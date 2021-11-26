Убрать грудь и добавить крылья: в Киеве предлагают обновить монумент "Родина-Мать"

В Киеве предлагают изменить монумент "Родина-Мать" / УНИАН

В Киеве предлагают обновить монумент "Родина-Мать" и превратить его в совсем другой памятник.

Автора петиции, которая появилась на сайте Киевсовета, не устраивает "советская эстетика" знаменитой достопримечательности. Александр Артемов отметил, что"первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не соответствует современным политическим и идеологическим требованиям общества".

В то же время, по его словам, демонтировать монумент нецелесообразно – ведь это визитка города, да и обойдется такая процедура достаточно дорого. Поэтому он решил обратиться к властям с предложением обновить монумент, а именно – превратить в статую Архистратига Михаила. По его словам, статуя по очертаниям похожа на мужскую, поэтому и внести предложенные изменения будет не сложно.

"Поскольку эта женщина выглядит достаточно мужеподобно, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую Архистратига Михаила – патрона нашего города. С этой целью убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья. Если найдутся дополнительные деньги", – написал автор петиции.

Петиция была опубликована 24 ноября. По состоянию на сегодня, 26 ноября, она собрала 16 подписей из 6 тысяч необходимых.

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Что стоит знать о "Родине-Матери"

Монумент "Родина-Мать" расположен в Киеве на правом берегу Днепра на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Памятник открыли в 1981 году. Он является самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

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Напомним, во Львове снесли Монумент боевой славы. На месте советского памятника хотят создать сквер Памяти Героев Украины. В то же время изменят инфраструктуру, в частности, там появится подземный паркинг и велодорожка.

Также ранее Главред сообщал, что в Одессе поставили памятник коронавирусу с женским половым органом. Автор, художница Ева Ятт, назвала свою скульптуру "Пандемия домашнего насилия". По словам автора, скульптура символизирует не только коронавирус, но и всю нашу планету, и женское начало. Соответственно, объект призван обратить внимание общественности на проблемы домашнего гендерного насилия.