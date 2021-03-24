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В Киеве стоматолог пытался убить бабушку и грабил своих пациентов

24 марта 2021, 00:55
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Врач "заработал" примерно 400 тысяч гривен только на обмане пациентов относительно необходимого объема медицинского лечения.

Стоматология, зубы, зубник
Столичного врача-стоматолога подозревают в покушении на убийство, разбойных нападениях и мошенничестве на 400 тыс. грн

Врача-стоматолога из столицы правоохранители подозревают в том, что он вводил своих пациентов в заблуждение относительно необходимого объема медицинского лечения, а одну из своих пациенток пытался убить.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, с мая 2019 по сентябрь 2020 года стоматолог "заработал" на обмане пациентов примерно 400 тысяч гривен.

Кроме того, в марте 2020 года врач под предлогом необходимости осуществления медицинских процедур проник в жилище одной из пациенток и похитил банковскую карту, с которой в дальнейшем снял 78 тысяч гривен.

Также в июне 2020 года под предлогом сопровождения одной из пациенток домой применил сильнодействующие вещества, от которых потерпевшая потеряла контроль над своими действиями. В дальнейшем, пользуясь ее полубессознательным состоянием, мужчина завладел денежными средствами и материальными ценностями последней на общую сумму в 63 тысячи гривен.

Кроме того, указанный гражданин подозревается в покушении на убийство 70-летней гражданки путем подключения электрических проводов к электропитанию напряжением 220 Вт в щитке, расположенном рядом с квартирой проживания потерпевшей.

Подозреваемый – уроженец Черниговской области. На данный момент ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Во время заседания по избранию меры пресечения подозреваемый угрожал прокурору, в связи с чем ему дополнительно инкриминируется ч. 1 ст. 345 УК Украины.

Также в настоящее время на рассмотрении судов находятся еще два уголовных производства в отношении этого же лица по фактам совершения других тяжких преступлений.

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Напомним:

  • В Кировоградской области из-за телефонного мошенничества умер ребенок. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.
  • В Херсонской области две сестры создали страницу в социальной сети и предлагали снятие порчи по фото, диагностику заболеваний и гадание онлайн. Услуги были платными и стоили недешево.
  • Летом прошлого года в Украине орудовали мошенники – они массово рассылали гражданам смс-сообщения с информацией о якобы блокировке банковских карт. В результате, если человек пошел на поводу псевдосотрудников банка, то оставался без денег на счету.
новости Киева прокуратура полиция стоматолог
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