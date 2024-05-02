Весь год будете лить слезы: что нельзя делать на Страстную пятницу

Что можно делать 3 мая. Очень строгие приметы и запреты, которые защитят от серьезных проблем.

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Что нельзя делать на Страстную пятницу / фото: УНИАН

3 мая церковь отмечает день Воспоминания святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа. В народном календаре - Страстная пятница или Великая пятница. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Неделя, которая предшествует Пасхе 5 мая, считается самой строгой.

В эту пятницу вспоминают о страданиях Иисуса Христа. Страстная пятница считается самым скорбным днем в году. Именно в этот день Иисус нес на себе большой крест, на котором в итоге он был распят на Голгофе.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 3 мая.

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Что можно делать 3 мая

В этот день можно печь паски, но пробовать их нельзя. Перед приготовлением стоит прочитать молитву "Отче наш" и попросить у Господа благословения. Считается, что хлеб, испеченный в этот день, станет настоящий оберегом дома от бед и защитой от болезней.

В этот день нужно принести из церкви 12 горящих свечей. Предки верили, что если эти свечи догорят дома, то ближайший год будет счастливым и в достатке.

В этот день можно определить по принесенной свече то, есть ли на доме порча. Для этого нужно обойти все комнаты с зажженным остатком церковной свечи. Если возле определенной вещи свеча начнет трещать и сильно чадить, то считается, что эта вещь "порченая".

В этот день можно освятить кольцо. Считается, что оно будет защищать владельца от болезней.

Что нельзя делать 3 мая

1. Нельзя 3 мая употреблять пищу. Все дело в том, что в этот день продолжается самый суровый пост, который предусматривает полный отказ от еды. Лишь вечером можно съесть немного хлеба и выпить воды.

2. Нельзя 3 мая обрабатывать землю и протыкать ее железом. Считается, что семена, посеянные в этот день, не дадут урожай.

3. Нельзя 3 мая работать по дому, шить, вышивать, стирать или колоть дрова. Считается, что все дела стоит закончить в Чистый четверг.

4. Нельзя 3 мая веселиться. Наши предки говорили: "Кто веселится в Страстную пятницу, тот будет плакать весь год".

Приметы 3 мая

Если в этот день солнечно и тепло, то такая погода будет до конца весны.

Если в этот день дождь, то до лета будет мокро.

Если этим утром нет росы, то лето будет дождливым.

Если в этот день гуси поднимают крылья и машут ими, то будет сильный ветер.

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