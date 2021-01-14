Зачем отмечают праздник Обрезание Господне: традиции и приметы

Обрезание Господне. Икона / Фома

14 января – праздник, который по праву считается именинами Христа. По прошествии восьми дней от рождения, Дева Мария принесла своего Сына в храм для обрезания. После чего Его и нарекли Иисусом.

Праздник Обрезание Господне не является двунадесятым, однако он важен для понимания самого христианства. Ведь многие интересуются, зачем было проводить обрезание Иисуса – ведь тот и так без греха и свят? Обряд обрезания – это посвящение младенца Господу, его проходят все евреи. Но чтобы показать, что Христос – тоже человек (не эфемерное существо без плоти) и также подчиняется всем заповедям, Спасителя принесли в храм на обрезание.

Для христиан смысл праздника Обрезание Господне в необходимости помнить о смирении: никто не выше закона Божьего.

И как Господь подчинился Божьему закону – так и все христиане должны неукоснительно соблюдать христианские заповеди и законы церковные.

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Обрезание Господне – что нельзя делать в праздник 14 января

Сам по себе праздник символизирует "обрезание" греховных страстей. Поэтому день посвящают делам духовным: с утра ходят на службу в церковь, где всенощное бдение сменяется торжественной службой (она зовется полиелей).

Читайте такжеКакие праздники и как отмечает Украина в День Василя 202114 января читается Иисусова молитва. Так как в этот день также почитается память святого Василия Великого (в Украине это свято Василя), то в храмах проходит литургия в его честь. Ему можно помолиться о помощи в новых делах и строительстве.

По народным традициям, парни с утра 14 января ходят посевать, а девушки торопятся завершить гадания на Старый Новый год. После похода в церковь гадать уже нельзя: церковь гадания не одобряет, а молитва смывает этот грех, поэтому сначала заканчивают гадания – а потом замаливают грех за него.

В целом же, в праздник Обрезание Господне нельзя грешить не только на деле, но и мысленно (желать кому-то зла, мысленно кого-то осуждать, планировать что-то кому-то во вред и т.д.). В праздник 14 января нельзя:

считать мелкие деньги и вообще заниматься финансовыми вопросами – к бедности;

отказывать в помощи или в прощении;

давать в долг;

ругаться;

есть рыбу и птицу – чтоб счастье из дому не "уплыло"/"улетело".

Также не приветствуется работа по дому.

В праздник 14 января нужно:

надеть что-то новое – чтоб весь год выдался удачным;

загадывать желание – оно непременно сбудется, говорят в народе;

помогать ближним.

Детальнее о церковных праздниках месяца читайте в нашем материале Православный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работать.