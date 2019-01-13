Самые верные гадания на Старый Новый год: как гадать на деньги и на суженого

Главред узнал об обрядах праздника.
В новом, 2019-м, году гадать разрешается с 5 января – и все Святки, вплоть до самого Крещения 19 января.
Ранее Главред уже разобрался, как узнать имя суженого с помощью рождественских гаданий. Теперь поговорим о гаданиях с 13 на 14 января, то есть речь о гаданиях на Старый Новый год.
Старый Новый год: гадание на варениках
Праздновать сам Старый Новый год принято в кругу семьи, за богатым столом – с мясными блюдами и варениками. На последних часто гадали: с какой начинкой попадется – таков и год будет.
Мы уже писали, как сделать тесто на вареники – теперь обсудим значение начинок.
В принципе, человек может и сам загадать, что какая начинка ему сулит. Однако традиционно считается, что:
- монетка – к деньгам в кошельке;
- кольца – к свадьбе/серьезным отношениям в этом году;
- белая нитка – к долгой дороге;
- вишня – к удаче;
- горох – дома все будет спокойно;
- грецкий орех – сулит здоровье;
- гречка – благоприятные новости, к доходам;
- грибы – к долгой и счастливой жизни;
- карамелька – к сладкой жизни, в том числе любовным приключениям;
- картошка и лавровый лист – на работе повысят;
- перец красный/черный – год выдастся бурным, насыщенным;
- мука – мучиться доведется;
- мясо – к благополучию;
- пуговица – к обновке;
- рис – к деньгам и достатку в доме;
- фасоль – к пополнению в семействе;
- чеснок – к браку по расчету.
Старый Новый год: гадание на суженого
Можно, по классике, бросать сапожок за порог. А можно привязать кольцо к длинной нитке и опустить на дно стакана, наполненного водой. В некоторых регионах девушки с длинными волосами привязывают кольцо на свой волос, а воду в стакан не наливают.
Читайте такжеВальпургиева ночь-: обряды, заговоры, гаданияГлавное – чтобы кольцо раскачивалось при подъеме: сколько раз оно стукнется о стеклянные стенки – через столько лет и выйдет девушка замуж.
Еще вариант: положить в миску кольцо, крючок и хлеб. Миска накрывается полотенцем. Затем нужно на ощупь достать первое, что в руку попалось: кольцо – будет муж красивый, крючок – бедный или нехороший, хлеб – супруг достанется богатый.
Старый Новый год: гадание на желание
Гадают на ореховой скорлупе. В половинку скорлупы накапать воска и приделать фитилек. В глубокую миску налить воды, а к бортикам прилепить (можно скотчем) свернутые в трубочку записки с желаниями (чего больше всего в этом году хочется). В полночь пальцем левой руки (что к сердце ближе) вода размешивается по часовой стрелке. И в образовавшийся водоворот опускается скорлупка с зажженным фительком. После чего надо отвернуться и уйти, не подглядывая. Утром смотрят, возле какой именно записки остановилась скорлупа – то желание и сбудется.
Напомним, что щедруют как раз накануне Старого Нового года 2019, а посевают на сам праздник. То есть 13 и 14 января соответственно.
Главред собрал самые красивые и оригинальные щедривки под Старый Новый год 2019 на русском языке и, конечно же, на украинском – красиві щедрівки для дорослих і дітей.
В то же время в некоторых регионах вечер накануне Старого Нового года называют "Васильева коляда" – то есть особо не разделяют колядки и щедривки. Ранее мы собрали самые заводные и легкозапоминающиеся колядки на Рождество 2019 на русском для детей и взрослых и, конечно же, на украинском – Колядки 2019: найкращі пісні для дітей і дорослих.