Полиция Ровно нашла стоматолога, которая беспощадно била и душила детей

Примечательно, что подозреваемая не дает никаких показаний. Досудебное расследование продолжается.
В городе Ровно следователи нацполиции установили место нахождения скандального детского врача стоматолога, которая била и душила своих маленьких пациентов во время приема.
По информации пресс-службы полиции Ровенской области, врача нашли в частном доме, где она зарегистрирована, но ранее не проживала. Дознаватели вручили ей уведомление о подозрении.
Примечательно, что подозреваемая не дает никаких показаний. Досудебное расследование продолжается.
Правоохранители подготовили ходатайство в суд об избрании подозреваемой меры пресечения в виде личного обязательства.
Скандал в Ровно - о чем ранее писал Главред:
- В Ровно разгорелся скандал после того, как в Сети опубликовали видео с участием стоматолога, избивавшего детей прямо в кабинете.
- На появившемся на YouTube видео запечатлено насилие со стороны стоматолога в стоматологическом кабинете.
- На кадрах стоматолог угрожает маленькой пациентке стоматологическим прибором, а затем пробует ее душить.
- На втором видео стоматологу вместе с помощницей силой удалось усадить мальчика в кресло, но лечение зубов сопровождалось избиением.
- Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба прокомментировал скандал в Ровно, где стоматолог била и душила маленьких пациентов.
Автор: Екатерина Трохимчук