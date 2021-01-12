Самые прикольные гадания на Старый Новый год – на любовь и счастливую судьбу

Гадания на Старый Новый год с 12 на 13 января - самые простые и верные / 1zoom.ru

Гадания на Старый Новый год – простой и приятный способ получить подсказку от судьбы, чего ждать в 2021 году.

Гадать нужно в ночь с 13 на 14 января (хотя особо ретивые начинают гадать еще в ночь с 12-го на 13-е число). А вот с 14 по 18 января проходят Страшные вечера – период Рождественских Святок, когда беснуется нечисть, и гадать не стоит (велик риск привлечь к себе и своей судьбе злые силы). Так что следующие гадания будут уже в Крещенский Сочельник – в ночь с 18 на 19 января.

Зато гадания на Старый Новый год – в свято Маланки и Василя – считаются самыми верными, правдивыми то есть. Поэтому и говорят в народе: "Все, что красная девица загадает под Василия – все сбудется, а что сбудется – не пройдет".

Читайте такжеКакие праздники и как отмечает Украина в День Василя 2021Да, чаще всего гадают девушки. И выбирают они традиционно гадание на Старый Новый год на суженого:

кто-то кладет расческу на ночь под подушку с призывом к милому прийти и расчесать во сне волосы (кто приснился – тот и будущий жених);

на ночь под подушку с призывом к милому прийти и расчесать во сне волосы (кто приснился – тот и будущий жених); в полночь спрашивают имя первого встречного – так и будущего супруга, мол, звать будут;

первого встречного – так и будущего супруга, мол, звать будут; кладут под подушку королей из игральной колоды , которой еще ни разу не играли, утром наощупь вытаскивают одну карту: пиковый король сулит мужа, что будет старше и ревнивым, трефовый – связан с военным делом, черви – молодой богач, бубновый – нежная страсть будет между супругами;

, которой еще ни разу не играли, утром наощупь вытаскивают одну карту: пиковый король сулит мужа, что будет старше и ревнивым, трефовый – связан с военным делом, черви – молодой богач, бубновый – нежная страсть будет между супругами; кто-то выбирает гадание на листочках бумаги: на бумажках пишут имена возможных счастливчиков – и кого по утру первым вытащил, тот и станет мужем.

Последний способ – это еще и способ, как можно провести и гадание на Старый Новый год, когда кладут желания под подушку: только вместо имен выписывают на бумажках, чего больше всего хочется (поехать отдыхать на Мальдивы, переехать в другую страну жить, перейти на новую работу, забеременеть и т.д.).

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В некоторых регионах есть поверье, что листиков с желаниями должно быть ровно 12 штук (по числу апостолов и месяцев в году).

К слову, гадание на Старый Новый год предполагает серьезную подготовку:

гадают с распущенными волосами – ни на волосах, ни на одежде не должно быть узлов (имеются ввиду прически в виде гулек, различные ремни и прочее);

перед гаданием снимают с себя все украшения и особенно кольца;

нельзя сомневаться в правдивости гадания – иначе оно не сбудется;

сомневаться в правдивости гадания – иначе оно не сбудется; гадание на суженого нельзя проводить в своем/отчем доме и/или если в доме находятся мужчины.

Если гадать на мужа уже нет нужды, то пора устраивать гадание на Старый Новый год на рождение ребенка.

Читайте такжеВечерок на суженого: как безопасно гадать в Крещенский СочельникЧаще всего таким образом пытаются узнать пол будущего ребенка. Например, замораживают обручальное кольцо в чашке воды. Если утром на поверхности:

бугорки – это к рождению сына (сколько бугорков, столько и мальчишек будет);

впадинки – к рождению дочурки;

ровная поверхность – беременности придется подождать еще минимум годик.

Есть, кстати, гадание на беременность по дате рождения, с которым необязательно ждать до Старого Нового года. Все цифры в дате рождения (число, номер месяца и год рождения) суммируются, пока не получается простое число. Затем смотрят значение:

один – предвещает много детей, но с беременностью могут быть проблемы;

два – скорее всего, будет не больше двух малышей из-за карьеризма родителей;

три – сулит проблемы с протеканием беременности;

четыре – к легким родам и большой вероятности двойняшек (близнецов);

пять – дети будут здоровенькие, но могут быть от разных мужчин;

шесть – будет больше двух детей, но надо следить за эмоциями;

семь – означает, скорее всего, нежелание девушки иметь много детей;

восемь – не более одного ребенка;

девять – скорее всего, будет двое детей: мальчик и девочка.

Еще гадают на варениках: с какой начинкой вытащишь – такая и судьба ждет в новом году.