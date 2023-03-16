"Лучше всего - демонтировать": Вятрович объяснил, почему нужно убрать Родину-мать в Киеве

Монумент следует либо демонтировать, либо оставить, просто без советского герба, уверен нардеп.

Родина-мать, Вятрович / УНИАН

Монумент Родина-мать в Киеве необходимо сносить, считает историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Во время чата на Главреде он пояснил, что это "абсолютно советский памятник".

"Лучше всего было бы его демонтировать, не знаю, насколько это возможно физически, здесь нужны какие-то инженеры. Потому что, по-моему, это абсолютно советский памятник. Налепить на этот памятник трезубец совершенно не значит его украинизировать", - уверен Вятрович.

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По его словам, сейчас украинизация воспринимается очень поверхностно и брутально.

Кто такой Владимир Вятрович Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

"Мол, давайте просто "переоденем". В 2014-2015 годах были случаи, когда Ленина превращали в казака. Таким у некоторых было представление об украинизации. Но этот памятник не удастся украинизировать таким образом. Потому этот монумент следует либо демонтировать, либо оставить, просто без советского герба, чтобы он соответствовал действующему закону о декоммунизации. Тогда он останется советским монументом как память о тех временах, когда Украина и Киев были советскими", - подытожил Вятрович.

Отметим, что монумент "Родина-Мать" расположен в Киеве на правом берегу Днепра на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Памятник открыли в 1981 году. Он является самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

Осенью прошлого года на сайте Киевсовета появилась петиция, в которой предложили обновить монумент "Родина-Мать" и превратить его в совсем другой памятник.

Автора петиции не устраивала "советская эстетика" достопримечательности. Александр Артемов отметил, что"первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не соответствует современным политическим и идеологическим требованиям общества".

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