Сочельник 2019: почему нельзя гадать и что еще не делают в этот день

Как провести Сочельник / 1001eda.com

Ночь перед Рождеством – это Сочельник.

Это заключительный день Рождественского поста и самый строгий: именно в этот день нельзя есть до первой звезды. На этот же праздник варят кутью и начинают колядовать. К слову, Главред уже разобрался, какого числа колядуют, а когда щедруют и посевают в 2019 году.

Само название праздника идет от слова "сочиво" — то есть пшеничных зерен, размоченных в соке. В Украине зерна принято размачивать в узваре (причем еду за паздничным столом запивают только и исключительно им), а в России это делают в простой воде.

Мы уже писали о том, какие 12 блюд нужно непременно приготовить на вечерю, и даже составили меню на Рождество, заодно разобравшись, как готовить кутью: вкуснейшие рецепты кутьи из пшеницы, риса и булгура и приготовить пампушки.

Теперь поговорим о традициях и запретах этого дня.

Сочельник 2019: дата

Читайте такжеЗимние праздники 2019: что еще осталось отпраздноватьВ Украине и в соседней России православный Сочельник перед Рождеством (есть еще Крещенский сочельник, он будет позже) отмечают 6 января. А вот католический сочельник (к примеру, в Америке, а также католики в Украине) празднуют 24 декабря. Эти даты неизменны из года в год.

В 2019 году православный Сочельник выпал на воскресенье.

Что делают перед Рождеством – в Сочельник

Это праздник семейный – когда за стол садятся всей семьей, и глава семейства зажигает свечу на столе, как символ Вифлеемской звезды, оповестившей мир о рождении Спасителя.

Перед этим готовят ровно 12 постных блюд — по числу апостолов Христа, которых они символизируют. Обязательное блюдо – кутья (в некоторых регионах говорят: "кутя"). Кутью же носят затем крестники своим крестным родителям, здороваясь с ними при этом: "Святий вечір! Батько і мати вам вечерю прислали". В ответ детвора получает деньги, подарки или просто сладости.

Трапезу начинают с молитвы "Отче наш". Затем хозяин обходит каждого члена семьи, угощая его просвирой или ломтиком хлеба с медом – и желая ему что-то доброе. После чего все пробуют по чуть-чуть от каждого блюда – чтоб год был сытым и удачным. Также за столом поминают усопших.

Кроме того, принято благодарить животных в этот вечер: Святвечер каждое животное разговаривает с Богом, и, чтобы оно хорошо отозвалось о своем хозяине, в этот день с ним надо быть особо ласковым.

Впрочем, Сочельник – это не только традиции, связанные с едой. Это время задуматься о душе и поблагодарить Бога за все хорошее, что ниспослано свыше.

Сочельник 2019: что нельзя делать

В Сочельник женщины не убирают, не шьют, не стирают и даже не выносят мусор. Мужчины же не ходят охотиться или рыбачить.

Также считается, что в этот праздник нельзя:

уезжать в дальнюю дорогу – это семейный праздник и его принято отмечать дома;

пока длится праздничный ужин – громко и часто разговаривать, а также вставить из-за стола и выходить из дома – чтоб не впустить нечистую силу в жилье;

съедать за столом блюда целиком — а то год пройдет впроголодь;

запивать блюда водой – только узваром;

ссориться и сквернословить, в особенности в гостях или за праздничным столом;

надевать старую одежду, особенно рваную.

Кроме того, Церковь запрещает гадать в этот день. Считается, что гадать нужно на Святки – вплоть до самого Крещения. Иначе нечистая сила судьбу попортит. Однако многие пренебрегают этим запретом.

Также все неженатые – и девушки, и парни – не садятся на угол стола, а то, мол, замуж не выйдут/не женятся потом.

Сочельник: приметы

Существует немало народных примет на Сочельник: