и Димитрий вместе с Мариной был вынужден уйти в изгнание.

Как Марина Мнишек во второй раз вышла замуж за Лжедмитрия

Брак Марины Мнишек со вторым самозванцем, известным как Лжедмитрий II, состоялся после гибели ее первого мужа — Лжедмитрия I. После смерти первого самозванца Марина оказалась в лагере второго претендента на московский престол в Тушине, где "узнала" в нем своего покойного мужа и тем самым поддержала его притязания на власть. На этом основании она неофициально вышла замуж за Лжедмитрия II, фактически признав его своим мужем и оказывая ему политическую поддержку, хотя внешне он мало напоминал ее первого мужа. 

Московское царство охватила волна восстаний "лжецаревичей". Самозванцу приходилось постоянно вести бои с армией Василия Шуйского и отрядами соперников на престол. Ситуация Лжедмитрия стала особенно опасной, когда в конфликт открыто вмешался король Польши Сигизмунд III. Лжедмитрий бежал в Калугу, и Марина получила шанс вернуться домой. Однако она отказалась, поскольку искренне верила, что является "коронованной на царство царицей". Беременная и поссорившаяся с отцом, она переоделась в мужскую одежду и вместе со служанкой и несколькими сотнями донских казаков отправилась к мужу.

Марина обращалась к королю, надеясь на его поддержку, но тщетно. Менее чем через месяц после ее письма, 4 февраля 1610 года, Сигизмунд III заключил соглашение с враждебными Шуйскому боярами, по которому царем должен был стать его сын Владислав. В конце года Лжедмитрия II убил ногайский мурза.

Почему третьим мужем царицы стал атаман

Наименее известная, но наиболее показательная страница жизни Мнишек — ее союз с атаманом Донских казаков Иваном Заруцким. Этот человек, выходец из Галичины, стал ее главной опорой после гибели самозванцев.

Заруцкий стал боярином и членом временного правительства, обещая посадить сына Марины на престол. Это был союз двух людей, которые пытались диктовать свою волю Кремлю даже тогда, когда удача отвернулась от них.

"Однако эта идилия длилась недолго, и уже через два года им обоим пришлось бежать из Москвы от наступающих войск Минина и Пожарского. Тогда Марина Мнишек со своим мужем и своими войсками ушли в Астрахань, где планировали создать отдельное государство, но в результате коварства были схвачены и впоследствии казнены", — рассказал историк.

Финал истории пересказывал очевидец тех событий более чем 400-летней давности, голландец Элиас Геркман. Малолетнего сына Марины Мнишек, трехлетнего Ивасика, казнили на ее глазах.

Саму Марину, по официальной версии московских дипломатов, "съела тоска", но современники были уверены, что Мнишек была убита по приказу Михаила Романова. Перед смертью она прокляла этот род, пожелав, чтобы ни один правитель из них не умер своей смертью.

Вас также может заинтересовать:

О личности: Николай Бандровский

Николай Бандровский — украинский археолог, историк, доктор исторических наук и профессор. Он является одним из ведущих исследователей истории и археологии Западной Украины, автором многочисленных научных трудов и публикаций на темы древних культур, археологических памятников и исторических событий.

Бандровский был старшим научным сотрудником отдела археологии Института украиноведения им. Ивана Крипякевича НАН Украины и возглавляет Археологическую комиссию Научного общества имени Шевченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Москва История Украины культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Станут целью № 1": в Украине усиливают мобилизацию, как теперь будут искать мужчин

"Станут целью № 1": в Украине усиливают мобилизацию, как теперь будут искать мужчин

20:27Украина
Россия готовит новый массированный удар: какие регионы и объекты станут целью

Россия готовит новый массированный удар: какие регионы и объекты станут целью

20:07Война
Ситуация изменилась: украинцам рассказали об отключении света на 20 марта

Ситуация изменилась: украинцам рассказали об отключении света на 20 марта

20:06Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Алла Борисовна знает: в РФ раскрыли правду о "тайной" жизни Галкина

Алла Борисовна знает: в РФ раскрыли правду о "тайной" жизни Галкина

Последние новости

20:40

"Я очень рада": известная певица сделала прогноз об окончании войны в Украине

20:35

Когда закончится война с Ираном: раскрыт неожиданный прогноз и главное условие

20:27

"Станут целью № 1": в Украине усиливают мобилизацию, как теперь будут искать мужчин

20:07

Россия готовит новый массированный удар: какие регионы и объекты станут целью

20:06

Ситуация изменилась: украинцам рассказали об отключении света на 20 марта

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
19:44

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из УкраиныВидео

19:32

Враг изменил тактику: эксперт назвал два направления, на которых РФ концентрирует силы

19:25

Один гениальный трюк навсегда избавит раковину от грязи и засоров: в чем "фишка"

19:21

Была царицей семь дней: как галичанка покорила Москву и за что прокляла Романовых

Реклама
19:18

От гуманитарного бремени к экономическому двигателю: новая роль внутренне перемещенных лиц в жизни общинмнение

19:10

Денисенко рассказал, как конфликт вокруг Ирана влияет на мировую политику и переговорымнение

19:09

Штрафы и полиция — почему в Испании нельзя делать ремонт, объяснение удивитВидео

18:47

Черешня перестанет "лысеть": метод обрезки, который удваивает количество плодовВидео

18:41

Чака Норриса срочно госпитализировали из-за неотложной медицинской ситуации

18:32

Разведка узнала планы РФ о новом наступлении: полковник назвал направление атаки

18:31

Кейт Миддлтон выгуляла любимые туфли Керри Брэдшоу

18:30

Девушка назвала неожиданный плюс "некрасивой" внешности: может помочь

18:21

Трамп считает Лукашенко своим "хорошим другом" и снимает часть санкций

18:16

Вышло в свет переиздание книги "Магда" Сай-Боднара: в сети делятся впечатлениями

17:59

США дали Украине сигнал насчет переговоров — какое условие для завершения войны

Реклама
17:58

Тест на IQ: нужно найти 4 отличия на картинке мальчика на велосипеде за 12 с

17:56

Дороже - не всегда лучше: правда о жирности сливочного масла

17:48

Деревня, где время остановилось: почему люди ушли и больше не вернулись

17:45

Главный секрет свежести: одни трюк с салфеткой спасёт продукты в холодильникеВидео

17:45

Чем пахнет Наталка Денисенко: духи для легкости и солнечного настроенияВидео

17:35

Кому придётся всё менять: Таро-прогноз на новолуние 19 марта для всех знаковВидео

17:20

"Богачи будущего": эксперт сказал, какие профессии останутся вне власти ИИ

17:19

Солнце и тепло на паузе: в Тернопольской области задержится облачная погода

17:11

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

16:48

Важно сделать весной: один ингредиент спасает от мух и личинок в мусореВидео

16:45

Резкий рост цен на АЗС: будет ли новое подорожание и чего ждать украинцамВидео

16:31

РФ хочет запускать ракеты Х-101 без самолетов: украинцев предупредили о новой угрозе

16:27

Мокрый снег с дождем налетит на Львовщину: когда погода резко изменится

16:10

Жизнь забурлит новыми красками: три знака зодиака окажутся на вершине счастья

16:09

"Прекрасный мужчина": Леся Никитюк раскрыла своего "сводника"

15:53

Россия усилит давление: военный удивил прогнозом о сроках окончания войны

15:53

Девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценноеВидео

15:43

Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

15:20

Зачем водители заворачивают ключи от машины в фольгу: объяснение удивит многих

15:11

"Никогда не мог ненавидеть": 100-летний голливудский актер назвал секрет долголетия

Реклама
15:10

Секретный трюк садоводов перед посадкой заставляет цветы расти быстрее

14:59

"Живу в молчании": Лина Костенко впервые за долгое время высказалась стихом

14:57

Гороскоп Таро на завтра 20 марта: Раку - признаваться, Льву - не останавливаться

14:56

Цена уже под 100 гривен: в Украине рекордно дорожает один продукт

14:52

В воздух взлетели топ-цели в Крыму и еще в двух областях: Генштаб раскрыл детали

14:13

Семья бежала из дома: их терроризировали "неизвестные чудовища"

14:11

Зачем опытные хозяйки дают тесту "отдохнуть" - важная хитрость

14:08

Ищут замену Starlink: в ISW раскрыли новую опасную тактику РФ с дронами "Молния"

14:05

Что вытеснит черный из гардероба: какой цвет станет новой базой

14:02

Блеск без разводов за копейки: чем отмыть лобовое стекло авто до идеалаВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять