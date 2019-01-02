Сочельник по-украински: какие 12 блюд нужно непременно приготовить на вечерю

2 января 2019, 07:14

Главред разобрался в кулинарных традициях праздника.

Сочельник
12 блюд на Рождество в Украине / vluki.ru

7 января Украина отметит Рождество православное-2019. Накануне нас ждет Рождественский сочельник. В Украине его называют Святий вечір или Святвечір.

Сочельник: традиции

В этот вечер верующие не вкушают никакой пищи до появления на небе первой звезды – и лишь потом садятся за праздничный стол.

Так как все еще продолжается Рождественский пост, то все блюда на столе должны быть постными. Причем их должно быть ровно двенадцать – как и апостолов у Христа.

Обязательным блюдом является кутья (в некоторых регионах говорят" "кутя"). Причем в отличие от колива – поминального блюда, то есть кутьи на кладбище, рождественская кутья – блюдо праздничное. Готовят его чаще всего из зерен пшеницы. Более распространенный в Украине вариант – кутья из риса с изюмом. Готовят кутью также из перловки или риса.

Как правильно делать кутью: пошаговый рецепт-видео

Читайте такжеКак приготовить кутью: лучшие рецепты от знаменитостейЧтобы приготовить кутью, выбранную крупу-основу хорошенько промывают и заливают холодной водой, после чего оставляют на полчаса, пока не набухнет. Затем холодную воду сливают, а крупу заливают кипятком и варят на небольшом огне примерно час.

В готовую кашу принято добавлять размоченные курагу и/или изюм, растертый мак и молотые орехи, а также по ложке меда и кагора. Заливают все это узваром или виноградным соком.

Дети носят кутью в этот вечер своим крестным родителям со словами "Святий вечір! Батько і мати вам вечерю прислали". В ответ те дарят крестникам подарки, деньги или угощения.

Сочельник: какие 12 блюд должны быть на столе

Чтобы год выдался успешным, за праздничным столом нужно непременно хоть по чуть-чуть, но попробовать все 12 блюд. При этом нельзя объедаться и съедать блюда целиком – а то, мол, впроголодь весь год проживешь.

1 и 2. В Сочельник еду нельзя запивать водой – только узваром. Так что кутья и узвар – первые два из 12 обязательных блюд рождественского стола.

3. На стол также принято подавать хлеб, желательно с запеченными внутри чесноком, горохом или мелкими монетами. Горох символизирует единство рода и возрождение человека после грехопадения, чеснок – очищение от грехов и здоровье, монетки – достаток.

4. На первое подают постныйборщ или капустняк. Красный борщ, к примеру, символизирует кровь детей, убитых в Вифлееме по приказу Ирода.

5. Голубцы – как символ любви Божьей и Святого Духа, ведь в названии есть отсылка к "голубю".

6. Винегрет. Он также может стать отличной альтернативой гарниру.

7. Соленья – отличное дополнение к любому столу.

8. Вареники – как символ достатка.

9. Рыба (да хотя бы селедка) – общепринятый символ Христа. И даже первых апостолов – рыбаков – звали "ловцами душ человеческих". Отсюда и дозволение есть рыбу в пост (не каждый день, но все же).

Читайте такжеЧто и как лучше всего приготовить из грибов в пост: подборка видеорецептов10. Грибы – универсальный продукт во время практически каждого православного поста.

11. Постные пирожки или пампушки – как символ здоровья и счастья. Они символизируют, что каждый человек призван к этой сладкой, вечной жизни на Небесах.

12. Запеченные яблоки – и вкусно, и полезно, и по канонам. Можно запечь с медом и изюмом, добавив в процессе готовки корицу и гвоздику.

Если какое-то из этих блюд вас не по вкусу, то на замену можете выбрать:

  • постный оливье – подробнее читайте в нашем материале Салат оливье: лучшие рецепты;
  • любой другой овощной салат;
  • овощное рагу;
  • отварной или запеченный картофель;
  • постные конфеты.

Также на столе в этот вечер должна стоять свеча, зажигать которую должен непременно хозяин дома. Считается, что ее огонь очищает жилище от зла и скверны.

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