Какие праздники и как отмечает Украина в День Василя 2021

Свято Василя 2021 - когда Украина отмечает: приметы и поздравления

14 января отмечаются и праздник в честь архиепископа Василия Великого (свято Василя 2021), и праздник Обрезания Господня, и Старый Новый год 2021. И свято Василя (как его называют в Украине – свято Василя та Маланки) объединяет все торжества в одно.

Обрезание Господне в иерархии церковных праздников стоит выше, чем День Василя 2021 (так как посвящен Христу, а свято Василя – "рядовому" святому) – но оба они являются церковными праздниками. Поэтому у них общие запреты: не ссориться в этот день, не говорить бранных слов, ставить духовное превыше физических, материальных дел. Еще в этот день старались ничего не резать (это народная примета на Обрезание Господне).

Читайте такжеПравославный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работатьЕще ближе традиции праздника Василя – к празднику Старого Нового года. Святой Василий – покровитель земледелия. Именно отсюда "растут уши" у традиции посевать на Старый Новый год. По традиции, посевают только парни (девчатам – дудки) и только зерном (пшеницей, житом). При этом весело поют посевалки.

Еще святой Василий – покровитель свиноводства, так что на праздничный стол подавали вкусности из свинины.

Также принято на Василя носить "вечерю". Но если на Рождество кутью носят крестным родителям – то на Василя носили бабке-повитухе (в современных реалиях носить, получается, нужно акушерке).

Читайте такжеПравославный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчанияК слову, только после праздника 14 января в старину разрешалось подметать: все, что наколядовали на Рождество, нащедровали вечером 13 января и напосевали утром 14 января – сметалось в одну кучу, которую потом сжигали в саду так, чтобы дымом обкурить деревья. В западных регионах через этот костер принято еще и прыгать.

Главный тост на Старый Новый год в Украине: "На Новий рік не годиться пити по одній чарці, а все по дві, щоб старі в парі жили, а молоді собі пару знайшли!" – и выпивать, разумеется, нужно по две рюмки.

Посевалки на украинском и на русском языке прикольные

Сипле сніг, летить, кружляє,

Засіваночка лунає!

Щоб до вашої оселі

Прибули свята веселі

І принесли вам у хату

Несподіванок багато:

"Мерседеса" у гараж,

Грошей два мільйони аж,

Лазню, бокс, футбол, рибалку,

Кума, борщ, горілки чарку,

Шефа доброго, як тато,

Превеликої зарплати,

Жінку ніжну, тещу тиху,

Діточок малих на втіху!

Щоб здійснились ці бажання,

З Новим роком вам вітання!

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье –

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч півміха!

Сійся родися жито пшениця,

На щастя, на здоров’я, на Новий рік,

Щоб Вам вродило, краще ніж вторік.

У полі зерном, у дома добром,

В печі пирогами, на столі хлібами,

Хай буде Ваша хата, радістю багата,

Хай славиться добром, медом, пивом і вином,

Хорошими пирогами та щасливими піснями,

І хай сіяє Вам невступно

Христова зірка шестикутна,

І хай сіяє Вам щоднини

Наша славна Україна!

***

Посевалки короткие:

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

Рожь, пшеница пусть уродится,

Счастье в доме пусть поселится!

Віншування на Василя и Василя свято 2021 – поздравления в открытках

Поздравить Васю повод самый лучший,

День именин его, День Ангела пришел.

Зажги свечу, чтобы исчезли тучи,

В честь праздника пирог поставь на стол.

Желаю я, чтоб все легко давалось,

Чтоб все дела Господь благословил,

Чтоб все желанья поскорее исполнялись,

Чтоб много лет жил в счастье и в любви.

Нехай у день ангела Василя Господь сил дасть і сили! Хай навкруг світліше буде від твоїх дій і помислів, і хай завжди цінують люди тебе, Василю.

Василеві бажаємо яхту,

Супер дачу і власну шахту,

І частіше відпочивати,

Що бажаєш собі купувати!

Закохатися у королеву,

Що у туфельках кришталевих,

Мати банк або навіть завод,

Мати все і без перешкод!

Дорогий наш Василь, щиро вітаємо тебе з днем ангела! Хай доля твоя буде багата на радощі, на щасливі миті і на успіхи! Бажаємо тобі кохання, і добра! Хай люди, які йдуть поруч зігрівають твоє серце любов’ю і теплотою!