Немного спирта и готово: зачем закатывать пробки от вина и шампанского в банки

Может показаться странным, но это работает на все 100%.

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Зачем закатывать пробки от вина и шампанского в банки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Хитрые и продуманные хозяйки знают, что даже самые обыденные предметы могут стать удивительно полезными в быту. К примеру, пробка от вина или шампанского, которую многие просто выбрасывают, после некоторых преобразований может стать очень полезной.

Как сделать розжиг в домашних условиях?

Прежде всего, чтобы превратить пробку в удивительно полезный инструмент, вам понадобится:

Стеклянная емкость с пробками: Начните со сбора пробок от вина или шампанского. Найдите стеклянную емкость, например, банку. Медицинский спирт: Налейте обычный медицинский спирт в стеклянную емкость с пробками. Обеспечьте, чтобы пробки были покрыты спиртом. Вакуумная крышка: Закройте стеклянную емкость вакуумной крышкой, чтобы сохранить идеальные условия для пропитки. Темное место: Поместите емкость в темное место и дайте пробкам пропитаться спиртом в течение нескольких дней.

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Применение воспламенителя

Теперь, когда пробки пропитались спиртом, вы получаете универсальный воспламенитель для разжигания мангала, камина или печи. Одной такой пропитанной пробки достаточно, чтобы с легкостью поджечь даже влажные дрова.

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