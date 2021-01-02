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Сочельник и Рождество 2021: как гадать на суженого и что готовить на стол

2 января 2021, 05:32

Как и когда отмечают Рождество Христово 2021 и что делают в Сочельник: что готовят (горячие блюда на Рождество и холодные) и как гадают – выяснил Главред.

Рождество и Сочельник - какого числа кутья в 2021 году, рецепты и гадания
Рождество и Сочельник - какого числа кутья в 2021 году, рецепты и гадания / 1zoom.ru

Сочельник и Рождество – две стороны одной "праздничной" медали.

Сочельник – это вечер накануне Рождества Христового (его еще называют Багатий вечір, Святий вечір или Коляда). Это период святочных гаданий на любовь. Само Рождество – великий церковный праздник и дата окончания Рождественского поста.

Как и когда отмечают Рождество Христово 2021 и что делают перед Рождеством, в Сочельник: что готовят (горячие блюда на Рождество и холодные) и как гадают на суженого – выяснил Главред.

Как праздновать Рождество и чего нельзя делать: можно ли стирать вещи на Рождество и купаться самому, можно ли шить и какая работа разрешена – читайте в нашем материале Что можно, а что нельзя делать на Рождество и после него: приметы и традиции.

  1. Сочельник и Рождество 2021 в Украине – какого числа дата
  2. Святочные гадания на суженого: как гадать на Святки на жениха
  3. Традиционные блюда на Рождество и Сочельник
  4. Кутья на Рождество: рецепт классической кутьи с изюмом и медом, из пшеницы и из риса

Сочельник и Рождество 2021 в Украине – какого числа дата

Даты праздников неизменны: Рождественский Сочельник в 2021 году проходит в среду, это 6 января.

Рождество Христово 2021 отмечается следом – в четверг, 7 января.

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Святочные гадания на суженого: как гадать на Святки на жениха

Святочные гадания начинаются как раз с вечера 6 января и заканчиваются аж на Крещение Господне 2021 – 19 января. Считается, что в это время само Небо посылает знаки свыше.

При этом безопасные гадания на Рождество проходят с 6 по 13 января и 18-19 января.

Традиционные гадания на Рождество – это гадания на суженого и на любовь. При этом самые простые гадания на Рождество на суженого – просто перед сном прочесть какой-нибудь заговор:

  • съесть что-то очень соленое перед сном и сказать: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пить мне подаст";
  • запереть под водой замок на ключ со словами: "Приди мой суженый, пить попроси";
  • положить под подушку бубнового короля со словами: "Приснись суженый, приснись ряженый";
  • гадание на расческе: перед сном положить под подушку гребень или щетку для волос со словами: "Суженый, ряженый, причеши мне голову".

А дальше – смотреть во сне, кто приснился.

Читайте такжеЧто нельзя делать в День святого Андрея и как гадать на любовьГадание на Рождество на бумаге или на воске уже потребует определенной фантазии. Лист простой чистой бумаги нужно скомкать и поджечь – и потом отгадывать свое будущее по теням на стене от сгорающего комка. Аналогично с воском: поджечь две свечи – над одной держать ложку и собрать туда воск от второй свечи – вылить собранный воск в воду. По отражению на стене от восковой фигурки, что получилась – определить свою судьбу.

Дни с 14-го по 18-е число называются Страшными вечерами: это время разгула нечисти, когда гадать решаются только самые рисковые натуры (или просто люди несведущие).

В Крещенский Сочельник – это ночь с восемнадцатого на девятнадцатое января – гадают на перспективу, то есть задают вопросы, что ждет человека в течение всего года.

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Традиционные блюда на Рождество и Сочельник

Сочельник – последний день Рождественского поста 2021, когда мясные блюда на стол еще не подают. Побаловать желудок можно будет не раньше 7 января.

При этом традиционным и обязательным блюдом на оба праздник является кутья – блюдо из риса или пшеницы с добавлением мака, с медом и изюмом. Иногда в нее добавляют цукаты.

Всего блюд на рождественском столе должно быть двенадцать – по числу апостолов Христа.

Итак, традиционные блюда на Рождество – это:

  1. Кутья.
  2. Узвар.
  3. Хлеб.
  4. Капустняк или постный борщ.
  5. Любые овощные салаты – винегрет, например;
  6. Вареники – с капустой, с картошкой, с грибами;
  7. Любые рыбные блюда: от запечённой рыбы до селедки под шубой, рыбные котлеты и др.;
  8. Овощное рагу;
  9. Каша на гарнир;
  10. Постные голубцы (вместо мяса в них кладут грибную начинку);
  11. Соленья;
  12. Постные пироги или булочки. Еще на десерт можно подать запеченные яблоки с орехами и медом.

Мясные блюда подают уже на Рождество: это и традиционный холодец, и свиные отбивные, и рождественская утка с яблоками (приготовленная в духовке), и "заморская" рождественская индейка. В общем, всё – на что хватит фантазии и семейного бюджета.

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Кутья на Рождество: рецепт классической кутьи с изюмом и медом, из пшеницы и из риса

Готовить кутью опытные хозяйки начинают еще 5 января – чтоб к празднику успела настояться.

Рецепт классической кутьи включает в себя всего три ингредиента: пшеницу, мед и мак. Распаренный изюм и орехи в кутью "вмешались" уже позже. Также в Украине довольна популярна кутья из риса.

Принцип приготовления кутьи всегда одинаков:

  • кашу (какую бы ни использовали) – отварить: по народным поверьям, зерно в этом рецепте отвечает за достаток и благополучие хозяев дома;
  • мак растереть с сахаром (некоторые отваривают и отцеживают на сите) – по народным поверьям, мак защищает от нечистой силы;
  • мед пропарить и размешать с водой по вкусу – для сладкой жизни;
  • изюм и цукаты тоже пропаривают – чтоб привлечь деньги в дом;
  • орехи измельчают – по народным поверьям, чтоб здоровым целый год быть;
  • все ингредиенты перемешивают и дают настояться.

Иногда (например, в Житомирской области) кутью заливают виноградным соком и красным вином. В других регионах – сливками (тут преимущественно речь идет о кутье из риса).

При этом в Рождественский Сочельник, по примете, нельзя говорить слово "мак" – а только "зернятко". Иначе, мол, денег в доме весь год водиться не будет.

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