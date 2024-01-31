Немного спирта и готово: зачем закатывать пробки от вина и шампанского в банки

Может показаться странным, но это работает на все 100%.
Хитрые и продуманные хозяйки знают, что даже самые обыденные предметы могут стать удивительно полезными в быту. К примеру, пробка от вина или шампанского, которую многие просто выбрасывают, после некоторых преобразований может стать очень полезной.
Как сделать розжиг в домашних условиях?
Прежде всего, чтобы превратить пробку в удивительно полезный инструмент, вам понадобится:
- Стеклянная емкость с пробками: Начните со сбора пробок от вина или шампанского. Найдите стеклянную емкость, например, банку.
- Медицинский спирт: Налейте обычный медицинский спирт в стеклянную емкость с пробками. Обеспечьте, чтобы пробки были покрыты спиртом.
- Вакуумная крышка: Закройте стеклянную емкость вакуумной крышкой, чтобы сохранить идеальные условия для пропитки.
- Темное место: Поместите емкость в темное место и дайте пробкам пропитаться спиртом в течение нескольких дней.
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Применение воспламенителя
Теперь, когда пробки пропитались спиртом, вы получаете универсальный воспламенитель для разжигания мангала, камина или печи. Одной такой пропитанной пробки достаточно, чтобы с легкостью поджечь даже влажные дрова.
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