Католическое Рождество в Украине-2018: дата и как отдыхаем

11 декабря 2018, 12:07

Главред выяснил, когда и как отмечают католический праздник украинцы.

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Когда и как отмечают католическое Рождество в Украине / 1zoom.ru

Более 145 стран мира отмечают католическое Рождество. В этом году к ним во второй раз официально присоединится и Украина.

Католическое Рождество-2018: какого числа

У католического Рождества дата из года в год не меняется: что католическое Рождество-2018, что католическое Рождество-2019 будет отмечаться 25 декабря. В этом году торжество выпало на вторник, а католическое Рождество в Украине 2019 года отметят в среду.

Православные же украинцы отметят Рождество Христово 7 января 2019 года. Ранее в УПЦ КП прокомментировали перенос даты Рождества Христова. По словам архиепископа, идея празднования Рождества 25 декабря имеет не только сторонников, но и многочисленных оппонентов.

Католическое Рождество-2018 в Украине: выходной

Католическое Рождество в Украине стало официальным выходным с прошлого года. В Украине Закон о новом государственном выходном на Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) вступил в силу 30 ноября 2017 года. 

Согласно закону, 25 декабря стало выходным праздничным днем. В то же время День труда — выходной только 1 мая, а следующий день стал рабочим.

В 2018 году украинцы получили длинные выходные в декабре-2018 благодаря католическому Рождеству. Они выпали на 23, 24 и 25 декабря.

Это будет единственный трехдневный уик-энд. Причем смещенный: суббота – 22 декабря – будет рабочей, зато понедельник и вторник (24 и 25 декабря) – выходными. 

Кстати, аналогично – три дня подряд – отдыхаем на Новый год-2019 в Украине.

Главред также разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Помимо традиционных выходных в субботу и воскресенье жители Украины получат в 2019 году дополнительно еще 11 выходных благодаря государственным и религиозным праздникам.

Как отмечают католическое Рождество: традиции

Читайте такжеКак приготовить глинтвейн: три лучших рецептаКак православные, так и католики праздновать Рождество начинают после того, как на небе появляется первая звезда. На рождественский стол традиционно подают индейку и запеченное мясо.

При этом католики большое внимание уделяют украшению своих жилищ на Рождество и Новый год – от елки до внутреннего и внешнего декора дома. Речь идет не только о елке, но и о всевозможных венках, гирляндах и других новогодних украшениях.

Напомним, Главред уже собрал лучшие новогодние идеи-2019. Если для вашего бюджета новогодние украшения для дома купить – слишком дорого, то можно сделать новогодние украшения из бумаги или других подручных материалов, то есть новогодние украшения-2019 своими руками: фото и видео мы для вас уже подобрали.

Заодно Главред выяснил, как должен выглядеть модный новогодний маникюр-2019. Астрологи и эзотерики утверждают, что гармонию и позитивные энергии на весь следующий год можно себе обеспечить, если встречать Год Свиньи в чем-то кофейного, орехового, оливкового, лавандового и василькового цвета.

Как сообщалось, в мире появился новый новогодний тренд-2018-2019: готические черные елки с шарами и гирляндами. Для контраста дизайнеры рекомендуют украшать такую лесную красавицу белыми аксессуарами.

Ранее синоптики дали прогноз, будет ли Новый год-2019 в Украине со снегом. Первая половина зимы будет холоднее, чем вторая.

Напомним, украинским каналам грозят санкциями за попсу РФ на Новый год. Вячеслав Кириленко предложил телеканалам "подчистить" собственную программную сетку.

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