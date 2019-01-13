Самые верные гадания на Старый Новый год: как гадать на деньги и на суженого

13 января 2019, 06:01

Главред узнал об обрядах праздника.

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Как гадать на Старый Новый год / Телеграф

В новом, 2019-м, году гадать разрешается с 5 января – и все Святки, вплоть до самого Крещения 19 января.

Ранее Главред уже разобрался, как узнать имя суженого с помощью рождественских гаданий. Теперь поговорим о гаданиях с 13 на 14 января, то есть речь о гаданиях на Старый Новый год.

Старый Новый год: гадание на варениках

Праздновать сам Старый Новый год принято в кругу семьи, за богатым столом – с мясными блюдами и варениками. На последних часто гадали: с какой начинкой попадется – таков и год будет.

Мы уже писали, как сделать тесто на вареники – теперь обсудим значение начинок.

В принципе, человек может и сам загадать, что какая начинка ему сулит. Однако традиционно считается, что:

  • монетка – к деньгам в кошельке;
  • кольца – к свадьбе/серьезным отношениям в этом году;
  • белая нитка – к долгой дороге;
  • вишня – к удаче;
  • горох – дома все будет спокойно;
  • грецкий орех – сулит здоровье;
  • гречка – благоприятные новости, к доходам;
  • грибы – к долгой и счастливой жизни;
  • карамелька – к сладкой жизни, в том числе любовным приключениям;
  • картошка и лавровый лист – на работе повысят;
  • перец красный/черный – год выдастся бурным, насыщенным;
  • мука – мучиться доведется;
  • мясо – к благополучию;
  • пуговица – к обновке;
  • рис – к деньгам и достатку в доме;
  • фасоль – к пополнению в семействе;
  • чеснок – к браку по расчету.

Старый Новый год: гадание на суженого

Можно, по классике, бросать сапожок за порог. А можно привязать кольцо к длинной нитке и опустить на дно стакана, наполненного водой. В некоторых регионах девушки с длинными волосами привязывают кольцо на свой волос, а воду в стакан не наливают.

Читайте такжеВальпургиева ночь-: обряды, заговоры, гаданияГлавное – чтобы кольцо раскачивалось при подъеме: сколько раз оно стукнется о стеклянные стенки – через столько лет и выйдет девушка замуж.

Еще вариант: положить в миску кольцо, крючок и хлеб. Миска накрывается полотенцем. Затем нужно на ощупь достать первое, что в руку попалось: кольцо – будет муж красивый, крючок – бедный или нехороший, хлеб – супруг достанется богатый.

Старый Новый год: гадание на желание

Гадают на ореховой скорлупе. В половинку скорлупы накапать воска и приделать фитилек. В глубокую миску налить воды, а к бортикам прилепить (можно скотчем) свернутые в трубочку записки с желаниями (чего больше всего в этом году хочется). В полночь пальцем левой руки (что к сердце ближе) вода размешивается по часовой стрелке. И в образовавшийся водоворот опускается скорлупка с зажженным фительком. После чего надо отвернуться и уйти, не подглядывая. Утром смотрят, возле какой именно записки остановилась скорлупа – то желание и сбудется.

Напомним, что щедруют как раз накануне Старого Нового года 2019, а посевают на сам праздник. То есть 13 и 14 января соответственно. 

Главред собрал самые красивые и оригинальные щедривки под Старый Новый год 2019 на русском языке и, конечно же, на украинском – красиві щедрівки для дорослих і дітей.

В то же время в некоторых регионах вечер накануне Старого Нового года называют "Васильева коляда"  – то есть особо не разделяют колядки и щедривки. Ранее мы собрали самые заводные и легкозапоминающиеся колядки на Рождество 2019 на русском для детей и взрослых и, конечно же, на украинском – Колядки 2019: найкращі пісні для дітей і дорослих.

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