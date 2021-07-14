Нанес 40 ударов отверткой: в полиции раскрыли подробности о враче-потрошителе из Белой Церкви

Врача-потрошителя уже задерживали ранее за покушение на убийство / Фото Нацполиции

В Белой Церкви Киевской области произошло жуткое убийство - 38-летний уроженец Луганщины, который работал врачом в Володарской больнице, нанес прохожему 11 колото-резаных ран. 48-летний пострадавший впоследствии умер. Нападение произошло на Таращанском мосту.

Как рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов, правоохранители ранее уже задерживали медика за нападение на человека и нанесение более 40 ударов отверткой. Причиной этого конфликта, по данным ТСН, была ревность.

"Тогда злоумышленника поместили в изолятор временного содержания, ему инкриминировали покушение на убийство. Производство было направлено в суд, однако, нарушив все ограничения, он совершил новое преступление", - рассказал Небытов.

По словам врача, он нанес ножевые ранения прохожему кухонным ножом, а действовал в целях самообороны – мол, тот ударил его барсеткой.

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На данный момент суд избрал в отношении врача меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал Главред, стоматолог из Киева Владимир Сытник, которого считают причастным к серии преступлений, получил новое подозрение. На счету врача теперь еще и два покушения на убийство.

Жертвами стоматолога чаще всего становились женщины – его пациентки. Он вкалывал им сильнодействующие препараты, чтобы "обезоружить" и воспользоваться их беспомощным состоянием. По данным прокуратуры, с мая 2019 по сентябрь 2020 года стоматолог "заработал" на обмане пациентов примерно полмиллиона гривен.