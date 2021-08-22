УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Звезда во лбу, вместо извилин": в герое памятника копам в Киеве узнали генерала полиции

22 августа 2021, 12:57

Герой скульптуры полицеского очень напоминает Андрея Небытова, пишет Роман Синицын.

Андрей Небытов открывает памятник полицейскому / Скриншот

В Киеве возле Главного управления Национальной полиции на улице Владимирской открыли памятник "капитану полиции" под названием "Защитник".

Бронзовую статую установили в честь действующих полицейских Украины по случаю 30-летия Независимости, а на изготовление ушло 180 килограммов бронзы, высота составляет 2 метра, сообщает пресс-служба полиции.

Глава ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов лично открыл памятник. Он сказал, что тем, кто хочет успешно поступить на службу в Нацполицию, нужно потереть жетон Капитана; для получения нового звания — подержаться за погоны; для раскрытия преступлений — за пистолет. По его словам, бронзовый "Защитник" является воплощением сразу многих украинских офицеров.

В свою очередь журналист Роман Синицын пишет в Facebook, что герой скульптуры очень напоминает самого Небытова, а открыли памятник в день рождения генерала.

"Я в принципе многое видел и слышал в этой жизни, но это не лезет на голову совсем. Вчера был День Нацпола? Нет, он 4 июля празднуется. Еще 20 декабря менты пьют, потому что "День милиции", можно понять. Но никакой памятной даты вчера не было. Ну, кроме дня рождения руководителя ГУНП, некоего гражданина Небытова. И вот этот деятель открыл себе памятник… Очень похож кстати", - отметил журналист.

Реклама

Он добавил, что все страницы полицейских отделов Киевской области заставили репостить новость об открытии памятника, "на который сами же и скидывались". Кроме того. 20 августа полицейские также торжественно поздравили начальника полиции Киевской области генерала Андрея Небытова, а затем удалили видеозапись из Facebook. Журналист Роман Синицын на своей странице разместил копию ролика.

На записи полицейские и отряд барабанщиков выстроились посреди проезжей части возле ЦУМа на Крещатике, который перекрыли для репетиции парада в честь Дня Независимости. Правоохранители трижды прокричали "Ура" на глазах у пешеходов, а затем музыканты сыграли туш.

"Полиция Киевской области почему-то снесла со своей страницы поздравления с днюхой парадной "коробки" полиции своем начальнику Небытову, "трижды Слава!" Неудобно как-то? Ну, я снова опубликую. Памятник этом гражданину с звездой во лбу, вместо извилин, когда демонтировать будете? Андрей Небытов с прошедшим, дядя", — добавил Синицын.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в городе Белая Церковь Киевской области полицейские устроили драку прямо возле служебного автомобиля.

Забияк были вынуждены разнимать их коллеги. В конце концов правоохранителям удалось растащить дерущихся копов в разные стороны.

viber
новости Киева полиция Андрей Небытов
Сейчас вы просматриваете новость «"Звезда во лбу, вместо извилин": в герое памятника копам в Киеве узнали генерала полиции». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Алина Гросу без лифчика показала бэкстейдж подготовки к концертуАлина Гросу без лифчика показала бэкстейдж подготовки к концерту Меркель заявила о битве за Украину: после встречи с Путиным канцлер ударила по Москве темой КрымаМеркель заявила о битве за Украину: после встречи с Путиным канцлер ударила по Москве темой Крыма Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, финансовое поступление и перемены в жизниГороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, финансовое поступление и перемены в жизни Приходько вступилась за Зиброва и раскрыла неприглядные факты о концерте на ОлимпийскомПриходько вступилась за Зиброва и раскрыла неприглядные факты о концерте на Олимпийском Эвакуация из логова талибов: в разведке рассказали, кого украинский борт вывез из КабулаЭвакуация из логова талибов: в разведке рассказали, кого украинский борт вывез из Кабула

Последние новости

12:57

"Звезда во лбу, вместо извилин": в герое памятника копам в Киеве узнали генерала полиции

12:38

Объявили всех победителей Одесского кинофестиваля 2021 Видео

12:30

На Днепропетровщине парашютисты станцевали гопак на высоте в 4 тысячи метров Видео

12:20

Что будет с суммами за отопление в платежках: в КМУ рассказали, к чему готовиться Видео

