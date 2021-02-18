Полиция Ровно нашла стоматолога, которая беспощадно била и душила детей

Полиция нашла скандального врача из Ровно

В городе Ровно следователи нацполиции установили место нахождения скандального детского врача стоматолога, которая била и душила своих маленьких пациентов во время приема.

По информации пресс-службы полиции Ровенской области, врача нашли в частном доме, где она зарегистрирована, но ранее не проживала. Дознаватели вручили ей уведомление о подозрении.

Примечательно, что подозреваемая не дает никаких показаний. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители подготовили ходатайство в суд об избрании подозреваемой меры пресечения в виде личного обязательства.

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