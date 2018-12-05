Красивый новогодний маникюр: как лучше всего накрасить ногти на Новый год-2019

Приближается Новый год-2019. Нас ждет год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю.

В чем встречать 2019 год? Астрологи и эзотерики утверждают, что гармонию и позитивные энергии на весь следующий год можно себе обеспечить, если встречать Год Свиньи в нарядах кофейного, орехового, оливкового, лавандового и василькового цвета.

Читайте такжеПорошенко сорвал установку новогодней елки в Ивано-ФранковскеПо сути, это же касается и цветов для новогоднего маникюра: лучше отдавать предпочтение коричневому, желтому (как праздничная альтернатива – золотой) и зеленому. Впрочем, чтобы оттенить наряд, можно выбрать и иной цвет. К примеру, броский красный никогда не теряет своей актуальности.

Или можно сделать нежный новогодний маникюр – гель лаком или отдать предпочтение френчу.

В качестве декора для новогоднего маникюра-2019 (фото это как раз хорошо демонстрируют) можно выбрать прозрачные стразы или блестки, имитируя снежинки или пузырьки шампанского в бокале. С таким декором выигрышно будет смотреться даже новогодний маникюр на короткие ногти.

Напомним, в мире появился новый новогодний тренд-2018-2019: готические черные елки с шарами и гирляндами. Для контраста дизайнеры рекомендуют украшать такую лесную красавицу белыми аксессуарами.

Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань уже рассказывал, какая погода в Украине ожидается на Новый год и Рождество. В конце декабря будет до -6 градусов, предупредил народный синоптик.