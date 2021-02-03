УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Снимали порчу по фото и лечили болезни онлайн: на Херсонщине разоблачили мошенниц

3 февраля 2021, 05:05
Прослушать новость
Остановить

Псевдоцелительницы обманули даже мать тяжелобольного ребенка. За один сеанс потребовали 4,3 тыс. гривен.

гадание, карты
Киберполицейские разоблачили сестер-мошенниц, которые обманывали граждан под видом гадания онлайн / Фото pixaby

В Херсонской области две сестры создали страницу в социальной сети и предлагали снятие порчи по фото, диагностику заболеваний и гадание онлайн. Услуги были платными и стоили недешево.

Мошенницы не пожалели даже мать тяжелобольного ребенка и обманули ее. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Херсонщины.

По данным следствия, жительницы Скадовского района, обещали клиентам вылечить болезни по фото, снять порчу, наладить семейные отношения и многое другое.

Действовали мошенницы исключительно онлайн, лично с клиентами не встречались, общались только в переписке. Один сеанс снятия порчи стоил от 1800 гривен. После отправки фото больного и перевода денег за услуги сестры блокировали клиентов.

Последней жертвой мошенниц стала женщина, у которой тяжело болеет ребенок. Это была ее последняя надежда на спасение. Она прислала "целительницам" фото маленького сына для диагностики. Те объяснили, что на ребенке сильная порча, которую будет трудно снять, но это возможно.

За один сеанс снятия порчи злоумышленницы попросили 4300 гривен. Отчаявшаяся женщина перевела деньги на их счет. После этого злоумышленницы заблокировали сообщения от клиентки.

Женщина позвонила в полицию, киберполицейские разоблачили сестер. Свои действия они объяснили тем, что сами воспитывают детей, поэтому им были нужны деньги на их содержание.

На данный момент правоохранители устанавливают количество пострадавших от преступной деятельности "целительниц".

Читайте такжеНа OLX раскрыли опасную мошенническую схему российских хакеров

Напомним:

  • В Кировоградской области из-за телефонного мошенничества умер ребенок. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.
  • Летом прошлого года в Украине орудовали мошенники – они массово рассылали гражданам смс-сообщения с информацией о якобы блокировке банковских карт. В результате, если человек пошел на поводу псевдосотрудников банка, то оставался без денег на счету.

новости Херсона полиция мошенничество гадание Херсонская область
Сейчас вы просматриваете новость «Снимали порчу по фото и лечили болезни онлайн: на Херсонщине разоблачили мошенниц». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Я опиздав": известный ведущий влип в скандал с шутками об украинском языке"Я опиздав": известный ведущий влип в скандал с шутками об украинском языке "Они не украинцы": Скрипка жестко прошелся по русскоязычным жителям Украины"Они не украинцы": Скрипка жестко прошелся по русскоязычным жителям Украины Громкий скандал в СБУ: задержанный в деле о заказном убийстве назвал заказчикаГромкий скандал в СБУ: задержанный в деле о заказном убийстве назвал заказчика Политолог спрогнозировал, кто может стать следующим президентом УкраиныПолитолог спрогнозировал, кто может стать следующим президентом Украины Решение проблемы Донбасса и Крыма: Зеленский сделал Байдену неожиданное предложениеРешение проблемы Донбасса и Крыма: Зеленский сделал Байдену неожиданное предложение
Следующий материал

Последние новости

06:02
Диетологи рассказали, что не рекомендуют есть и пить за завтраком
05:28
Астролог сказал, когда под запретом денежные риски Видео
05:05
Снимали порчу по фото и лечили болезни онлайн: на Херсонщине разоблачили мошенниц
04:25
Три самые удачные стрижки с эффектом омоложения для женщин после 40 лет Фото Видео
03:50
Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата, традиции и приметы Видео
Реклама
03:11
Украину "выпотрошат": эксперт предупредил об угрозе обрушения гривны Видео
02:22
У Зеленского прокомментировали санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne
02:08
Во что поиграть в феврале 2021: календарь выхода игр Видео
01:36
На Хмельнитчине банда напечатала фальшивые пятисотки на сотни тысяч гривен
01:36
Гороскоп для всех на 3 февраля: зеленый свет для интима и возвращение мира Видео
01:14
Украина наложила санкции на самолеты Козака и Медведчука - СМИ
00:55
День Максима – поздравления, открытки, приметы
00:41
Телеканалы Newsone, 112 Украина и ZIK пропали с экранов
00:26
На какую болезнь указывает хрипотца в голосе - ответ медиков Видео
00:09
Зеленский нанес удар по Медведчуку. При Порошенко такой фигни не было мнение
00:00
Приговор Навальному: в США анонсировали санкции против России Видео
02 февраля, вторник
23:30
Не удается подключиться к сети Wi-Fi: исправляем ошибки
23:10
Ученые разочаровались в перспективном лекарстве от коронавируса - The Guardian Видео
22:53
Известный журналист пожаловался, что его избил чиновник
22:48
Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и заблокировал Newsone, 112 и ZIK
Реклама
22:39
На Прикарпатье коммунальщики потратили кругленькую сумму на презервативы и духи
22:30
В Украину идут 25-градусные морозы: названы даты сильного похолодания Видео
21:50
Украинская легкоатлетка установила исторический мировой рекорд Видео
21:37
Ученые рассказали, от чего зависит размер пениса Видео
21:35
Россия жестко отреагировала на призывы Запада освободить Навального Видео
21:30
Неспокойная Россия: люди бунтуют, а силовики устаивают "ловушки" и избивают граждан Видео
21:25
Новый транш от МВФ: у Зеленского прояснили судьбу кредита Видео
21:24
Навального "запаковали", теперь все счастливы мнение
20:55
Врач пояснил, как отличить ОРВИ от легкой формы коронавируса Видео
20:53
У Навального призвали людей выходить на Манежную площадь: задержания и разгон Видео
20:40
Приговор Навальному: Запад требует немедленно освободить оппозиционера Видео
20:20
Sony подвела персональные итоги 2020-го для каждого владельца PlayStation
20:00
Похудение улучшает самочувствие, но есть нюанс: врач рассказала, что не так Видео
19:58
Защита Навального обжалует решение суда Видео
19:48
Поджигатель Эпицентра в Первомайске назвал причину своего поступка Видео
19:36
Названы симптомы апноэ: на какой признак нужно срочно обратить внимание Видео
19:35
Спасатели потушили Эпицентр, который горел почти шесть часов Видео
19:30
Славян в США приравняли к цветным – но льгот за это они не получат Видео
19:21
Встречайте The Wayward Realms – ролевую игру в открытом мире от авторов The Elder Scrolls Видео
19:21
Суд вынес приговор Алексею Навальному Видео
Реклама
19:02
Янукович рассекретил свой адрес в РФ и позвал "в гости" украинских прокуроров Видео
18:57
Принц Уильям попал в громкий скандал из-за Меган Маркл Видео
18:56
Серьги в морском стиле и массивные цепи входят в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
18:32
У Кличко признались, будут ли повышать стоимость проезда Видео
18:13
Главное о ремастере трилогии Mass Effect – дата выхода, первый трейлер и ключевые особенности Видео
18:11
"Золотые" яйца и гречка: на сколько в Украине взлетели цены на продукты Видео
17:38
Поджог Эпицентра в Первомайске: опубликовано фото задержанного Видео
17:28
Великие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постов Видео
17:27
Самый вкусный рецепт кролика в сметане Видео
17:08
В BioWare хотели сделать спин-офф трилогии Mass Effect про наёмника вроде Хана Соло Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять