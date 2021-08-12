Копы против копов: на Киевщине полицейские устроили драку у служебного авто

Драка полицейских / Скриншот

В городе Белая Церковь Киевской области полицейские устроили драку прямо возле служебного автомобиля.

Видео инцидент опубликовал Telegram-канал Оперативный УКР. На кадрах можно видеть, что двое полицейских дерутся прямо возле патрульного автомобиля.

Забияк были вынуждены разнимать их коллеги. Обратим внимание, что некоторые коллеги безучастно наблюдали за дракой полицейских.

В конце концов правоохранителям удалось растащить дерущихся копов в разные стороны.

"Правоохранители в Белой Церкви показывают пример гражданам как нужно решать спорные вопросы", - сказано в подписи к ролику.

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О причинах драки между полицейскими пока ничего не известно.

Напомним, на Житомирщине застолье в селе Малая Чернявка закончилось пьяной дракой, которая привела к смерти одного из участников.

Полицейские установили личность госпитализированного. Им оказался 31-летний житель этого же населенного пункта, а нашел его в бессознательном состоянии односельчанин, который утром гнал скот на выпас. Мужчина, не приходя в сознание, на следующий день умер в больнице.