"Звезда во лбу, вместо извилин": в герое памятника копам в Киеве узнали генерала полиции

Андрей Небытов открывает памятник полицейскому / Скриншот

В Киеве возле Главного управления Национальной полиции на улице Владимирской открыли памятник "капитану полиции" под названием "Защитник".

Бронзовую статую установили в честь действующих полицейских Украины по случаю 30-летия Независимости, а на изготовление ушло 180 килограммов бронзы, высота составляет 2 метра, сообщает пресс-служба полиции.

Глава ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов лично открыл памятник. Он сказал, что тем, кто хочет успешно поступить на службу в Нацполицию, нужно потереть жетон Капитана; для получения нового звания — подержаться за погоны; для раскрытия преступлений — за пистолет. По его словам, бронзовый "Защитник" является воплощением сразу многих украинских офицеров.

В свою очередь журналист Роман Синицын пишет в Facebook, что герой скульптуры очень напоминает самого Небытова, а открыли памятник в день рождения генерала.

"Я в принципе многое видел и слышал в этой жизни, но это не лезет на голову совсем. Вчера был День Нацпола? Нет, он 4 июля празднуется. Еще 20 декабря менты пьют, потому что "День милиции", можно понять. Но никакой памятной даты вчера не было. Ну, кроме дня рождения руководителя ГУНП, некоего гражданина Небытова. И вот этот деятель открыл себе памятник… Очень похож кстати", - отметил журналист.

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Он добавил, что все страницы полицейских отделов Киевской области заставили репостить новость об открытии памятника, "на который сами же и скидывались". Кроме того. 20 августа полицейские также торжественно поздравили начальника полиции Киевской области генерала Андрея Небытова, а затем удалили видеозапись из Facebook. Журналист Роман Синицын на своей странице разместил копию ролика.

На записи полицейские и отряд барабанщиков выстроились посреди проезжей части возле ЦУМа на Крещатике, который перекрыли для репетиции парада в честь Дня Независимости. Правоохранители трижды прокричали "Ура" на глазах у пешеходов, а затем музыканты сыграли туш.

"Полиция Киевской области почему-то снесла со своей страницы поздравления с днюхой парадной "коробки" полиции своем начальнику Небытову, "трижды Слава!" Неудобно как-то? Ну, я снова опубликую. Памятник этом гражданину с звездой во лбу, вместо извилин, когда демонтировать будете? Андрей Небытов с прошедшим, дядя", — добавил Синицын.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в городе Белая Церковь Киевской области полицейские устроили драку прямо возле служебного автомобиля.

Забияк были вынуждены разнимать их коллеги. В конце концов правоохранителям удалось растащить дерущихся копов в разные стороны.