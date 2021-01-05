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Что можно, а что нельзя делать на Рождество и после него: приметы и традиции

5 января 2021, 00:19

Как праздновать Рождество и чего нельзя делать: можно ли стирать вещи на Рождество и купаться самому, можно ли шить и какая работа разрешена – выяснил Главред.

Что нельзя делать на Рождество 7 января - можно ли стирать и купаться
Что нельзя делать на Рождество 7 января - можно ли стирать и купаться / 1zoom.ru

Рождество и Крещение – главные церковные праздники января. У каждого из них есть свой Сочельник. И у каждого из этих четырех праздников есть свои традиции, приметы и суеверия.

Как праздновать Рождество и Сочельник, чего нельзя делать в праздники 6 и 7 января: можно ли стирать вещи на Рождество и купаться самому, можно ли шить и какая работа разрешена – выяснил Главред.

  1. Что можно, а что нельзя делать в Сочельник перед Рождеством
  2. Что можно, а что нельзя делать на Рождество
  3. Почему нельзя купаться на Рождество
  4. Можно ли на Рождество ходить на кладбище
  5. Можно ли стирать в машинке 7 января
  6. Можно ли шить, вышивать и вязать на Рождество
  7. Рождество – приметы на богатство и погоду

Что можно, а что нельзя делать в Сочельник перед Рождеством

Праздновать Рождество в Украине, России и других православных странах традиционно начинают с вечера 6 января – то есть в Рождественский Сочельник. Это самый строгий в плане питания день Рождественского поста 2021 (запреты не распространяются на беременных и кормящих женщин, тех, кто болен и стар).

Читайте такжеКрасивые поздравления с Сочельником и Рождеством – прикольные и душевныеА вечером на стол подают кутью из риса или пшеницы – как дань уважения и памяти святого Даниила и трех отроков (согласно Евангелию, они "питались от семян земных, дабы не осквернить себя языческой трапезой").

Празднуют Сочельник в семейном кругу – после появления первой звезды на небосводе. За стол садятся лишь после того, как прочитают Отче наш, а хозяин дома зажжет праздничную свечу на столе. При этом за столом нужно отведать каждое блюдо (хоть по чуть-чуть) – чтобы год выдался богатым и щедрым.

Еще одно непременное условие привлечения богатства в дом – запивать еду узваром, а не водой (иначе бедность ждет).

После праздничного застолья из 12 блюд детей с кутьей отправляли в гости к их крестным родителям. Переступать порог нужно со словами: "Святий вечір! Батько і мати вам вечерю прислали". Тогда за кутью крестные отблагодарят детвору подарками или угощениями, а также деньгами.

Детальнее о том, что нужно подавать на стол и как гадать на Рождество – читайте в нашем материале Сочельник и Рождество 2021: как гадать на суженого и что готовить на стол. К слову, церковь гадания не одобряет, считая грехом.

В Сочельник под запретом:

  • домашняя работа;
  • ношение черной, грязной и старой одежды;
  • дальние поездки (из-за праздничного стола вообще не выходят, пока трапеза не закончится – чтоб не пустить в дом нечисть и злыдни);
  • ссоры и матерные слова, любые конфликты;
  • вынос мусора.

Что можно, а что нельзя делать на Рождество

Еще одно название Сочельника перед Рождеством – Коляда. Поэтому несложно запомнить, что делают на Рождество – колядуют или щедруют. Конечно, колядуют. Щедровать будут на Старый Новый год 13 января. А еще есть 14 января – свято Василя, когда посевают.

Колядки – главная традиция Рождества в Украине.

В остальном традиции схожи с Сочельником: праздник проводят в семейном кругу (только стол уже не постный, а с мясными блюдами), с Вифлеемской звездой на елке, без ссор и сквернословия. По церковным канонам, гадать и заниматься сексом тоже нельзя.

А еще в Рождество нельзя работать, шить и купаться. Об этом подробнее.

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Почему нельзя купаться на Рождество

Приметы говорят, что купаться надо в Сочельник: если в праздник 6 января в жаркой бане попариться — то здоровья во стократ прибавится. А вот на само Рождество купаться у наших предков было не принято: приготовление бани в старину занимало много времени и отнимало уйму сил (и дрова приготовить, и протопить, и убрать потом за собой). То есть в церковный праздник людям было не до бани.

В современных условиях принять душ или даже ванну – не грех: церковь этого ни коем образом не запрещает.

Другое дело, если, к примеру, в баню человек едет не грязь смывать, а повеселиться с друзьями, покутить. Такое времяпрепровождение однозначно трактуется как грех.

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Можно ли на Рождество ходить на кладбище

Церковь всегда поддерживает и поощряет поминовение усопших. Однако в такие радостные праздники, как Рождество Христово, призывает всё же отложить поход на кладбище – чтобы ничего не омрачало праздничный день.

Можно ли стирать в машинке 7 января

В любой церковный праздник – и на Рождество, и на Пасху, и в иные торжества – на первом месте должно быть духовное.

В такие дни церковь поощряет лишь ту работу, которая направлена на помощь ближнему или вызвана крайней необходимостью (например, на 7 января выпала рабочая смена или пожилая соседка просит с чем-то помочь). То есть если за столом испачкали новое платье (вино пролили, к примеру), то застирать пятно, пока оно свежее – в принципе, не грех. Зашить порванную куртку, если это единственная верхняя одежда, без которой на улицу в мороз не выйти – не грех. Но если работу можно отложить – лучше так и поступить.

С другой стороны, леность, сплетни и обжорство церковь осуждает намного сильнее, чем работу в праздник. Поэтому лучше все же заняться вышивкой, чем напиваться со знакомыми или сплетничать с коллегой.

Главное правило – любая работа на Рождество делается уже после похода в церковь и молитвы.

К слову о том, можно ли стирать вещи 8 января. Дело в том, что на следующий день после Рождества отмечается еще один важный церковный праздник – Собор Пресвятой Богородицы. И здесь запреты и советы священников те же – что и по отношению к работе в Рождество.

Можно ли шить, вышивать и вязать на Рождество

Народные традиции утверждают, что нет. Но церковь уже всё объяснила выше: если после похода в церковь и молитвы, или есть в том острая нужда (к примеру, 7 января – единственный выходной на неделе) – то священники ничего не имеют против.

Вышивка, вязание и шитье – это кропотливый труд, а всякий труд угоден Богу. А если речь еще идет, например, о подарке другому человеку или в детский дом носки дама вяжет – то такой труд даже приветствуется.

Рождество – приметы на богатство и погоду

⇒ Чтобы привлечь в дом достаток, а в кошелек – побольше денег, народные приметы советуют что-нибудь купить на праздник.

⇒ Что-то найти в Рождество – к прибыли, потерять – к убыткам.

⇒ Чтобы укрепить свое здоровье – нужно подать нищему с просьбой молиться за ваше здравие.

⇒ Что-то разлили за праздничным столом – к радостным вестям.

⇒ Метель в рождественскую ночь – к ранней весне.

⇒ Снег на Рождество – к удачному году.

⇒ Молодой месяц в ночь Рождества народился или много инея на деревьях – к богатому году.

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