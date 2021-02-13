Обвиненная в избиении детей стоматолог из Ровно оправдалась и нашла крайнего

Стоматолог Кравчук выдвинула громкое обвинение своей бывшей работодательнице.
Стоматолог из Ровно Инна Кравчук, которую обвинили в избиении детей в ее клинике Only kids, утверждает, что не занималась рукоприкладством.
Врач заявила, что обнародованные видеоролики, на которых запечатлено насилие над детьми, – ненастоящие, пишет strana.ua.
Видео якобы были записаны полгода назад в стоматологической клинике Голливуд, в которой тогда работала Кравчук. Ролики предоставила экс-работодательница врача Инна Пекарская.
Кравчук утверждает, что Пекарская таким образом хочет избавиться от нее "как от конкурентки".
"Видео – ненастоящее, я не била детей. Ко мне запись на два месяца вперед. Если бы я была плохая, думаете, у меня были бы клиенты? Я уже обратилась к адвокату", – сказала стоматолог.
Журналисты выяснили, что Пекарская поделилась роликами с журналистами и полицейскими неделю назад, после того, как в Сети появились первые фото, на которых запечатлены последствия издевательств Кравчук над детьми.
Пекарская добавила, что раньше не обнародовала видео, поскольку не хотела портить жизнь доктору.
Жительница Ровно Юлия Ящук в группе в Facebook Білі халати Рівного 5 февраля поделилась, что 2 числа в клинике Only kids Кравчук и/или ее ассистенты во время лечение применили насилие против ее 5-летней дочери.
Женщина также опубликовала фото, на котором был запечатлен ребенок с синяками. На публикацию пожаловалась Кравчук.
Также стоматолога обвинила в избиении ребенка ровенчанка Виктория Бобрук. Обе женщины обратились в полицию.
- Справка. В Украине предусмотрено уголовное наказание за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. В Уголовном кодексе есть ст. 367 – Служебная халатность.
- Максимальное наказание за халатность – лишение свободы на срок до пяти лет, штраф и запрет на определенную деятельность.