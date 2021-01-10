Какие праздники и как отмечает Украина в День Василя 2021

Поздравления с Днем ангела Василия звучат в один день с двумя другими большими праздниками в январе 2021.
14 января отмечаются и праздник в честь архиепископа Василия Великого (свято Василя 2021), и праздник Обрезания Господня, и Старый Новый год 2021. И свято Василя (как его называют в Украине – свято Василя та Маланки) объединяет все торжества в одно.
Обрезание Господне в иерархии церковных праздников стоит выше, чем День Василя 2021 (так как посвящен Христу, а свято Василя – "рядовому" святому) – но оба они являются церковными праздниками. Поэтому у них общие запреты: не ссориться в этот день, не говорить бранных слов, ставить духовное превыше физических, материальных дел. Еще в этот день старались ничего не резать (это народная примета на Обрезание Господне).
Читайте такжеПравославный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работатьЕще ближе традиции праздника Василя – к празднику Старого Нового года. Святой Василий – покровитель земледелия. Именно отсюда "растут уши" у традиции посевать на Старый Новый год. По традиции, посевают только парни (девчатам – дудки) и только зерном (пшеницей, житом). При этом весело поют посевалки.
Еще святой Василий – покровитель свиноводства, так что на праздничный стол подавали вкусности из свинины.
Также принято на Василя носить "вечерю". Но если на Рождество кутью носят крестным родителям – то на Василя носили бабке-повитухе (в современных реалиях носить, получается, нужно акушерке).
Читайте такжеПравославный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчанияК слову, только после праздника 14 января в старину разрешалось подметать: все, что наколядовали на Рождество, нащедровали вечером 13 января и напосевали утром 14 января – сметалось в одну кучу, которую потом сжигали в саду так, чтобы дымом обкурить деревья. В западных регионах через этот костер принято еще и прыгать.
Главный тост на Старый Новый год в Украине: "На Новий рік не годиться пити по одній чарці, а все по дві, щоб старі в парі жили, а молоді собі пару знайшли!" – и выпивать, разумеется, нужно по две рюмки.
Посевалки на украинском и на русском языке прикольные
Сипле сніг, летить, кружляє,
Засіваночка лунає!
Щоб до вашої оселі
Прибули свята веселі
І принесли вам у хату
Несподіванок багато:
"Мерседеса" у гараж,
Грошей два мільйони аж,
Лазню, бокс, футбол, рибалку,
Кума, борщ, горілки чарку,
Шефа доброго, як тато,
Превеликої зарплати,
Жінку ніжну, тещу тиху,
Діточок малих на втіху!
Щоб здійснились ці бажання,
З Новим роком вам вітання!
***
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье –
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле – копнами,
На столе – пирогами!
С Новым годом,
С новым счастьем!
***
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Щоби діти всі здорові,
Їсти кашу всі готові,
Щоб вам була з них потіха,
А нам грошей хоч півміха!
Сійся родися жито пшениця,
На щастя, на здоров’я, на Новий рік,
Щоб Вам вродило, краще ніж вторік.
У полі зерном, у дома добром,
В печі пирогами, на столі хлібами,
Хай буде Ваша хата, радістю багата,
Хай славиться добром, медом, пивом і вином,
Хорошими пирогами та щасливими піснями,
І хай сіяє Вам невступно
Христова зірка шестикутна,
І хай сіяє Вам щоднини
Наша славна Україна!
***
Посевалки короткие:
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
Рожь, пшеница пусть уродится,
Счастье в доме пусть поселится!
Віншування на Василя и Василя свято 2021 – поздравления в открытках
Поздравить Васю повод самый лучший,
День именин его, День Ангела пришел.
Зажги свечу, чтобы исчезли тучи,
В честь праздника пирог поставь на стол.
Желаю я, чтоб все легко давалось,
Чтоб все дела Господь благословил,
Чтоб все желанья поскорее исполнялись,
Чтоб много лет жил в счастье и в любви.
Нехай у день ангела Василя Господь сил дасть і сили! Хай навкруг світліше буде від твоїх дій і помислів, і хай завжди цінують люди тебе, Василю.
Василеві бажаємо яхту,
Супер дачу і власну шахту,
І частіше відпочивати,
Що бажаєш собі купувати!
Закохатися у королеву,
Що у туфельках кришталевих,
Мати банк або навіть завод,
Мати все і без перешкод!
Дорогий наш Василь, щиро вітаємо тебе з днем ангела! Хай доля твоя буде багата на радощі, на щасливі миті і на успіхи! Бажаємо тобі кохання, і добра! Хай люди, які йдуть поруч зігрівають твоє серце любов’ю і теплотою!