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Вечерок на суженого: как безопасно гадать в Крещенский Сочельник

17 января 2021, 00:19

Когда начинаются гадания на Крещение в 2021 году и какие крещенские гадания стоит взять на заметку - выяснил Главред.

Когда начинаются гадания на Крещение и какие есть крещенские гадания
Когда начинаются гадания на Крещение и какие есть крещенские гадания / Pixabay

Крещенские гадания еще со школьной скамьи наполнены для большинства сакральным волшебным смыслом. Именно ночь, когда Крещенский Сочельник сменяется Крещением Господнем, считается самой лучшей для гаданий в году. Время, когда само Небо готово поделиться с маленькими людьми своими большими тайнами.

Гадания на Крещение начинаются с заходом солнца 18 января: сумерки открывают ворота для ворожей. Но лучшим временем все же считается полночь – мистический рубеж между двумя праздничными днями. А вот после 19 января гадать уже нельзя.

Гадают чаще всего на судьбе – то есть что ждет человека в новом году. Хотя гадание на суженого все равно остается самым популярным среди девчат.

А как правильно отмечать Крещенский Сочельник: что нельзя делать, какие есть обычаи и приметы, а также что приготовить на стол – читайте в материале Крещенский Сочельник: что нельзя и надо делать в праздник 18 января.

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Гадания на Крещение на воске или горящей бумаге

Так узнавали судьбу не только наши бабушки, но и их бабушки перед ними. Еще во времена казачества и царских эпох девицы жгли свечи – и либо выливали воск в холодную воду, либо поджигали кусок бумаги и следили за тенями на стене.

По фигурам, которые получились, пытались толковать свое будущее. Детальнее читайте в нашем материале Сочельник и Рождество 2021: как гадать на суженого и что готовить на стол.

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Особенно удачно, если складывается фигура венца (это к свадьбе) или каких-то фруктов/ягод (это всегда к удаче: виноград – к дружбе, любви и достатку; гриб – к долгой плодотворной жизни; листок – к удаче, хотя может предупреждать и об интригах). На любовь также указывает человеческая фигура и цветок, а самым счастливым символом считается подкова.

Гадание на Крещение на цепочке

Цепочку обязательно берут из золота, а само гадание подгадывают к полуночи.

Та, что гадает, остается в комнате одна. Согрев цепочку в правой ладони, трясет ее (как игральные кости) и бросает на стол. А дальше дело за трактовкой получившейся фигуры:

  • ровная полоса – всё будет идти гладко и удачно;
  • круг или запутанный узел – к сложной ситуации, из которой трудно найти выход;
  • треугольник – к большой удаче в любви;
  • бант – к замужеству;
  • сердце – к взаимной влюбленности;
  • змея – к предательству.

Гадание на Крещение на яйце

Ровно в полночь в красивую объемную чашу налить воду, а затем – влить туда сырой белок. Емкость спрятать в темное место, чтоб никто из домочадцев на нее не наткнулся.

Спустя три часа можно смотреть, что за фигура получилась:

  • ворота – к успешной карьере;
  • сердечко – к любовному приключению;
  • детская кроватка – к беременности и рождению ребенка и т.д.

Ранее мы писали о том, как гадать на Старый Новый год 2021 – на суженого, беременность и желания – в материале Самые прикольные гадания на Старый Новый год – на любовь и счастливую судьбу.

Можно ли гадать на 19 января: что говорит церковь

Церковь гадания не одобряет. А на большие церковные праздники – тем более. По словам священников, в такие дни нужно думать о Боге, молиться о своей судьбе – а не развлекаться колдовскими гаданиями и пытаться предсказать то, что тебе Богом уготовано.

С точки зрения церкви, лучшее гадание на суженого на Крещение – это молитва. Причем молиться можно своими словами: "Господи, убери всех лишних и пошли того, кого надо" или "Господи, если есть моя половинка, угодная тебе, пусть будет со мной". Главное – делать это искренне и от души, с верой в волю Господа.

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