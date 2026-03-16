У черкасского монумента есть своя история и контекст, отличные от столичных.

Родина-мать в Черкассах

О чем идет речь в материале:

В Черкассах на Холме Славы стоит собственная "Родина-мать"

Она посвящена воинам и жителям города, погибшим во время обороны Черкасс во Второй мировой войне

Возведение монумента привело к утрате древних исторических памятников Черкасс

Киевская "Родина-мать" давно стала символом столицы, но мало кто знает, что подобный монумент есть и в Черкассах. Он появился раньше, имеет другую историю и стоит в самом сердце города — на Холме Славы.

Главред расскажет подробнее об этом монументе и его значении для города.

Родина-мать в Черкассах — что известно

Черкасская "Родина-мать" — это бронзовая скульптура высотой 10 метров, пишет IGotoWorld. Женщина с поднятыми руками держит в правой чашу с Вечным огнем, а левой ладонью благословляет ритуальную площадь.

Сам Холм Славы — насыпной курган высотой около 10 метров. Под ним похоронены около тысячи воинов, погибших при обороне Черкасс во Второй мировой войне. Здесь также установлена гранитная стена с именами павших. Мемориальный комплекс открыли в 1967 году, а завершили только в 1975-м.

Строительство мемориала имело и спорную сторону. Как пишет hukach.com, для его возведения советская власть уничтожила древнеславянское городище, остатки Черкасской крепости и Свято-Троицкую церковь, которые стояли на Замковой горе задолго до советских времен.

Сегодня монумент находится под угрозой: несколько лет назад он критически наклонился вправо, угол наклона достиг шести градусов. Если он увеличится еще на два, конструкция может упасть. Работы по спасению продвигаются медленно, ведь военное положение затрудняет реставрационные работы.

Об источнике: IGotoWorld IGotoWorld (ua.igotoworld.com) — это украинский туристический онлайн-портал, который выступает универсальным путеводителем по Украине и миру, предлагая каталоги достопримечательностей, туров, отелей, культурных событий и маршрутов для путешественников. Он ориентирован на популяризацию внутреннего и международного туризма, предоставляя подробную информацию о городах, курортах, ресторанах, храмах, развлечениях и других туристических объектах.

