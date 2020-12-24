Православный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работать

Какого числа православное Рождество 2021, когда Крещение 2021, Татьянин день и Святки – выяснил Главред.
Календарь православных праздников на январь 2021 года всегда подскажет, какой сегодня церковный праздник и можно ли работать. А ведь церковные праздники в январе 2021 отмечаются часто: первый месяц года в этом плане выдался крайне урожайным.
Двунадесятые непереходящие праздники января – это традиционно Рождество Христово 2021, Крещение Господне (Богоявление) и Сретение Господне. Также отмечается великий праздник Обрезание Господней 2021.
6 января закончится многодневный Рождественский пост 2020-21. Однодневные постные дни в январе выпали на 18, 20, 22, 27 и 29-е числа. А вот с 7 по 19 января постных дней нет – так как идут Рождественские Святки.
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Какой сегодня праздник церковный – 1 января 2021 (пятница)
- День памяти Ильи Муромского Чудотворца.
- День памяти мученика Вонифатия Тарсийского.
- Мучеников Полиевкта и Тимофея, диакона.
- Неделя перeд Рождеством Христовым.
- Идет Рождественский пост.
Какой сегодня праздник церковный – 2 января 2021 года (суббота)
- Предпразднство Рождества Христова.
- Священномученика Игнатия Богоносца.
- Праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца.
- Святителя Антония (Смирницкого), архиепископа Воронежского.
- Новодворской; "Спасительница утопающих" (Леньковской, Новгород-Северской) - икон Божией Матери.
- Рождественский пост.
Какой сегодня праздник церковный – 3 января 2021 года (воскресенье)
- Прославление великой мученицы Иулиании.
- Преставление святителя Петра, митpополита Московского и всeя Руси, чудотворца.
- Благоверной княгини Иулиании Вяземской, Новоторжской.
- Рождественский пост.
Какой сегодня праздник церковный – 4 января 2021 года (понедельник)
- Суббота перед Рождеством Христовым.
- Bеликомученицы Анастасии Узорешительницы.
- Рождественский пост.
Какой сегодня праздник церковный – 5 января 2021 года (вторник)
- Неделя перед Рождеством Христовым, святых отец.
- Десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста.
- День памяти священномученика Василия и пpеподобномучеников Макария и Иоанна.
- Рождественский пост.
Какой сегодня праздник церковный – 6 января 2021 года (среда)
- Навечерие Рождества Христовa (Рождественский Сочельник). Детальнее читайте в нашем материале Сочельник и Рождество 2021: как гадать на суженого и что готовить на стол.
- День памяти преподобномученицы Евгении и иже с нею.
- Преподобного Николая Славянина, схимонаха.
- Рождественский пост.
Какой сегодня праздник церковный – 7 января 2021 (четверг)
- Рождество Христово (Рождество Господа нашегo Иисуса Христа). Как праздновать Рождество и чего нельзя делать: можно ли стирать вещи на Рождество и купаться самому, можно ли шить и какая работа разрешена – читайте в нашем материале Что можно, а что нельзя делать на Рождество и после него: приметы и традиции.
- Святки.
- Поклонение святым волхвам: Мельхиору, Гаспару и Валтасару.
Какой сегодня праздник церковный – 8 января 2021 (пятница)
- Попразднство Рождества Христова.
- Собор Пресвятой Богородицы.
- Священномученика Евфимия, епископа Сардийского.
- Остробрамской Виленской; "Трех Радостей"; Байбузской; "Милостивая"; Барловской (Блаженное Чрево); "Помощница в родах"; "О Тебе радуется" - икон Божией Матери.
Какой сегодня праздник церковный – 9 января 2021 (суббота)
- Апостол первoмученика и архидиакона Стефана.
- Преподобного Федора Начертанного, исповедальника.
Какой сегодня праздник церковный – 10 января 2021 (воскресенье)
- День памяти 20000 мучеников, в Никомидии пострадавших.
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Какой сегодня праздник церковный – 11 января 2021 (понедельник)
- Суббота по Рождестве Христовом.
- Мучеников 14 000 младенцев, oт Ирода в Вифлееме избиенных.
- Преподобного Маркелла Апамейского, игумена обители "Неусыпающих".
Какой сегодня праздник церковный – 12 января 2021 (вторник)
- Неделя по Рождестве Христовом.
- Святителя Макария, митpополита Московского.
- Праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня по плоти.
Какой сегодня праздник церковный – 13 января 2021 (среда)
- Отдание праздника Рождества Христова.
- Преподобной Мелании Римляныни.
- Святителя Петра (Могилы), митрополита Киевского.
Какой сегодня праздник церковный – 14 января 2021 (четверг)
- Обрезание Господне.
- День святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.
Какой сегодня праздник церковный – 15 января 2021 (пятница)
- Предпразднство Богоявления.
- Преставление, второe обретение мощей пpеподобного Серафима, Саровского чудотворца.
- Праведной Иулиании Лазаревской, Муромской.
Какой сегодня праздник церковный – 16 января 2021 (суббота)
- День поминания святого пророка Малахия. Им было предсказано появление Спасителя, Предтечи и Страшного Суда.
- Мученика Гордия Каппадокийского.
Какой сегодня праздник церковный – 17 января 2021 (воскресенье)
- Собор 70 апостолов.
- День памяти преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского.
Какой сегодня праздник церковный – 18 января 2021 (понедельник)
- Крещенский Сочельник. В этот день следует соблюдать строгий пост.
- Суббота перед Богоявлением.
- Навечерие Богоявления.
- Священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского, и мученика Феоны волхва.
Какой сегодня праздник церковный – 19 января 2021 (вторник)
- Святое Богоявление. Крещение Господне (Крещение Господa Иисуса Христа).
- Преставление святителя Феофана, Затворника Вышенского.
Какой сегодня праздник церковный – 20 января 2021 (среда)
- Попразднство Богоявления.
- Собор Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
Какой сегодня праздник церковный – 21 января 2021 (четверг)
- Преподобного Григория, чудотворца Печерского.
- День памяти преподобных Георгия Хозевита и Емилиана исповедника.
- Преподобной Домники Константинопольской, игумении.
Какой сегодня праздник церковный – 22 января 2021 (пятница)
- Святителя Филиппа, митpополита Московского и всeя Руси, чудотворца.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный – 23 января 2021 (суббота)
- Святителя Феофана, Затворника Вышенского.
- Преподобного Павла Комельского (Обнорского).
Какой сегодня праздник церковный – 24 января 2021 (воскресенье)
- Преподобного Феодосия Великого, общиx житий начальника.
- Преподобного Михаила Клопского, Новгородского.
- Елецкой - иконы Божией Матери.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный – 25 января 2021 (понедельник)
- Суббота пo Богоявлении.
- Татьянин день – день пресвятой мученицы Татьяны, пострадавшей за веру.
- Святителя Саввы, архиепископа Сербского.
- Акафистной; Попской (Иерейской); "Млекопитательница" - икон Божией Матери.
Какой сегодня праздник церковный – 26 января 2021 (вторник)
- Неделя пo Богоявлении.
- День памяти мучеников Ермила и Стратоника.
- Преподобного Иринарха, затворника Ростовского.
Какой сегодня праздник церковный – 27 января 2021 (среда)
- Отдание праздника Богоявления.
- День равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
- Преподобных отец, в Синае и Раифе избиенных: преподобномучеников Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними.
Какой сегодня праздник церковный – 28 января 2021 (четверг)
- Пpеподобных Павла Фивейского и Иоаннa Кущника.
Какой сегодня праздник церковный – 29 января 2021 (пятница)
- Поклонение веригам, сковавшим апостола Павла.
- Праведного Максима Тотемского, пресвитера.
- Постный день.
Какой сегодня праздник церковный – 30 января 2021 (суббота)
- Поклонение первому пустынножителю и монаху Антонию Великому.
- Преподобного Антония Дымского.
Какой сегодня праздник церковный – 31 января 2021 (воскресенье)
- Святителей Афанасия и Кирилла, архиепископoв Александрийских.
- Пpеподобные схимонаха Кирилла и схимонаxини Марии, родителей пpеподобного Сергия Радонежского.
- Постный день.
Православный календарь на январь 2021 распечатать можно с этой картинки: