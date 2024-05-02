Как легко и быстро стерилизовать банки: такие советы облегчат жизнь хозяек

Как легко и быстро стерилизовать банки
Существует несколько простых и быстрых способов стерилизовать банки, сообщает проект Лучшие рецепты.
Стерилизация банок: простые и быстрые способы
1. Над паром:
- Наполните кастрюлю водой примерно на треть и доведите до кипения.
- Поставьте решетку или дуршлаг в кастрюлю так, чтобы дно банок не касалось воды.
- Установите банки горлышком вниз на решетку.
- Стерилизуйте банки в течение 10-15 минут (в зависимости от их объема).
- Осторожно извлеките банки из кастрюли с помощью щипцов или полотенца.
2. В духовке:
- Хорошо вымойте банки с помощью моющего средства.
- Поставьте банки горлышком вниз на противень.
- Разогрейте духовку до 150°C.
- Стерилизуйте банки в течение 15-20 минут.
- Выключите духовку и оставьте банки остывать внутри.
3. В микроволновой печи:
- Налейте в каждую банку немного воды (примерно 2-3 столовые ложки).
- Поставьте банки в микроволновую печь и включите на максимальную мощность.
- Стерилизуйте банки в течение 5-7 минут (в зависимости от их объема).
- Осторожно извлеките банки из микроволновой печи с помощью щипцов.
4. В мультиварке:
- Налейте в чашу мультиварки воду (примерно 1 литр).
- Установите решетку в чашу мультиварки.
- Поставьте банки горлышком вниз на решетку.
- Закройте крышку мультиварки и включите режим "Варка на пару".
- Стерилизуйте банки в течение 10-15 минут.
5. В посудомоечной машине:
- Поставьте банки в посудомоечную машину горлышком вверх.
- Выберите режим мойки с высокой температурой (не менее 70°C).
- Запустите посудомоечную машину.
Советы - Перед стерилизацией тщательно вымойте банки с помощью моющего средства. Используйте только целые банки без трещин и сколов. Не ставьте в духовку или микроволновую печь банки с металлическими крышками. Осторожно извлекайте горячие банки из кастрюли, духовки или микроволновой печи.
Сколько времени нужно стерилизовать банки над паром?
Время стерилизации банок над паром зависит от их объема:
- Маленькие банки (до 0,5 л): 6-8 минут
- Банки объемом 0,5-1 л: 10-15 минут
- Банки объемом 1-2 л: 15-20 минут
- Банки объемом 3 л: 20-25 минут
Вот несколько советов:
- Отсчитывайте время с момента закипания воды.
- Во время стерилизации банки должны быть полностью заполнены паром.
- Если вода в кастрюле выкипает, добавьте еще немного.
- После стерилизации аккуратно извлеките банки из кастрюли щипцами или полотенцем.
- Поставьте банки на чистое сухое полотенце горлышком вниз, чтобы они полностью высохли.
Важно:
- Стерилизуйте только чистые и сухие банки.
- Не ставьте в кастрюлю банки с мокрыми крышками.
- Будьте осторожны, чтобы не обжечься паром.
Дополнительные способы стерилизации банок:
- В духовке: разогрейте духовку до 150°C и стерилизуйте банки в течение 15-20 минут.
- В микроволновой печи: налейте в каждую банку немного воды (2-3 столовые ложки) и стерилизуйте на максимальной мощности в течение 5-7 минут.
- В мультиварке: налейте в чашу мультиварки воду (1 литр) и установите режим "Варка на пару". Стерилизуйте банки на решетке в течение 10-15 минут.
- В посудомоечной машине: поставьте банки в посудомоечную машину горлышком вверх и выберите режим мойки с высокой температурой (не менее 70°C).
Как правильно стерилизовать банки в домашних условиях?
Как правильно стерилизовать банки в домашних условиях:
Способы стерилизации:
1. Над паром:
- Самый распространенный и простой способ.
- Подойдет для банок любого объема.
Время стерилизации:
- Маленькие банки (до 0,5 л): 6-8 минут
- Банки объемом 0,5-1 л: 10-15 минут
- Банки объемом 1-2 л: 15-20 минут
- Банки объемом 3 л: 20-25 минут
2. В духовке:
- Удобный способ, если нет большой кастрюли.
- Время стерилизации:
- Для всех банок: 20 минут
- Температура: 100-110°C
3. В микроволновой печи:
- Быстрый способ для небольших банок.
- Не подходит для банок с металлическими крышками.
- Время стерилизации:
- Банки объемом 0,5 л: 5-7 минут
- Банки объемом 1 л: 7-10 минут
4. В мультиварке:
- Современный и удобный способ.
- Время стерилизации:
- Для всех банок: 10-15 минут
- 5. В посудомоечной машине:
- Не самый надежный способ.
Подходит только для банок, предназначенных для мытья в посудомоечной машине.
Советы:
- Перед стерилизацией тщательно вымойте банки с помощью моющего средства.
- Используйте только целые банки без трещин и сколов.
- Не ставьте в духовку или микроволновую печь банки с металлическими крышками.
- Осторожно извлекайте горячие банки из кастрюли, духовки или микроволновой печи.
- Поставьте банки на чистое сухое полотенце горлышком вниз, чтобы они полностью высохли.
Для чего нужны лайфхаки?
Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами.
Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.
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