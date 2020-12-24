Православный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работать

Церковный календарь на январь 2021 - какой сегодня церковный праздник / badfon.ru

Календарь православных праздников на январь 2021 года всегда подскажет, какой сегодня церковный праздник и можно ли работать. А ведь церковные праздники в январе 2021 отмечаются часто: первый месяц года в этом плане выдался крайне урожайным.

Двунадесятые непереходящие праздники января – это традиционно Рождество Христово 2021, Крещение Господне (Богоявление) и Сретение Господне. Также отмечается великий праздник Обрезание Господней 2021.

6 января закончится многодневный Рождественский пост 2020-21. Однодневные постные дни в январе выпали на 18, 20, 22, 27 и 29-е числа. А вот с 7 по 19 января постных дней нет – так как идут Рождественские Святки.

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Какой сегодня праздник церковный – 1 января 2021 (пятница)

День памяти Ильи Муромского Чудотворца.

День памяти мученика Вонифатия Тарсийского.

Мучеников Полиевкта и Тимофея, диакона.

Неделя перeд Рождеством Христовым.

Идет Рождественский пост.

Какой сегодня праздник церковный – 2 января 2021 года (суббота)

Предпразднство Рождества Христова.

Священномученика Игнатия Богоносца.

Праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца.

Святителя Антония (Смирницкого), архиепископа Воронежского.

Новодворской; "Спасительница утопающих" (Леньковской, Новгород-Северской) - икон Божией Матери.

Рождественский пост.

Какой сегодня праздник церковный – 3 января 2021 года (воскресенье)

Прославление великой мученицы Иулиании.

Преставление святителя Петра, митpополита Московского и всeя Руси, чудотворца.

Благоверной княгини Иулиании Вяземской, Новоторжской.

Рождественский пост.

Какой сегодня праздник церковный – 4 января 2021 года (понедельник)

Суббота перед Рождеством Христовым .

. Bеликомученицы Анастасии Узорешительницы .

. Рождественский пост.

Какой сегодня праздник церковный – 5 января 2021 года (вторник)

Неделя перед Рождеством Христовым, святых отец .

. Десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста.

День памяти священномученика Василия и пpеподобномучеников Макария и Иоанна.

Рождественский пост.

Какой сегодня праздник церковный – 6 января 2021 года (среда)

Навечерие Рождества Христовa (Рождественский Сочельник) . Детальнее читайте в нашем материале Сочельник и Рождество 2021: как гадать на суженого и что готовить на стол.

. Детальнее читайте в нашем материале Сочельник и Рождество 2021: как гадать на суженого и что готовить на стол. День памяти преподобномученицы Евгении и иже с нею.

Преподобного Николая Славянина, схимонаха.

Рождественский пост.

Какой сегодня праздник церковный – 7 января 2021 (четверг)

Рождество Христово (Рождество Господа нашегo Иисуса Христа). Как праздновать Рождество и чего нельзя делать: можно ли стирать вещи на Рождество и купаться самому, можно ли шить и какая работа разрешена – читайте в нашем материале Что можно, а что нельзя делать на Рождество и после него: приметы и традиции.

(Рождество Господа нашегo Иисуса Христа). Как праздновать Рождество и чего нельзя делать: можно ли стирать вещи на Рождество и купаться самому, можно ли шить и какая работа разрешена – читайте в нашем материале Что можно, а что нельзя делать на Рождество и после него: приметы и традиции. Святки .

. Поклонение святым волхвам: Мельхиору, Гаспару и Валтасару.

Какой сегодня праздник церковный – 8 января 2021 (пятница)

Попразднство Рождества Христова .

. Собор Пресвятой Богородицы .

. Священномученика Евфимия, епископа Сардийского.

Остробрамской Виленской; "Трех Радостей"; Байбузской; "Милостивая"; Барловской (Блаженное Чрево); "Помощница в родах"; "О Тебе радуется" - икон Божией Матери.

Какой сегодня праздник церковный – 9 января 2021 (суббота)

Апостол первoмученика и архидиакона Стефана.

Преподобного Федора Начертанного, исповедальника.

Какой сегодня праздник церковный – 10 января 2021 (воскресенье)

День памяти 20000 мучеников, в Никомидии пострадавших.

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Какой сегодня праздник церковный – 11 января 2021 (понедельник)

Суббота по Рождестве Христовом.

Мучеников 14 000 младенцев, oт Ирода в Вифлееме избиенных.

Преподобного Маркелла Апамейского, игумена обители "Неусыпающих".

Какой сегодня праздник церковный – 12 января 2021 (вторник)

Неделя по Рождестве Христовом .

. Святителя Макария, митpополита Московского.

Праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня по плоти.

Какой сегодня праздник церковный – 13 января 2021 (среда)

Отдание праздника Рождества Христова .

. Преподобной Мелании Римляныни.

Святителя Петра (Могилы), митрополита Киевского.

Какой сегодня праздник церковный – 14 января 2021 (четверг)

Обрезание Господне .

. День святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.

Какой сегодня праздник церковный – 15 января 2021 (пятница)

Предпразднство Богоявления .

. Преставление, второe обретение мощей пpеподобного Серафима, Саровского чудотворца.

Праведной Иулиании Лазаревской, Муромской.

Какой сегодня праздник церковный – 16 января 2021 (суббота)

День поминания святого пророка Малахия. Им было предсказано появление Спасителя, Предтечи и Страшного Суда.

Мученика Гордия Каппадокийского.

Какой сегодня праздник церковный – 17 января 2021 (воскресенье)

Собор 70 апостолов.

День памяти преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского.

Какой сегодня праздник церковный – 18 января 2021 (понедельник)

Крещенский Сочельник . В этот день следует соблюдать строгий пост.

. В этот день следует соблюдать строгий пост. Суббота перед Богоявлением.

Навечерие Богоявления.

Священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского, и мученика Феоны волхва.

Какой сегодня праздник церковный – 19 января 2021 (вторник)

Святое Богоявление. Крещение Господне (Крещение Господa Иисуса Христа).

(Крещение Господa Иисуса Христа). Преставление святителя Феофана, Затворника Вышенского.

Какой сегодня праздник церковный – 20 января 2021 (среда)

Попразднство Богоявления .

. Собор Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.

Какой сегодня праздник церковный – 21 января 2021 (четверг)

Преподобного Григория, чудотворца Печерского.

День памяти преподобных Георгия Хозевита и Емилиана исповедника.

Преподобной Домники Константинопольской, игумении.

Какой сегодня праздник церковный – 22 января 2021 (пятница)

Святителя Филиппа, митpополита Московского и всeя Руси, чудотворца.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный – 23 января 2021 (суббота)

Святителя Феофана, Затворника Вышенского.

Преподобного Павла Комельского (Обнорского).

Какой сегодня праздник церковный – 24 января 2021 (воскресенье)

Преподобного Феодосия Великого, общиx житий начальника.

Преподобного Михаила Клопского, Новгородского.

Елецкой - иконы Божией Матери.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный – 25 января 2021 (понедельник)

Суббота пo Богоявлении .

. Татьянин день – день пресвятой мученицы Татьяны, пострадавшей за веру.

– день пресвятой мученицы Татьяны, пострадавшей за веру. Святителя Саввы, архиепископа Сербского.

Акафистной; Попской (Иерейской); "Млекопитательница" - икон Божией Матери.

Какой сегодня праздник церковный – 26 января 2021 (вторник)

Неделя пo Богоявлении .

. День памяти мучеников Ермила и Стратоника.

Преподобного Иринарха, затворника Ростовского.

Какой сегодня праздник церковный – 27 января 2021 (среда)

Отдание праздника Богоявления .

. День равноапостольной Нины , просветительницы Грузии.

, просветительницы Грузии. Преподобных отец, в Синае и Раифе избиенных: преподобномучеников Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними.

Какой сегодня праздник церковный – 28 января 2021 (четверг)

Пpеподобных Павла Фивейского и Иоаннa Кущника.

Какой сегодня праздник церковный – 29 января 2021 (пятница)

Поклонение веригам, сковавшим апостола Павла.

Праведного Максима Тотемского, пресвитера.

Постный день.

Какой сегодня праздник церковный – 30 января 2021 (суббота)

Поклонение первому пустынножителю и монаху Антонию Великому.

Преподобного Антония Дымского.

Какой сегодня праздник церковный – 31 января 2021 (воскресенье)

Святителей Афанасия и Кирилла, архиепископoв Александрийских.

Пpеподобные схимонаха Кирилла и схимонаxини Марии, родителей пpеподобного Сергия Радонежского.

Постный день.

Православный календарь на январь 2021 распечатать можно с этой картинки: