Избивала и душила детей: в Ровно разгорелся скандал с попавшей на видео стоматологом

Врач душила и избивала маленьких пациентов прямо в стоматологическом кресле.
В Ровно разгорелся скандал после того, как в Сети опубликовали видео с участием стоматолога, избивавшего детей прямо в кабинете.
На появившемся на YouTube видео запечатлено насилие со стороны стоматолога в стоматологическом кабинете.
На кадрах стоматолог угрожает маленькой пациентке стоматологическим прибором, а затем пробует ее душить.
На втором видео стоматологу вместе с помощницей силой удалось усадить мальчика в кресло, но лечение зубов сопровождалось избиением.
Как объяснила мама девочки с видео, она до последнего не могла поверить своим глазам, ведь врач знала об инвалидности трехлетней девочки и болезни сердца. Сегодня она пишет заявление в полицию.
Отметим, что в насилии стоматолога заподозрили еще раньше. После настояния со стороны общественности записи видеокамер из стоматологического кабинета распространили в интернете – они подтвердили опасения горожан.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в селе Потелич Жовковского района Львовской области заместитель директора школы по воспитательной работе избила учащегося 6-го класса прямо в классе. Она кричала и оскорбляла мальчика, а также наносила ему удары по голове рукой.