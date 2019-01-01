Православное Рождество 2019: когда и сколько празднуют украинцы

Как украинцы отдыхают на Рождество / 1zoom.ru

В Украине все чаще звучит мнение, что необходимо перенести дату Рождества, чтобы отмечать этот праздник один раз, ведь "Христос родился один раз". То есть предлагается праздновать Рождество православное в Украине и католическое Рождество в один день.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний уже решил заняться реформированием Рождества. По его словам, Украина пока что к этому не готова – поэтому над этим вопросом надо работать.

При этом он уверен, что "проблем не возникнет", ведь большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по григорианскому календарю.

Однако на данный момент в Украине остается два Рождества – православное и католическое.

И в обоих случаях у украинцев есть дополнительные выходные.

Рождество в Украине: какого числа

Рождество православное-2019 Украина традиционно отметит 7 января. В этом году праздник выпал на понедельник.

Накануне праздника отмечается Рождественский сочельник. В Украине его называют Святий вечір или Святвечір.

Рождество 2019: выходные

Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине.

Так, на Рождество украинцы отдыхают три дня подряд – с 5 по 7 января включительно. В целом в январе 2019 года у жителей страны 10 выходных.

Напомним, в Украине католическое Рождество стало официальным праздником (с дополнительным выходным) с 2017 года. Закон про Рождество в Украине о новом государственном выходном вступил в силу 30 ноября 2017 года.

Согласно закону, 25 декабря стало выходным праздничным днем. В то же время День труда — выходной только 1 мая, а следующий день стал рабочим.