11:49

Штрафы до 40 тысяч и конфискация: что нужно знать водителям мотоциклов, мопедов и скутеров Видео

Реклама
11:45

Солист украинской группы Пошлая Молли задержан за дебош после концерта в России Видео

11:41

Две пенсии украинцам по накопительной системе: эксперты спрогнозировали размер выплат

11:09

Певица Slavia ответила на слухи о воссоединении с Дзидзьо

10:46

День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца

10:40

Ани Лорак отметилась неоднозначным высказыванием на Новой Волне в России Видео

10:39

"Головой в бортик без меня": олимпийская чемпионка Баюл отказалась от гражданства Украины

10:27

Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: долги, судьбоносная встреча и козни недоброжелателей Видео

10:02

Конфуз в СБУ: выпускникам академии вручили именные медали от Баканова

09:43

"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса": легендарный режиссер оскандалился на Одесском кинофестивале Видео

09:30

Скандал на Тернопольщине: ради флагштока ко Дню Независимости разрушили исторический памятник Видео

08:55

В Украине зафиксировали более тысячи новых случаев коронавируса Видео

08:39

Приласкает теплом: погода в Украине на 22 августа - прогноз Видео

08:08

Рейс из Кабула: в Украину прибыл борт с эвакуированными из Афганистана Видео

07:45

Пенсия в 7 тысяч гривен: в Минсоцполитики рассказали, кто сможет ее получить

07:02

Угроза реальна: климатолог рассказала, какие территории Украины рискуют уйти под воду Видео

Реклама
06:47

Как Меркель прощалась с Путиным мнение

05:55

"Моя Україно прекрасна": подборка самых красивых мест в Украине ко Дню Независимости

05:02

Кардиолог рассказал, почему сосуды быстро стареют и как этого избежать

04:35

На работе посидел – диабетом заболел: ученые заявили о новой опасности для офисных работников

04:21

Матерная кричалка о Путине бойцов ВСУ: на росТВ закатили истерику и назвали Зеленского "чертом" Видео

03:40

Еще одно исследование подтвердило важность для здоровья этого рациона Видео

03:02

Как прекратить ночные кошмары и начать высыпаться: шесть лайфхаков Видео

02:31

Россия припугнула США "жестким ответом" на новые санкции

01:45

Ультиматум Зеленскому от Путина: в РФ раскрыли детали переговоров с Меркель

01:30

Как нужно готовить кукурузу с максимальной пользой для тела - ответ экспертов

00:44

Лунный гороскоп на неделю 23-29 августа: убытки, конфликты с близкими или интересные знакомства

00:22

Украину накроют сильные дожди и град: где именно ожидаются осадки

21 августа, суббота
23:55

Выяснилось, какие болезни вызывает употребление фастфуда

23:30

Украина выведет Россию из Крыма - Кулеба

23:02

Поможет ли зеленый чай в борьбе со стрессом и бессонницей - ответ экспертов

23:00

Дельта-штамм коронавируса унес жизнь еще одного украинца

22:23

В Киев прибыла баржа с арбузами: когда ягоды появятся в супермаркетах Видео

22:19

В Украине массово изымают евробляхи: в чем причина и кому не светит растаможка Видео

20:58

Украину зальют мощные ливни с грозами: синоптик рассказала о погоде на День независимости Видео

20:48

В Украине создали уникальную реконструкцию голоса Тараса Шевченко

Реклама
20:36

Избила россиянку в ринге: 13-летняя украинка стала чемпионкой Европы среди юниоров

20:08

Кондратюк предложил не пускать Ротару на сцену в День Независимости Видео

19:25

"Выпиваю - и мне гаплык": экс-звезда Шахтера рассказал о пьянке за рулем

19:18

В Кабмине рассказали, как получить высокую пенсию

19:18

Путин уже начал торговаться по транзиту газа через Украину мнение

18:59

Мааса не ждите: Германия заменит своего представителя на Крымской платформе

18:50

Эвакуация из логова талибов: в разведке рассказали, кого украинский борт вывез из Кабула Видео

18:50

Приметы на 22 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:28

Кулеба обсудил с Нуланд визит Зеленского в США

17:54

Недетские развлечения на Львовщине: девушку-подростка ударило током на цистерне с бензином

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять