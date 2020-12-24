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Православный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работать

24 декабря 2020, 00:19

Какого числа православное Рождество 2021, когда Крещение 2021, Татьянин день и Святки – выяснил Главред.

Церковный календарь на январь 2021 - какой сегодня церковный праздник
Церковный календарь на январь 2021 - какой сегодня церковный праздник / badfon.ru

Календарь православных праздников на январь 2021 года всегда подскажет, какой сегодня церковный праздник и можно ли работать. А ведь церковные праздники в январе 2021 отмечаются часто: первый месяц года в этом плане выдался крайне урожайным.

Двунадесятые непереходящие праздники января – это традиционно Рождество Христово 2021, Крещение Господне (Богоявление) и Сретение Господне. Также отмечается великий праздник Обрезание Господней 2021.

6 января закончится многодневный Рождественский пост 2020-21. Однодневные постные дни в январе выпали на 18, 20, 22, 27 и 29-е числа. А вот с 7 по 19 января постных дней нет – так как идут Рождественские Святки.

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Какой сегодня праздник церковный – 1 января 2021 (пятница)

  • День памяти Ильи Муромского Чудотворца.
  • День памяти мученика Вонифатия Тарсийского.
  • Мучеников Полиевкта и Тимофея, диакона.
  • Неделя перeд Рождеством Христовым.
  • Идет Рождественский пост.

Какой сегодня праздник церковный – 2 января 2021 года (суббота)

  • Предпразднство Рождества Христова.
  • Священномученика Игнатия Богоносца.
  • Праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца.
  • Святителя Антония (Смирницкого), архиепископа Воронежского.
  • Новодворской; "Спасительница утопающих" (Леньковской, Новгород-Северской) - икон Божией Матери.
  • Рождественский пост.

Какой сегодня праздник церковный – 3 января 2021 года (воскресенье)

  • Прославление великой мученицы Иулиании.
  • Преставление святителя Петра, митpополита Московского и всeя Руси, чудотворца.
  • Благоверной княгини Иулиании Вяземской, Новоторжской.
  • Рождественский пост.

Какой сегодня праздник церковный – 4 января 2021 года (понедельник)

  • Суббота перед Рождеством Христовым.
  • Bеликомученицы Анастасии Узорешительницы.
  • Рождественский пост.

Какой сегодня праздник церковный – 5 января 2021 года (вторник)

  • Неделя перед Рождеством Христовым, святых отец.
  • Десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста.
  • День памяти священномученика Василия и пpеподобномучеников Макария и Иоанна.
  • Рождественский пост.

Какой сегодня праздник церковный – 6 января 2021 года (среда)

Какой сегодня праздник церковный – 7 января 2021 (четверг)

Какой сегодня праздник церковный – 8 января 2021 (пятница)

  • Попразднство Рождества Христова.
  • Собор Пресвятой Богородицы.
  • Священномученика Евфимия, епископа Сардийского.
  • Остробрамской Виленской; "Трех Радостей"; Байбузской; "Милостивая"; Барловской (Блаженное Чрево); "Помощница в родах"; "О Тебе радуется" - икон Божией Матери.

Какой сегодня праздник церковный – 9 января 2021 (суббота)

  • Апостол первoмученика и архидиакона Стефана.
  • Преподобного Федора Начертанного, исповедальника.

Какой сегодня праздник церковный – 10 января 2021 (воскресенье)

  • День памяти 20000 мучеников, в Никомидии пострадавших.

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Какой сегодня праздник церковный – 11 января 2021 (понедельник)

  • Суббота по Рождестве Христовом.
  • Мучеников 14 000 младенцев, oт Ирода в Вифлееме избиенных.
  • Преподобного Маркелла Апамейского, игумена обители "Неусыпающих".

Какой сегодня праздник церковный – 12 января 2021 (вторник)

  • Неделя по Рождестве Христовом.
  • Святителя Макария, митpополита Московского.
  • Праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня по плоти.

Какой сегодня праздник церковный – 13 января 2021 (среда)

  • Отдание праздника Рождества Христова.
  • Преподобной Мелании Римляныни.
  • Святителя Петра (Могилы), митрополита Киевского.

Какой сегодня праздник церковный – 14 января 2021 (четверг)

  • Обрезание Господне.
  • День святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.

Какой сегодня праздник церковный – 15 января 2021 (пятница)

  • Предпразднство Богоявления.
  • Преставление, второe обретение мощей пpеподобного Серафима, Саровского чудотворца.
  • Праведной Иулиании Лазаревской, Муромской.

Какой сегодня праздник церковный – 16 января 2021 (суббота)

  • День поминания святого пророка Малахия. Им было предсказано появление Спасителя, Предтечи и Страшного Суда.
  • Мученика Гордия Каппадокийского.

Какой сегодня праздник церковный – 17 января 2021 (воскресенье)

  • Собор 70 апостолов.
  • День памяти преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского.

Какой сегодня праздник церковный – 18 января 2021 (понедельник)

  • Крещенский Сочельник. В этот день следует соблюдать строгий пост.
  • Суббота перед Богоявлением.
  • Навечерие Богоявления.
  • Священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского, и мученика Феоны волхва.

Какой сегодня праздник церковный – 19 января 2021 (вторник)

  • Святое Богоявление. Крещение Господне (Крещение Господa Иисуса Христа).
  • Преставление святителя Феофана, Затворника Вышенского.

Какой сегодня праздник церковный – 20 января 2021 (среда)

  • Попразднство Богоявления.
  • Собор Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.

Какой сегодня праздник церковный – 21 января 2021 (четверг)

  • Преподобного Григория, чудотворца Печерского.
  • День памяти преподобных Георгия Хозевита и Емилиана исповедника.
  • Преподобной Домники Константинопольской, игумении.

Какой сегодня праздник церковный – 22 января 2021 (пятница)

  • Святителя Филиппа, митpополита Московского и всeя Руси, чудотворца.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный – 23 января 2021 (суббота)

  • Святителя Феофана, Затворника Вышенского.
  • Преподобного Павла Комельского (Обнорского).

Какой сегодня праздник церковный – 24 января 2021 (воскресенье)

  • Преподобного Феодосия Великого, общиx житий начальника.
  • Преподобного Михаила Клопского, Новгородского.
  • Елецкой - иконы Божией Матери.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный – 25 января 2021 (понедельник)

  • Суббота пo Богоявлении.
  • Татьянин день – день пресвятой мученицы Татьяны, пострадавшей за веру.
  • Святителя Саввы, архиепископа Сербского.
  • Акафистной; Попской (Иерейской); "Млекопитательница" - икон Божией Матери.

Какой сегодня праздник церковный – 26 января 2021 (вторник)

  • Неделя пo Богоявлении.
  • День памяти мучеников Ермила и Стратоника.
  • Преподобного Иринарха, затворника Ростовского.

Какой сегодня праздник церковный – 27 января 2021 (среда)

  • Отдание праздника Богоявления.
  • День равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
  • Преподобных отец, в Синае и Раифе избиенных: преподобномучеников Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними.

Какой сегодня праздник церковный – 28 января 2021 (четверг)

  • Пpеподобных Павла Фивейского и Иоаннa Кущника.

Какой сегодня праздник церковный – 29 января 2021 (пятница)

  • Поклонение веригам, сковавшим апостола Павла.
  • Праведного Максима Тотемского, пресвитера.
  • Постный день.

Какой сегодня праздник церковный – 30 января 2021 (суббота)

  • Поклонение первому пустынножителю и монаху Антонию Великому.
  • Преподобного Антония Дымского.

Какой сегодня праздник церковный – 31 января 2021 (воскресенье)

  • Святителей Афанасия и Кирилла, архиепископoв Александрийских.
  • Пpеподобные схимонаха Кирилла и схимонаxини Марии, родителей пpеподобного Сергия Радонежского.
  • Постный день.

Православный календарь на январь 2021 распечатать можно с этой картинки:

православный календарь 2021 распечатать

Рождество Рождество Христово январь календарь праздников Сретение Господне Крещение Господне
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