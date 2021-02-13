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Обвиненная в избиении детей стоматолог из Ровно оправдалась и нашла крайнего

13 февраля 2021, 11:55

Стоматолог Кравчук выдвинула громкое обвинение своей бывшей работодательнице.

Стоматолог из Ровно заявила, что не била детей
Инна Кравчук заявила, что не била детей / facebook.com/Інна Кравчук

Стоматолог из Ровно Инна Кравчук, которую обвинили в избиении детей в ее клинике Only kids, утверждает, что не занималась рукоприкладством.

Врач заявила, что обнародованные видеоролики, на которых запечатлено насилие над детьми, – ненастоящие, пишет strana.ua.

Видео якобы были записаны полгода назад в стоматологической клинике Голливуд, в которой тогда работала Кравчук. Ролики предоставила экс-работодательница врача Инна Пекарская.

Кравчук утверждает, что Пекарская таким образом хочет избавиться от нее "как от конкурентки".

"Видео – ненастоящее, я не била детей. Ко мне запись на два месяца вперед. Если бы я была плохая, думаете, у меня были бы клиенты? Я уже обратилась к адвокату", – сказала стоматолог.

Журналисты выяснили, что Пекарская поделилась роликами с журналистами и полицейскими неделю назад, после того, как в Сети появились первые фото, на которых запечатлены последствия издевательств Кравчук над детьми.

Пекарская добавила, что раньше не обнародовала видео, поскольку не хотела портить жизнь доктору.

Жительница Ровно Юлия Ящук в группе в Facebook Білі халати Рівного 5 февраля поделилась, что 2 числа в клинике Only kids Кравчук и/или ее ассистенты во время лечение применили насилие против ее 5-летней дочери.

Женщина также опубликовала фото, на котором был запечатлен ребенок с синяками. На публикацию пожаловалась Кравчук.

Также стоматолога обвинила в избиении ребенка ровенчанка Виктория Бобрук. Обе женщины обратились в полицию.

  • Справка. В Украине предусмотрено уголовное наказание за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. В Уголовном кодексе есть ст. 367 – Служебная халатность.
  • Максимальное наказание за халатность – лишение свободы на срок до пяти лет, штраф и запрет на определенную деятельность.
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