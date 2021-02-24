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Скандальная стоматолог, которая бьет и душит детей, продолжает работать

24 февраля 2021, 19:59
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Врач Инна Кравчук не является должностным лицом, поэтому на период следствия она может продолжать свою деятельность.

Стоматолог из Ровно продолжает работать

В Ровно скандальный стоматолог Инна Кравчук, которую обвиняют в избиении своих маленьких пациентов во время приема, продолжает работать в клинике. Фигурантку пять уголовных дел не раз уже видели на своем рабочем месте, сообщает Радио Трек.

В Сети также опубликовали соответствующие фото, снятые жителями Ровно на днях. На кадрах видно, как врач Кравчук в рабочей одежде общается с коллегами, а клиника Only kids продолжает свою работу.

В полиции прокомментировали ситуацию и объяснили, может ли скандальный частный врач-стоматолог продолжать практику.

По словам пресс-секретаря Национальной полиции Марии Юстицкой, врач Инна Кравчук не является должностным лицом, поэтому на период следствия она может продолжать свою деятельность.

"Полиция не лишает лицензии, отобрать лицензию может только орган, который ее предоставил", - отметили в полиции.

Таким образом, ничто не мешает стоматологу восстановить практику и снова оказывать услуги, так как лицензию у нее может забрать только суд. Добавим также, что после широкого резонанса в связи с обвинениями врача в насилии над детьми, клинику в Ровно на некоторое время закрывали.

Самой же Кравчук суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Врач обязана являться по каждому требованию в суд. Также женщине запретили без разрешения следователя, прокурора или суда покидать город.

Добавим, что 29-летняя Кравчук своей вины не признает.

Скандал в Ровно - о чем ранее писал Главред:

  • В Ровно разгорелся скандал после того, как в Сети опубликовали видео с участием стоматолога, избивавшего детей прямо в кабинете.
  • На появившемся на YouTube видео запечатлено насилие со стороны стоматолога в стоматологическом кабинете.
  • На кадрах стоматолог угрожает маленькой пациентке стоматологическим прибором, а затем пробует ее душить.На втором видео стоматологу вместе с помощницей силой удалось усадить мальчика в кресло, но лечение зубов сопровождалось избиением.
  • Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба прокомментировал скандал в Ровно, где стоматолог била и душила маленьких пациентов.
  • В городе Ровно следователи нацполиции установили место нахождения скандального детского врача стоматолога, которая била и душила своих маленьких пациентов во время приема.
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