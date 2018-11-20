Эксперты рассказали, когда ждать наиболее привлекательных цен на новогодние украшения-2019

Когда и какие новогодние игрушки лучше покупать / 1zoom.ru

Приближающийся Новый год-2019 – это год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю.

В чем встречать 2019 год? Астрологи советуют выбирать наряды орехового, кофейного, лавандового, оливкового и василькового цвета. Считается, что именно эти цвета привнесут в вашу жизнь гармонию и позитивные энергии.

Но украшать ведь нужно не только себя, но и свое жилье. Полки магазинов уже ломятся от украшений для елок. Когда и какие выбрать, чтобы не прогадать – узнали журналисты ТСН.

Читайте такжеДень Достоинства и Свободы-2018: выходной или нетОтмечается, что самый дешевый набор пластиковых елочных игрушек стоит от 30 грн. За одну стеклянную игрушку придется выложить 40 грн, а цены на новогодние украшения для дома из дерева или фетра стартуют от 50 грн.

В магазинах хендмейда оригинальные украшения на Новый год, которые мастера делают своими руками, стоят не менее 100 грн, ведь такие игрушки "более индивидуальные, у них есть история", признаются покупатели.

При этом эксперты отмечают, что покупать украшения на Новый год-2019 лучше попозже – ближе к праздникам.

"Чем ближе к Новому году, тем меньше времени у розничных торговых точек остается для того, чтобы продать весь этот ассортимент. И, разумеется, тем привлекательнее цены", – пояснила вице-президент Украинской PR-Лиги Елена Деревянко.

Ожидается, что цены на новогодние украшения начнут опускать уже на этой неделе – в Черную пятницу-2018.

Напомним, что жителям Украины праздники в декабре-2018 подарили в целом 11 выходных. Январь-2019 в Украине также традиционно начнется с выходного. Новогодние выходные-2019 стартуют еще 30 декабря (это воскресенье), который перед этим украинцы отработают в субботу, 29 декабря.