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Путин имеет "четкие приоритеты": Зеленский объяснил, на что рассчитывает Кремль

Мария Николишин
5 октября 2026, 23:21
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Президент заявил, что Украина ожидает начала переговоров, однако Москва пока сосредоточена на нанесении ударов и дестабилизации Европы.
Путин имеет 'четкие приоритеты': Зеленский объяснил, на что рассчитывает Кремль
Зеленский заявил, что РФ не переходит от эскалации к диалогу / коллаж: Главред, фото: Офис президента, t.me/news_kremlin

Главное из заявления Зеленского:

  • США должны организовать трехсторонние переговоры
  • Россия не переходит от эскалации к диалогу
  • Путин следит за Европой больше, чем за фронтом

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России состоится уже в октябре. Украинская сторона к переговорам готова, а открытым остается вопрос о позиции Москвы. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

Несмотря на активизацию дипломатических контактов, Кремль, по оценке президента, не демонстрирует никаких признаков готовности изменить линию поведения.

видео дня

"Я рассчитываю, что в октябре американской стороне удастся организовать трехстороннюю встречу. Наша команда готова к встрече. Готовность нужна со стороны России. Необходимо, чтобы дипломатия в России также вошла в число их приоритетов. Сейчас они сосредоточены лишь на ударах по Украине и на дестабилизирующей деятельности в Европе", - сказал он.

Отдельно Зеленский обратил внимание на то, какой информацией оперирует российский диктатор.

По его наблюдениям, Владимир Путин гораздо подробнее ориентируется в обстановке в отдельных европейских странах и в статистике обстрелов, чем в реальном положении дел на линии соприкосновения.

Именно это, убежден президент, демонстрирует истинные намерения Москвы: ставка сделана не на завершение войны, а на давление - как силовое, так и политическое.

"У него четкие приоритеты. Важная задача Америки и всех других наших сильных партнеров - склонить Россию к дипломатии, к реальным шагам вместо убийств", - подытожил глава государства.

Путин имеет 'четкие приоритеты': Зеленский объяснил, на что рассчитывает Кремль

Вечернее видеообращение Зеленского можно посмотреть по ссылке.

Когда могут начаться полноценные переговоры

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок говорил, что полноценные переговоры о завершении войны в Украине станут возможными только тогда, когда к процессу присоединится Европа - с конкретными гарантиями для Киева и встречными требованиями к Москве.

По его словам, речь идет не о формальном присутствии европейских представителей за столом переговоров, а о конкретных шагах со стороны Брюсселя.

"Во-первых, Европа должна пообещать Украине финансирование после замораживания конфликта. Во-вторых, она должна получить заверения от России (хотя это и звучит странно), что та не будет нападать на европейские страны", - пояснил аналитик.

Переговоры о завершении войны - последние новости

Как сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что позиция России после встречи представителей двух стран свидетельствует об отсутствии готовности Кремля к серьезным переговорам о прекращении войны против Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин могут заключить соглашение до наступления зимы.

Владимир Зеленский говорил, что требования России признать ее суверенитет над Крымом, Донецкой и Луганской областями, а также оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей вышли из переговорной повестки дня.

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О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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