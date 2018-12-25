"Христос родился один раз": когда перенесут дату Рождества в Украине

Что говорят о переносе Рождества в Украине / dnepr.comments.ua

25 декабря Украина отмечает католическое Рождество. И это официальный выходной. Аналогично выходной ждет нас и 7 января 2019 года – на православное Рождество Христово.

При этом все чаще звучит мнение о необходимости переноса даты Рождества в Украине – чтобы отмечать этот праздник один раз.

"Можно искусственно назначать любую дату всегда на любой праздник, – считает киевлянка Анна. – Но этот праздник исторический. Он не идет от того, что мы назначим".

Читайте такжеКороткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открыткахА религиовед Виктор Еленский поясняет: "Практически все иерархи говорят, что Иисус не создавал ни григорианский, ни юлианский календарь. То есть это не проблема христианской совести, а проблема, которая заключается в традиции".

Такие реформы, как перенос даты Рождества, часто провоцируют раскол, поясняет клирик Трапезного храма Софии Киевской, отец Иван Сидор.

"Важно помнить: это вопрос не догматический. Иисус Христос один. Родился он один раз, не дважды. А вопрос празднования – это вопрос чисто традиции. Если наш украинский народ "созреет", сам захочет – тогда, конечно, Церковь также перейдет на новую дату. Церковь за переход, но только разумный", – подчеркнул он.

Пока же, подчеркивают священники: дата празднования Рождества – будь то 25 декабря или 7 января – религиозной сути торжества не меняет.

Как сообщалось, Главред узнал интересные факты о празднике. Подробнее читайте в материале Что не надевать и почему нельзя экономить: приметы и особенности католического Рождества в Украине.

Читайте такжеВіншування на Різдво 2018 та патріотичні привітання з Різдвом і Новим рокомРанее в УПЦ КП прокомментировали перенос даты Рождества Христова. В то же время предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний решил заняться реформированием Рождества. По его словам, Украина пока что к этому не готова – поэтому над этим вопросом надо работать.

Католическое Рождество в Украине стало официальным выходным с прошлого года. В Украине Закон о новом государственном выходном на Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) вступил в силу 30 ноября 2017 года.

Согласно закону, 25 декабря стало выходным праздничным днем. В то же время День труда — выходной только 1 мая, а следующий день стал рабочим.

Это будет единственный трехдневный уик-энд. Причем смещенный: суббота – 22 декабря – будет рабочей, зато понедельник и вторник (24 и 25 декабря) – выходными.

Кстати, аналогично – три дня подряд – отдыхаем на Новый год-2019 в Украине.

Главред также разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Помимо традиционных выходных в субботу и воскресенье жители Украины получат в 2019 году дополнительно еще 11 выходных благодаря государственным и религиозным праздникам.