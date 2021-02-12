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Избивала и душила детей: в Ровно разгорелся скандал с попавшей на видео стоматологом

12 февраля 2021, 15:21
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Врач душила и избивала маленьких пациентов прямо в стоматологическом кресле.

стоматолог, зубы
Стоматолога обвинили в избиении детей / Фото pixabay.com

В Ровно разгорелся скандал после того, как в Сети опубликовали видео с участием стоматолога, избивавшего детей прямо в кабинете.

На появившемся на YouTube видео запечатлено насилие со стороны стоматолога в стоматологическом кабинете.

На кадрах стоматолог угрожает маленькой пациентке стоматологическим прибором, а затем пробует ее душить.

На втором видео стоматологу вместе с помощницей силой удалось усадить мальчика в кресло, но лечение зубов сопровождалось избиением.

Как объяснила мама девочки с видео, она до последнего не могла поверить своим глазам, ведь врач знала об инвалидности трехлетней девочки и болезни сердца. Сегодня она пишет заявление в полицию.

Отметим, что в насилии стоматолога заподозрили еще раньше. После настояния со стороны общественности записи видеокамер из стоматологического кабинета распространили в интернете – они подтвердили опасения горожан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в селе Потелич Жовковского района Львовской области заместитель директора школы по воспитательной работе избила учащегося 6-го класса прямо в классе. Она кричала и оскорбляла мальчика, а также наносила ему удары по голове рукой.

стоматолог новости Ровно
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