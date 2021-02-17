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Скандальная стоматолог из Ровно прячется от полиции, против нее открыто пять дел

17 февраля 2021, 20:36

Врач свою вину не признает и уверяет, что телесные повреждения никому не наносила. Сейчас на какую-либо связь женщина не выходит.

Стоматолог пока приостановила свою врачебную деятельность

Против скандального детского стоматолога из города Ровно, которую обвиняют в избиении детей во время лечения, уже открыто пять уголовных дел, заявили сегодня в пресс-службе полиции области.

Отмечается, что кроме двух заявлений, о которых сообщалось ранее, в полицию обратились еще трое родителей. Так, 12 февраля в полицию поступило письменное заявление 28-летнего жителя Ровно, который сообщил, что во время визита к стоматологу в августе прошлого года врач нанесла его трехлетней дочери телесные повреждения и психологическую травму. Аналогичное обращение поступило 15 февраля и от другого 28-летнего жителя Ровно. Мужчина отметил, что его сын получил телесные повреждения во время приема у стоматолога в июне прошлого года.

Кроме того, на днях с письменным заявлением обратилась 28-летняя жительница Ровенского района. Она сообщила, что полгода назад детский стоматолог в частной клинике на улице Пушкина нанесла телесные повреждения ее шестилетней дочери.

"Двое заявителей обратились сразу в полицию, поскольку на видео, опубликованное в соцсетях, они узнали своих детей. Сведения по трем указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям об умышленном легком телесном повреждении (ч. 1 статьи 125 УК Украины)", - сообщили правоохранители.

Там также добавили, что сейчас 29-летняя детская стоматолог врачебную деятельность не ведет.

Отмечается, что врач свою вину не признает и уверяет, что телесные повреждения никому не наносила. Сейчас на какую-либо связь женщина не выходит, а ее адвокат показаний от имени клиентки пока не дает.

Досудебные расследования продолжаются.

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Также местны СМИ сообщают, что скандальный ровенский стоматолог Инна Кравчук из клиники Only Kids пока врачебную деятельность не ведет. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Ровенской области.

По словам правоохранителей, во время первоначального общения с врачом последняя свою вину не признавала и уверяла, что телесные повреждения никому не наносила.

Впрочем, пока на какую-либо связь женщина не получается, а адвокат, который сообщил, что представляет ее интересы, комментариев от имени клиентки пока не дает.

Объявили ли женщищу в розыск, правоохранители не сообщают.

Скандал в Ровно - о чем ранее писал Главред:

  • В Ровно разгорелся скандал после того, как в Сети опубликовали видео с участием стоматолога, избивавшего детей прямо в кабинете.
  • На появившемся на YouTube видео запечатлено насилие со стороны стоматолога в стоматологическом кабинете.
  • На кадрах стоматолог угрожает маленькой пациентке стоматологическим прибором, а затем пробует ее душить.
  • На втором видео стоматологу вместе с помощницей силой удалось усадить мальчика в кресло, но лечение зубов сопровождалось избиением.
  • Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба прокомментировал скандал в Ровно, где стоматолог била и душила маленьких пациентов.

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