Сколько дней после Рождества 2019 нельзя убираться и другие запреты праздника

6 января 2019, 06:03

Главред разобрался в рождественских приметах и традициях.

Как отметить Рождество / Фото из открытых источников

Сегодня, 6 января, отмечается Сочельник, а уже завтра нас ждет Рождество, и официальный выходной по этому поводу. По Библии, в этот день Христос родился.

Ранее мы собрали самые трогательные, яркие и крышесносные поздравления с Рождеством 2019.

Главред также уже писал о том, что нельзя делать в Сочельник, а в этом материале поговорим о том, что нельзя делать в Рождество Христово.

Рождество: как празднуют и что нельзя делать

Главной и самой популярной традицией Рождества является, пожалуй, колядование. Главред уже разобрался, какого числа колядуют, а когда щедруют и посевают в 2019 году. Мы также собрали самые заводные и легкозапоминающиеся колядки на Рождество 2019 на русском для детей и взрослых и, конечно же, на украинском – Колядки 2019: найкращі пісні для дітей і дорослих.

С утра на Рождество принято ходить в церковь, причем всей семьей.

Читайте такжеЗимние праздники 2019: что еще осталось отпраздноватьТакже как и на Новый год, главным символом Рождества является елка – но непременно с Вифлеемской звездой на верхушке. Считаются, что желания, загаданные в рождественскую ночь, обязательно сбудутся – но они должны быть добрыми и светлыми, ведь это религиозный праздник. Дурные помыслы в этот день особенно грешны.

Еще один, чисто украинский, символ Рождества – Дидух. Это оберег рода и символ бессмертия предков, а также богатства и благополучия, урожая. Его заносили в дом 6 января – с появлением первой звезды. В некоторых регионах Украины вместо дидухов из соломы делают "пауков", украшая их цветами, свечами и елочными украшениями.

Читайте такжеКак правильно гадать на РождествоПраздничный стол в этот день уже непостный, ведь Рождественский пост завершился накануне.

В этот день принято мириться и прощать обиды друг другу, дабы полной мерой прочувствовать радость праздника и жизни.

На Рождество нельзя:

  • гадать – несмотря на народную традицию гадать с Сочельника и по самое Крещение (19 января), на Рождество никогда не гадают, это большой грех;
  • отмечать в одежде черных цветов – такой "траур" в день Рождения Христа цвет якобы навлекает на человека несчастья, на этот праздник вообще принято наряжаться в обновки;
  • встречать Рождество с долгами – иначе весь год в долг проживешь;
  • ругаться и сквернословить – считаются, что сквернословы забирают у своих предков надежду на спасение, бранясь в этот праздник;
  • нельзя убираться в доме – причем вплоть до 14 января, а то, мол, все счастье из дому "уберешь" (речь идет о тяжелой работе, то есть генеральной уборке). Скопившийся сор собирали уже 14 января и сжигали, распугивая заодно злых духов;
  • уходить или уезжать далеко от дома – а то весь год якобы скитаться будешь.

Святки 2019

Следом за Рождеством следуют Святки – это двенадцать дней от Рождества и до Крещения.

В 2019 году Святки традиционно продлятся с вечера 6 января и по 19 января.

Поста в эти дни нет, зато принято щедро раздавать милостыню.

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