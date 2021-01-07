Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник 8 января

Что нельзя делать в праздник Собор Богородицы - Какой сегодня праздник / Фома

В православии есть традиция: церковные праздники, что посвящены одному событию, стоят рядом – но чествуются разные святые. Сначала отмечается "главный" праздник – а следом почитается святой, который помогал этому событию произойти.

Поэтому следом за великим праздником Рождество Христово 7 января – отмечается Собор Пресвятой Богородицы 8 января. Ведь без Девы Марии невозможно было бы земное рождение Христа.

Собор Пресвятой Богородицы – один из первых христианских праздников.

Читайте такжеКрайний срок: когда убирать елку велят православие, фей-шуй и приметыА "собором" он называется, так как в праздник 8 января "собирается" в один день почитание сразу нескольких святых. Наряду с Пресвятой Богородицей в этот день почитается ее супруг Иосиф Обручник и святой Иаков, брат Господний (сын Иосифа от первого брака и сводный брат Христа). Именно они укрывали Марию и Богомладенца от Ирода, защищали и поддерживали их в нелегком пути.

А поздравления с праздником читайте в нашем материале Собор Пресвятой Богородицы и День Марии – поздравления и открытки душевные.

Собор Пресвятой Богородицы – традиции

Собор Пресвятой Богородицы в православии считается праздником всех рожениц и акушеров. Понятно, что связано это с историей Рождества и чтобы напомнить, что рождение каждого малыша – это чудо Господне.

В этот день принято печь хлеб, затем освящать его в церкви – и торжественно съедать за праздничным столом всей семьей.

Поста уже нет (так как наступили Рождественские Святки), поэтому на стол можно подавать любые яства.

Читайте такжеКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине в 2021 годуПо народным поверьям, в праздник 8 января нельзя:

покупать веревки и всё, что из них сделано – иначе в доме кто-то может повеситься;

пить или даже просто готовить кисель – считается, что это тоже к покойнику;

именно в праздник 8 января выбрасывать разбитую посуду и любой хлам – иначе, мол, жди несчастья;

в жилище колядников не пускать – может обернуться бедностью и печалями.

Можно ли стирать вещи 8 января и о других церковных запретах – читайте в нашем материале Что можно, а что нельзя делать на Рождество и после него: приметы и традиции.

Собор Пресвятой Богородицы – приметы

⇒ Морозный день предвещает холодное лето.

⇒ Северный ветер дует – похолодание скоро придет.

⇒ Ясная погода в Собор Пресвятой Богородицы – к доброму урожаю проса.

Детальнее о праздниках января читайте в нашем материале Православный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работать.