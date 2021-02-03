Снимали порчу по фото и лечили болезни онлайн: на Херсонщине разоблачили мошенниц

Киберполицейские разоблачили сестер-мошенниц, которые обманывали граждан под видом гадания онлайн / Фото pixaby

В Херсонской области две сестры создали страницу в социальной сети и предлагали снятие порчи по фото, диагностику заболеваний и гадание онлайн. Услуги были платными и стоили недешево.

Мошенницы не пожалели даже мать тяжелобольного ребенка и обманули ее. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Херсонщины.

По данным следствия, жительницы Скадовского района, обещали клиентам вылечить болезни по фото, снять порчу, наладить семейные отношения и многое другое.

Действовали мошенницы исключительно онлайн, лично с клиентами не встречались, общались только в переписке. Один сеанс снятия порчи стоил от 1800 гривен. После отправки фото больного и перевода денег за услуги сестры блокировали клиентов.

Последней жертвой мошенниц стала женщина, у которой тяжело болеет ребенок. Это была ее последняя надежда на спасение. Она прислала "целительницам" фото маленького сына для диагностики. Те объяснили, что на ребенке сильная порча, которую будет трудно снять, но это возможно.

За один сеанс снятия порчи злоумышленницы попросили 4300 гривен. Отчаявшаяся женщина перевела деньги на их счет. После этого злоумышленницы заблокировали сообщения от клиентки.

Женщина позвонила в полицию, киберполицейские разоблачили сестер. Свои действия они объяснили тем, что сами воспитывают детей, поэтому им были нужны деньги на их содержание.

На данный момент правоохранители устанавливают количество пострадавших от преступной деятельности "целительниц".

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Напомним: