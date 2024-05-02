Как легко и быстро стерилизовать банки: такие советы облегчат жизнь хозяек

"Как легко и быстро стерилизовать банки?" ‒ на этот вопрос в канун начала сезона консервации отвечает Главред (и, как обычно, максимально детально).

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Как легко и быстро стерилизовать банки? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как легко и быстро стерилизовать банки

Существует несколько простых и быстрых способов стерилизовать банки, сообщает проект Лучшие рецепты.

Стерилизация банок: простые и быстрые способы

1. Над паром:

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Наполните кастрюлю водой примерно на треть и доведите до кипения.

Поставьте решетку или дуршлаг в кастрюлю так, чтобы дно банок не касалось воды.

Установите банки горлышком вниз на решетку.

Стерилизуйте банки в течение 10-15 минут (в зависимости от их объема).

Осторожно извлеките банки из кастрюли с помощью щипцов или полотенца.

2. В духовке:

Хорошо вымойте банки с помощью моющего средства.

Поставьте банки горлышком вниз на противень.

Разогрейте духовку до 150°C.

Стерилизуйте банки в течение 15-20 минут.

Выключите духовку и оставьте банки остывать внутри.

3. В микроволновой печи:

Налейте в каждую банку немного воды (примерно 2-3 столовые ложки).

Поставьте банки в микроволновую печь и включите на максимальную мощность.

Стерилизуйте банки в течение 5-7 минут (в зависимости от их объема).

Осторожно извлеките банки из микроволновой печи с помощью щипцов.

4. В мультиварке:

Налейте в чашу мультиварки воду (примерно 1 литр).

Установите решетку в чашу мультиварки.

Поставьте банки горлышком вниз на решетку.

Закройте крышку мультиварки и включите режим "Варка на пару".

Стерилизуйте банки в течение 10-15 минут.

5. В посудомоечной машине:

Поставьте банки в посудомоечную машину горлышком вверх.

Выберите режим мойки с высокой температурой (не менее 70°C).

Запустите посудомоечную машину.

Советы - Перед стерилизацией тщательно вымойте банки с помощью моющего средства. Используйте только целые банки без трещин и сколов. Не ставьте в духовку или микроволновую печь банки с металлическими крышками. Осторожно извлекайте горячие банки из кастрюли, духовки или микроволновой печи.

Сколько времени нужно стерилизовать банки над паром?

Время стерилизации банок над паром зависит от их объема:

Маленькие банки (до 0,5 л): 6-8 минут

Банки объемом 0,5-1 л: 10-15 минут

Банки объемом 1-2 л: 15-20 минут

Банки объемом 3 л: 20-25 минут

Вот несколько советов:

Отсчитывайте время с момента закипания воды.

Во время стерилизации банки должны быть полностью заполнены паром.

Если вода в кастрюле выкипает, добавьте еще немного.

После стерилизации аккуратно извлеките банки из кастрюли щипцами или полотенцем.

Поставьте банки на чистое сухое полотенце горлышком вниз, чтобы они полностью высохли.

Важно:

Стерилизуйте только чистые и сухие банки.

Не ставьте в кастрюлю банки с мокрыми крышками.

Будьте осторожны, чтобы не обжечься паром.

Дополнительные способы стерилизации банок:

В духовке: разогрейте духовку до 150°C и стерилизуйте банки в течение 15-20 минут.

В микроволновой печи: налейте в каждую банку немного воды (2-3 столовые ложки) и стерилизуйте на максимальной мощности в течение 5-7 минут.

В мультиварке: налейте в чашу мультиварки воду (1 литр) и установите режим "Варка на пару". Стерилизуйте банки на решетке в течение 10-15 минут.

В посудомоечной машине: поставьте банки в посудомоечную машину горлышком вверх и выберите режим мойки с высокой температурой (не менее 70°C).

Как правильно стерилизовать банки в домашних условиях?

Как правильно стерилизовать банки в домашних условиях:

Способы стерилизации:

1. Над паром:

Самый распространенный и простой способ.

Подойдет для банок любого объема.

Время стерилизации:

Маленькие банки (до 0,5 л): 6-8 минут

Банки объемом 0,5-1 л: 10-15 минут

Банки объемом 1-2 л: 15-20 минут

Банки объемом 3 л: 20-25 минут

2. В духовке:

Удобный способ, если нет большой кастрюли.

Время стерилизации:

Для всех банок: 20 минут

Температура: 100-110°C

3. В микроволновой печи:

Быстрый способ для небольших банок.

Не подходит для банок с металлическими крышками.

Время стерилизации:

Банки объемом 0,5 л: 5-7 минут

Банки объемом 1 л: 7-10 минут

4. В мультиварке:

Современный и удобный способ.

Время стерилизации:

Для всех банок: 10-15 минут

5. В посудомоечной машине:

Не самый надежный способ.

Подходит только для банок, предназначенных для мытья в посудомоечной машине.

Советы:

Перед стерилизацией тщательно вымойте банки с помощью моющего средства.

Используйте только целые банки без трещин и сколов.

Не ставьте в духовку или микроволновую печь банки с металлическими крышками.

Осторожно извлекайте горячие банки из кастрюли, духовки или микроволновой печи.

Поставьте банки на чистое сухое полотенце горлышком вниз, чтобы они полностью высохли.

Для чего нужны лайфхаки? Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами. Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

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