Опасные покупки и космическая любовь: астролог дал прогноз на 19-25 ноября

Астролог дал прогноз на неделю / rabstol.net

Астролог Влад Росс дал прогноз на неделю с 19 по 25 ноября. Росс напомнил, что в этот период Меркурий все еще будет ретроградным, а это значит, что любые покупки лучше отложить.

"Лучше в это время не покупать транспортные средства, компьютеры, технику. Также не рекомендую что-либо подписывать после 17 ноября, принимать серьезные решения, заключать важные договоры. Все новые дела следует приостановить", - отметил астролог в комментарии "Главреду".

Читайте такжеСчастливчики Стрельцы и аутсайдеры Водолеи. Гороскоп на ноябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаРосс отметил, что на этой неделе можно "возвращаться к прошлому", восстанавливать связи и деловые отношения, возвращаться к любимым и родным.

"Потому, если с кем-то у вас ранее были испорчены отношения, то лучше всего их восстанавливать вблизи полнолуния 23 ноября, когда Венера приблизится к Урану и будет в кресте на узлах. Эта ситуация на небе принесет море кармической и космической любви. Люди могут притягиваться друг к другу, причем именно кармически предназначенные партнеры. Это будет способствовать повышению эмоциональности и романтичности. В общем, настрой очень благоприятный", - объяснил он.

Эксперт обратил внимание, что в дополнение к этой романтике еще одна романтичная планета, планета высшей любви – Нептун – изменит свое движение на директное 25 ноября.

"Это может способствовать очаровыванию других людей, вдохновению, творческому подъему, вспышкам интуиции, настрою на большую романтику, даже могут сниться пророческие сны", - сказал астролог.

Читайте такжеЧерные дни 2018 года: нумеролог предупредила об опасном периоде с 17 ноябряПо словам Росса, с 20 ноября будет самое подходящее время для принятия важных решений, открытия новых возможностей.

В то же время, на выходных 24-25 ноября нужно быть очень осторожными, потому что велика опасность искушений и обманов, резюмировал астролог.

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