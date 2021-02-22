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Суд избрал меру пресечения стоматологу, которая била и душила детей

22 февраля 2021, 19:26
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Санкция статьи об умышленном легком телесном повреждении предусматривает наказание в виде штрафа.

Суд избрали меру пресечения стоматологу

Сегодня Ровенский суд отпустил скандального стоматолога, которую подозревают в совершении преступлений против детей, под личное обязательство, пишет сайт суда в понедельник, 22 февраля.

"22 февраля 2021 года Ровенским городским судом Ровенской области избрана мера пресечения в виде личного обязательства в отношении врача-стоматолога, которого подозревают в совершении преступлений в отношении малолетних детей", - сказано в сообщении.

Санкция статьи об умышленном легком телесном повреждении предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до года.

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При этом санкция статьи о побоях предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до года.

Скандал в Ровно - о чем ранее писал Главред:

  • В Ровно разгорелся скандал после того, как в Сети опубликовали видео с участием стоматолога, избивавшего детей прямо в кабинете.
  • На появившемся на YouTube видео запечатлено насилие со стороны стоматолога в стоматологическом кабинете.
  • На кадрах стоматолог угрожает маленькой пациентке стоматологическим прибором, а затем пробует ее душить.
  • На втором видео стоматологу вместе с помощницей силой удалось усадить мальчика в кресло, но лечение зубов сопровождалось избиением.
  • Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба прокомментировал скандал в Ровно, где стоматолог била и душила маленьких пациентов.
  • В городе Ровно следователи нацполиции установили место нахождения скандального детского врача стоматолога, которая била и душила своих маленьких пациентов во время приема.
стоматолог Ровенская область новости Украины
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