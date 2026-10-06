Садоводов призывают разложить на улицу щетки для мытья посуды: в чём причина

Вы узнаете:
- Почему осенью крысы первыми заселяют именно сад
- Как выглядят норы, гнезда и помет грызунов
- Куда именно засунуть металлические мочалки
Металлические мочалки для мытья посуды оказались эффективным средством против крыс - специалисты по борьбе с вредителями советуют затыкать ими щели и входы в норы, чтобы грызуны не проникли в дом. Пик активности приходится на конец лета и начало осени, когда сад дает вредителям сразу и пищу, и воду, и укрытие, сообщает SurreyLive.
С понижением температуры естественные источники корма на улице исчезают, и грызуны инстинктивно ищут тепло в домах. Но прежде чем пробраться внутрь, они обычно осваивают прилегающую территорию - именно сад становится для них промежуточной базой.
Специалисты компании Positive Pest Management отмечают, что абразивные губки отпугивают вредителей, перекрывая потенциальные точки доступа как в сад, так и в жилище.
Признаки, по которым выявляют грызунов
Выявить проблему на раннем этапе - лучший шанс избавиться от вредителей до того, как они размножатся или нанесут серьезный ущерб. Прежде чем прибегать к каким-либо мерам, стоит убедиться, что в саду действительно поселились незваные гости.
Начинать осмотр рекомендуется с поиска небольших отверстий в почве диаметром примерно 5–10 сантиметров с гладкими краями. Такие норы чаще всего встречаются у основания сараев, под настилом, а также вдоль стен и заборов, а рядом с ними видна рыхлая земля.
Помимо подземных ходов, грызуны устраивают и наземные гнезда - особенно во время выращивания потомства. В качестве материала служат веточки, листья и трава, иногда к ним примешиваются измельченный картон, утеплитель или бумага.
Еще один характерный след - экскременты темно-коричневого или черного цвета в форме рисового зерна, длиной один-два сантиметра, которые обычно лежат кучками. Они заметно крупнее мышиных и темнее беличьих, поэтому перепутать их сложно.
На заражение указывают и следы зубов - на деревянных сараях, пластиковых крышках мусорных баков, садовом инвентаре, горшках, шлангах и даже на бетоне и кирпиче.
Куда засунуть абразивные губки
Когда присутствие вредителей подтверждено, медлить не стоит. Специалисты советуют плотно забивать губками все возможные проходы на участке и в доме: промежутки в ограждении, выходные отверстия нор и зазоры между фундаментом и землей.
Принцип действия объясняют сами эксперты из Positive Pest Management.
"Заполняя щели и другие точки проникновения крыс абразивными губками, вы создаете материал, который им сложно прогрызть. Дело в том, что он застревает в зубах, и это мешает им двигаться или грызть дальше", - отметили в компании.
Ранее специалисты по борьбе с вредителями советовали использовать для этой же цели стальную вату, однако обычные кухонные мочалки работают не хуже.
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Об источнике: Surrey Live
Surrey Live - ведущее британское региональное цифровое издание, принадлежащее медиахолдингу Reach plc. Оно является основным источником оперативных новостей, информации о преступлениях, дорожной ситуации и событиях для жителей графства Суррей. Портал создан на базе известной исторической газеты Surrey Advertiser и сегодня полностью ориентирован на цифровую аудиторию.
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