Стоматолог-"оборотень" калечил пациенток в Киеве, грабил и пытался убить

Владимир Сытник грабил и пытался убить своих пациентов / csp.mil.gov.ua

Стоматолог из Киева Владимир Сытник, которого считают причастным к серии преступлений, получил новое подозрение. На счету врача теперь еще и два покушения на убийство.

Жертвами стоматолога чаще всего становились женщины – его пациентки. Он вкалывал им сильнодействующие препараты, чтобы "обезоружить" и воспользоваться их беспомощным состоянием. По данным прокуратуры, с мая 2019 по сентябрь 2020 года стоматолог "заработал" на обмане пациентов примерно полмиллиона гривен.

Что известно о Сытнике

Владимир Сытник родом из города Остер Черниговской области. Его мать работала на почте, отец - учителем физкультуры. После окончания школы он поступил в Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, передает Obozrevatel.

Интернатуру проходил в поликлинике №2 Государственного управления делами (неофициальное название "ДУСя"). Это специальный государственный орган по материально-техническому, социально-бытовому и другому обеспечению деятельности президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров, СНБО, а также дипломатических представительств на территории нашей страны.

Затем некоторое время Сытник работал в Центральной столичной поликлинике Министерства обороны Украины. На сайте больницы он до сих пор "висит" в списке ведомственных врачей.

csp.mil.gov.ua

Спустя время врач стал заниматься частной практикой и стал совершать преступления. Он работал в поликлинике, соучредителем которой была его теща. Ее он со временем также попытался отправить на тот свет.

В апреле 2019 года жена развелась с Сытником и забрала маленького сына. Незадолго до этого у мужчины появились странные долги. Кроме того, он работал "налево", обманывая своих же родственников.

Уже с мая стоматолог "плотно взялся" за своих пациентов. На протяжении более года врач давал ложную информацию о якобы необходимом им лечении, а затем делал вид, что выполняет свою работу. На самом деле некоторым пациентам он просто разрезал и зашивал десна.

Читайте такжеСкандал под Киевом: 9-летней девочке удалили 12 зубов без согласия мамыКроме того, в марте 2020 года доктор проник в жилье одной из пациенток, забрал банковскую карту, с которой в дальнейшем снял почти 80 тысяч гривен.

В прокуратуре сообщали, что Сытник подозревается в покушении на убийство 70-летней гражданки путем подключения электрических проводов к электропитанию напряжением 220 Вт в щитке, расположенном рядом с квартирой проживания потерпевшей.

Врача подозревают в мошенничестве, разбойном нападении, краже в особо крупных размерах, угрозах сотруднику правоохранительных органов, двух покушениях на убийство.

На данный момент ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Во время заседания по избранию меры пресечения подозреваемый угрожал прокурору, в связи с чем ему дополнительно инкриминируется ч. 1 ст. 345 УК Украины.

Скандал со стоматологом в Ровно

В Ровно разгорелся скандал после того, как в Сети опубликовали видео с участием стоматолога, избивавшего детей прямо в кабинете.

На кадрах стоматолог угрожает маленькой пациентке стоматологическим прибором, а затем пробует ее душить. На втором видео стоматологу вместе с помощницей силой удалось усадить мальчика в кресло, но лечение зубов сопровождалось избиением.

Врач-стоматолг Инна Кравчук, которую обвинили в избиении детей в ее клинике Only kids, утверждает, что не занималась рукоприкладством. По ее словам, обнародованные видеоролики, на которых запечатлено насилие над детьми, – ненастоящие.

В феврале СМИ писали, что Кравчук продолжает работать в клинике. Фигурантку пяти уголовных дел не раз уже видели на своем рабочем месте.