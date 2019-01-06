Гадания в ночь на Рождество: как и когда нужно правильно гадать

Как гадать на Рождество / Униан

Считается, что гадания на Рождество – самые верные. Хотя говорить так не совсем верно, ведь именно на Рождество, 7 января, никогда не гадают, это большой грех – гадают в ночь перед Рождеством, в Сочельник.

Впрочем, и гадания накануне Рождества Церковь не одобряет – что, однако, не останавливает сотни любопытных девушек, жаждущих узнать имя суженого.

Рождественские гадания: когда гадать

Стартовал цикл зимних гаданий еще в День святой Екатерины (7 декабря). Также гадать принято в День святого Андрея (13 декабря) и на праздник святой Варвары (17 декабря).

Читайте такжеЗимние праздники 2019: что еще осталось отпраздноватьВ новом году гадать начинают с 5 января – и все Святые до самого Крещения. В народе говорят, что на Святки "небо открывается", поэтому рождественские гадания (в том числе на Старый Новый год) – самые верные и точные.

В то же время период с 14 января по 18 января именуют Страшными вечерами: мол, в эти ночи царит нечистая сила, поэтому гадать нужно особо осторожно, а лучше доверить это дело профессионалу.

В Крещенский сочельник (ночь с 18 на 19 января) гадают на весь год вперед и на любые вопросы – от бытовых до любовных. Это время считается самым безопасным для гадающего.

Гадание на Рождество дома

Гадание на Рождество – под подушку на ночь складываются листки с мужскими именами. Утром на ощупь вытаскивается одна из бумажек. Какое имя вытащили – так и мужа звать будут. Как вариант – написать года свадьбы (процедура та же).

Если есть три кольца (золотое, серебряное и какое-нибудь дешевое), то можно погадать на богатство в этом году. Кольца складывают в глубокую тарелку с крупой и хорошенько перемешивают, чтобы их не было видно сквозь зерна. Вытащишь золотое – будет год богатый, серебряное – с доходами будет похуже, ну а простое – придется заняться планированием бюджета.

Для гадания по нитке понадобятся три нити – красного, черного и белого цветов. Они вдевают в три иглы. Затем кто-то другой прикалывает их к спине гадающего так, чтобы тот чувствовал, где они находятся, но не знал, в какой очередности. Если вытянешь красную нить – это к замужеству и рождению ребенка. Белая – брака не будет. Черная – замужество не принесет счастья, лучше заняться карьерой.

Также на Рождество гадают по сгоревшей бумаге или на воске. Тень от комка сгоревшей бумаги рассматривают на стене, а расплавленный воск вливают в прозрачную емкость с холодной водой и тоже смотрят, что получилось. Это гадание для людей, у которых хорошая фантазия и богатый ассоциативный ряд: по тени и восковому комку некоторые высматривают немало интересного.

Для гадания на детей по кольцу в воде, помимо самого кольца, понадобится кружка воды. Кружку с кольцом на ночь оставляют на улице, чтоб лед образовался. Если лед ровный, без бугорков и впадин – детей ждать не стоит. С бугорками – ждут сына, с впадинами – дочку. Причем сколько впадин и бугорков – столько и детей будет.

Рождественские гадания на суженого

Из "уличных" гаданий стоит вспомнить вариант с именем первого встречного мужчины.

Также есть немало гаданий, связанных со сном. К примеру, на ночь под кровать ставят стакан воды, а сверху кладут несколько хворостинок. Считается, что ночь должен присниться суженый, который переведет девушку через мост.

Еще один вариант со стаканом воды – запереть навесной замок, держа его над водою, и при этом надо сказать: "Приди мой суженый, пить попроси". Приснившийся и будет женихом.