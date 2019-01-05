Сочельник 2019: почему нельзя гадать и что еще не делают в этот день

Главред разобрался в приметах и традициях дня.
Ночь перед Рождеством – это Сочельник.
Это заключительный день Рождественского поста и самый строгий: именно в этот день нельзя есть до первой звезды. На этот же праздник варят кутью и начинают колядовать. К слову, Главред уже разобрался, какого числа колядуют, а когда щедруют и посевают в 2019 году.
Само название праздника идет от слова "сочиво" — то есть пшеничных зерен, размоченных в соке. В Украине зерна принято размачивать в узваре (причем еду за паздничным столом запивают только и исключительно им), а в России это делают в простой воде.
Мы уже писали о том, какие 12 блюд нужно непременно приготовить на вечерю, и даже составили меню на Рождество, заодно разобравшись, как готовить кутью: вкуснейшие рецепты кутьи из пшеницы, риса и булгура и приготовить пампушки.
Теперь поговорим о традициях и запретах этого дня.
Сочельник 2019: дата
Читайте такжеЗимние праздники 2019: что еще осталось отпраздноватьВ Украине и в соседней России православный Сочельник перед Рождеством (есть еще Крещенский сочельник, он будет позже) отмечают 6 января. А вот католический сочельник (к примеру, в Америке, а также католики в Украине) празднуют 24 декабря. Эти даты неизменны из года в год.
В 2019 году православный Сочельник выпал на воскресенье.
Что делают перед Рождеством – в Сочельник
Это праздник семейный – когда за стол садятся всей семьей, и глава семейства зажигает свечу на столе, как символ Вифлеемской звезды, оповестившей мир о рождении Спасителя.
Перед этим готовят ровно 12 постных блюд — по числу апостолов Христа, которых они символизируют. Обязательное блюдо – кутья (в некоторых регионах говорят: "кутя"). Кутью же носят затем крестники своим крестным родителям, здороваясь с ними при этом: "Святий вечір! Батько і мати вам вечерю прислали". В ответ детвора получает деньги, подарки или просто сладости.
Трапезу начинают с молитвы "Отче наш". Затем хозяин обходит каждого члена семьи, угощая его просвирой или ломтиком хлеба с медом – и желая ему что-то доброе. После чего все пробуют по чуть-чуть от каждого блюда – чтоб год был сытым и удачным. Также за столом поминают усопших.
Кроме того, принято благодарить животных в этот вечер: Святвечер каждое животное разговаривает с Богом, и, чтобы оно хорошо отозвалось о своем хозяине, в этот день с ним надо быть особо ласковым.
Впрочем, Сочельник – это не только традиции, связанные с едой. Это время задуматься о душе и поблагодарить Бога за все хорошее, что ниспослано свыше.
Сочельник 2019: что нельзя делать
В Сочельник женщины не убирают, не шьют, не стирают и даже не выносят мусор. Мужчины же не ходят охотиться или рыбачить.
Также считается, что в этот праздник нельзя:
- уезжать в дальнюю дорогу – это семейный праздник и его принято отмечать дома;
- пока длится праздничный ужин – громко и часто разговаривать, а также вставить из-за стола и выходить из дома – чтоб не впустить нечистую силу в жилье;
- съедать за столом блюда целиком — а то год пройдет впроголодь;
- запивать блюда водой – только узваром;
- ссориться и сквернословить, в особенности в гостях или за праздничным столом;
- надевать старую одежду, особенно рваную.
Кроме того, Церковь запрещает гадать в этот день. Считается, что гадать нужно на Святки – вплоть до самого Крещения. Иначе нечистая сила судьбу попортит. Однако многие пренебрегают этим запретом.
Также все неженатые – и девушки, и парни – не садятся на угол стола, а то, мол, замуж не выйдут/не женятся потом.
Сочельник: приметы
Существует немало народных примет на Сочельник:
- если в жаркой бане попариться — здоровья стократ прибавится;
- звезды в небе – к большому урожаю черники;
- если день ясный – уродятся и овощи, и пшеница;
- черные тропинки на снегу — к урожаю гречки;
- иней и глубоко промерзшая земля — к урожаю хлеба;
- звезды на небе — к солнечной погоде.